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вторник, 28 января 2020 года   

Рынок каннабиса в Швейцарии|Le marché suisse du cannabis

Автор: Лейла Бабаева, Лозанна, 27. 01. 2020. Просмотров: 335

(© pixabay.com)

Каннабис, потребляемый в Конфедерации, поставляется из разных источников, в том числе из-за границы и с небольших домашних плантаций. Таковы результаты нового междисциплинарного исследования, проведенного швейцарскими учеными.|
Le cannabis, consommé dans la Confédération, provient de diverses sources, notamment de l’étranger et de petites plantations domestiques. Telles sont les conclusions d'une nouvelle étude interdisciplinaire menée par des scientifiques suisses.

В кантоне Во менее 9% покупателей марихуаны потребляют ее очень часто, на их долю приходится больше половины закупаемого объема, отмечается на сайте ассоциации по изучению и предотвращению разных видов зависимостей Addiction Suisse. Специалисты ассоциации провели исследование в сотрудничестве со школой криминалистики Лозаннского университета (UNIL) и Лозаннского университетского центра общей медицины и здравоохранения (Unisanté).

По оценкам экспертов, в кантоне Во ежегодно потребляются 3,5 – 5,1 тонны марихуаны, т.е. более 50 тыс. сигарет в день, при этом полиция конфискует около 180 кг в год. Основываясь на этих данных, авторы исследования предполагают, что объем продаж в Конфедерации составляет 40-60 тонн марихуаны в год. В кантоне Во торговый оборот достигает 31,7 – 46,3 млн франков, прибыль продавцов – 20-30 млн. В масштабах страны торговый оборот оценивается в 340 – 500 млн, доходы – в 220 – 325 млн.

До середины 1990-х годов каннабис в Швейцарии можно было купить, в основном, в виде импортной смолы (гашиша). Позднее ее заменила марихуана, производимая в Конфедерации, часто ее разновидности отличались высоким содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК). Сегодня объем импорта (смолы, семян и стеблей) приблизительно равен объему местной продукции. На долю смолы приходится около 30% рынка, поскольку содержание ТГК в ней выросло и достигает в среднем 28%.

Эксперты также выяснили, что сегодня на рынке часто продаются смеси нелегального (с высоким содержанием ТГК) и легального каннабиса (менее 1% ТГК). Рынок марихуаны интересен тем, что на нем действуют разные игроки: от тех, кто выращивают несколько кустов, до преступных группировок, производящих или импортирующих сотни килограмм. Любители покурить травку нередко покупают ее у знакомых, которые тоже потребляют каннабис, а продажей занялись потому, что имеют прямые контакты с поставщиками.

 

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