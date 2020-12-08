Онкорадиология: новейшие достижения в лечении рака

Рак хорош только в вареном виде! Во всех других вариантах это словечко из трех букв часто звучит как смертельный приговор, и не дай Бог никому из нас его услышать. Да, по оценке Всемирной организации здравоохранения, злокачественные опухоли в 2018 году стали причиной смерти у 9,6 млн человек по всему миру – цифра впечатляющая. Но при этом в 30-60% случаев развитиеэтих опухолей может быть предотвращено. Разумеется, чем раньше выявлена болезнь, тем выше вероятность того, что смертельного исхода удастся избежать.

Три учреждения давнего партнера Нашей Газеты, группы Swiss Medical Network, располагают отделениями радиационной онкологии – это клиники Женолье, Женераль-Болье и онкологический центр О-Вив. Во всех трех применяется новейший метод лечения рака – радиационная онкология. Что это такое?



Радиационная онкология состоит в применении ионизирующего излучения для лечения рака путем уничтожения раковых клеток и предотвращения их размножения.

Технологии, используемые в радиационной онкологии, постоянно совершенствуются, и последние достижения принесли пользу многим онкологическим больным, обеспечив при этом более высокий показатель случаев излечения, уменьшение количества побочных эффектов и сокращение длительности самого лечения. Понятно, что эти факторы значительно улучшают качество жизни пациентов.

На сегодняшний день основные усовершенствования состоят в использовании особых методов для точного направления пучков излучения к раковым клеткам. Это означает, что к опухоли можно подвести более высокие дозы облучения, значительно уменьшая при этом повреждение всех важных окружающих органов.

Предлагаем вашему вниманию интервью с доктором Оскаром Матцингером, специалистом FMH (Швейцарской федерации врачей) в области радиоонкологии Клиники Женолье.

Доктор Матцингер, можете ли Вы объяснить простым языком, что такое радиационная онкология?

Попробую. Радиационная онкология или лучевая терапия – один из трех путей лечения рака. Известно, что опухоли можно лечить хирургическим путем, химиотерапией с использованием сильнодействующих препаратов или облучением. Радиационная онкология – это использование рентгеновских лучей в терапевтических целях. Почти все типы злокачественных опухолей, за исключением рака крови (лейкемии), можно облучить, когда болезнь находится на определенной стадии. Типы рака, которые чаще всего лечатся с помощью лучевой терапии, – это рак груди, простаты и легких, рак головы и шеи (что встречается довольно редко) и рак желудочно-кишечного тракта.

Каковы новейшие достижения в области радиационной онкологии?

В техническом плане лучевая терапия за последние несколько лет стала очень точной. Стереотаксическая лучевая терапия, также известная как радиохирургия, позволяет врачам облучать опухоли, не повреждая окружающие ткани. Таким образом, дозу, для введения которой раньше требовалось десять недель, теперь можно ввести не более чем за пять сеансов.

Клиника Женолье принимает много иностранных пациентов. Почему они приезжают к вам?

Наша клиника предлагает высокотехнологичное оборудование, профессиональные знания и опыт специалистов и полную конфиденциальность. Мы обеспечиваем процесс ультрасовременной лучевой терапии и вместе, коллективно, обсуждаем каждый план лечения, объединяя таким образом большой объем специальных знаний и компетенций. Я сам несколько лет проработал в Европейской организации исследования и лечения рака (EORTC) в Брюсселе, где возглавлял рабочую группу по желудочно-кишечным патологиям. Затем перешел в Университетский госпиталь Лозанны (CHUV), где специализировался на лечении рака легких, головы и шеи. Сейчас я работаю в клинике Женолье, которая предлагает широкий спектр методов лечения всех видов рака.

Вы отметили, что в Клинике Женолье очень важна конфиденциальность. Разумеется, не менее важна она и для пациентов. Как вы организуете процесс лечения для иностранных гостей?

Личности пациентов клиники никогда не разглашаются, в том числе – и в особенности! – если они являются VIP-персонами на уровне глав государств или членов королевских семей. В особых случаях доступ в клинику или в определенные ее отделения может быть полностью закрыт от посторонних. Пациенты часто прибывают на вертолете и останавливаются в отдельных апартаментах, высоко оценивая такой уровень конфиденциальности.

Идете ли вы навстречу особым запросам пациентов?



У гостей из других стран часто имеются свои врачи, которые наблюдают и лечат их по месту проживания. В нашей клинике такие врачи могут быть включены в лечебный процесс. Лечение пациента обсуждается совместно и проводится во взаимодействии со специалистами клиники.



Такой подход является частью фундаментальной философии нашей клиники. Мы не страдаем манией величия и не утверждаем, что мы – лучшие. Наоборот, мы рады участвовать в открытом обсуждении и выслушивать мнения других врачей, работающих за пределами клиники и лучше знающих историю болезни конкретного пациента.

Как осуществляется последующее наблюдение за иностранными пациентами?

Существует несколько вариантов организации этого процесса. Некоторые пациенты регулярно возвращаются в Швейцарию для последующих обследований. Это обусловлено доверительными отношениями, сложившимися на первом этапе лечения. У других пациентов нет времени так часто путешествовать. В таких случаях результаты тестов и изображения, полученные в процессе последующего наблюдения, передаются в цифровом виде и обсуждаются с врачами в стране проживания пациента.

В каких областях радиационной онкологии Швейцария лидирует по сравнению с другими странами?

Некоторые из наших европейских коллег поражены аппаратурой, используемой в швейцарских больницах. Наши солидные финансовые ресурсы позволяют нам получать новейшее высокотехнологичное оборудование – в частности уже используются такие суперсистемы Tomotherapy Radixact и CyberKnife.

Как работают эти новые аппараты лучевой терапии и что в них столь революционного?

Аппарат томотерапии работает как компьютерный томограф, создавая трехмерное изображение опухоли и позволяя гораздо более точно локализовать область лечения. Таким образом, врачи могут с максимальной точностью доставить более высокую дозу к опухоли, а также лучше защитить здоровые ткани. Система CyberKnife управляется роботом и может, воздействуя извне, уничтожать опухоли с субмиллиметровой точностью. Обе машины могут даже адаптироваться к дыхательным движениям пациента, что делает их чрезвычайно удобными в использовании и максимально безопасными.

В чем заключается основной потенциал Швейцарии в плане лечения рака в будущем?

Интенсивное междисциплинарное сотрудничество между медицинскими специалистами приводит к объединению огромного объема специальных знаний и обеспечивает высочайший уровень качества медицины. Регулярные масштабные инвестиции означают, что швейцарское оборудование для лучевой терапии соответствует самым современным требованиям, а то и опережает их. В высшей степени персонализированное лечение ничуть не менее важно, чем технологическая платформа. Моя цель как врача-радиоонколога – предоставить пациентам современное лечение и заботливое наблюдение в этот трудный период их жизни в обстановке своего рода бутик-отеля. Преимущества лечения в Швейцарии – это сочетание передовых технологий, высококвалифицированных специалистов, индивидуального лечения и полной конфиденциальности.