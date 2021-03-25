Кампания по вакцинации в Швейцарии продолжается, и к настоящему моменту от Covid-19 привиты 36% входящих в группу риска людей, а, в целом, полную вакцинацию прошли 5,4% населения страны. Тем не менее, заболеваемость продолжает расти. Так, в среду, впервые с 27 января, швейцарские власти зафиксировали более 2000 случаев заражения коронавирусом за сутки. Подробнее о развитии ситуации читайте в нашем обзоре.

Третьей волны можно избежать?

Согласно санитарному бюллетеню от 24 марта, в Швейцарии и Лихтенштейне зарегистрированы за сутки 2022 инфекции, 83 госпитализации и 22 летальных исхода. Доля положительных тестов составила 4,45% , а показатель репродукции вируса – 1,18.

«Месяц назад мы были на уровне около 1000 случаев в день, сегодня это около 1800», - сказала на состоявшемся в среду брифинге глава отдела инфекционного контроля Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) Виржини Массере. С другой стороны, число госпитализаций и смертей остается стабильным, что может быть обусловлено эффектом от вакцинации, временным разрывом между увеличением заболеваемости и числа госпитализаций и летальных исходов, а также тем, что в настоящее время заражаются, в основном, молодые люди.

Глава рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн считает, что Швейцария еще может надеяться избежать третьей волны, сохранив ограничения, в противном случае ситуация будет аналогичной той, которая сложилась осенью прошлого года. Так, по прогнозам OFSP/BAG, быстрое снятие ограничений в марте могло бы привести к 15 000 новых случаев заболевания в день в начале лета. По словам Акерманна, количество занятых заболевшими Covid-19 мест в отделениях интенсивной терапии будет оставаться ключевым показателем, так как на настоящий момент 70% пациентов – это люди в возрасте до 70 лет.

Добавим, что швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic выдал временное разрешение на использование вакцины компании Johnson & Johnson для людей старше 18 лет. Средняя эффективность препарат составляет 66,9%, а его основным плюсом считается то, что для вакцинации достаточно одной инъекции. Берн не закупал эту вакцину, но частные компании могут ее приобрести для вакцинации своих сотрудников. За свой счет, конечно, но зато быстро и без бюрократических преград со стороны властей, отмечает SRF.

Швейцария разрабатывает свой «прививочный паспорт»

Наша Газета уже рассказывала, что Еврокомиссия на днях огласила детали проекта «Зеленый цифровой паспорт», цель которого состоит в облегчении передвижения граждан в пределах ЕС. Брюссель заявил, что готов признать соответствующий швейцарский сертификат, и правовая основа для создания подобного «прививочного паспорта» была заложена швейцарским парламентом в ходе весенней сессии. Депутаты проголосовали за включение в Закон о Covid-19 статьи о создании «личного, не поддающегося фальсификации, но поддающегося, в пределах охраны личных данных, проверке» документа, выдаваемого по требованию граждан и, по мере возможности, облегчающего выезд из страны и въезд в другие страны.

В среду стало известно, что OFSP/BAG разрабатывает национальный «прививочный паспорт», который должен быть доступен к лету. «Мы хотим иметь возможность выдать сертификат о вакцинации, защищенный от подделок и признанный на международным уровне», - заявила директриса OFSP/BAG Анн Леви, выступая на брифинге в среду. В разработку сертификата о сделанных против Covid-19 прививках вовлечены специально образованная рабочая группа, кантоны и частный сектор. «Паспорт» должен быть доступен в бумажном и цифровом виде. Ожидается, что ограничения на поездки могут быть смягчены для людей, у которых есть этот документ.

Остается надеяться, что информация о прививках будет надежно защищена. На этой неделе швейцарское немецкоязычное интернет-издание Republik обнаружило серьезные нарушения в области защиты данных на платформе mesvaccins.ch/ meineimpfungen.ch, которая предлагает электронный паспорт о сделанных прививках. Журналисты выяснили, что 450 000 данных о вакцинации, в том числе касающиеся 240 000 человек, привитых против Covid-19, были доступны в открытом доступе, то есть потенциально могли быть использованы злоумышленниками для манипулирования. Федеральный уполномоченный по защите данных и информации (PFPDT) начал разбирательство против оператора платформы, работа которой временно приостановлена.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Украина – в «карантинном» списке

С 25 марта обязательный карантин не распространяется на прибывающих в Швейцарию из США, Великобритании и Ирландии и некоторых других стран. С 5 апреля в перечень стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2 добавлены Босния и Герцеговина, Греция, Парагвай, Танзания, Украина и Ямайка. Полный список можно найти на сайте bag.admin.ch: учитывается версия, действующая на дату вашего въезда в Швейцарию, а не на дату отъезда.

Лица, въезжающие в Швейцарию из области с высоким риском заражения SARS-CoV-2, должны представить отрицательный результат ПЦР-теста, а затем отправиться в карантин на десять дней. В течение двух дней после прибытия необходимо уведомить об этом кантональные власти. Длительность карантина может быть сокращена на три дня, если сделанный на седьмой день тест окажется отрицательным. Прививка не отменяет обязательного карантина. Исключения из этого правила перечислены в статье 8 Постановления о мерах, принятых в сфере международных пассажирских перевозок. За нарушение карантина предусмотрен штраф в размере до 10 000 франков.