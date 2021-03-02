Как путешествовать во время эпидемии?

Швейцарские власти никому не запрещают покидать страну, но подчеркивают, что риск заражения коронавирусом существует почти во всех регионах мира. В целом, при планировании путешествия учитывайте, что выехать из Швейцарии может быть проще, чем вернуться.

Можно ли вообще путешествовать?

«Федеральный совет рекомендует избегать всех необязательных поездок», - отмечается на сайте федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), при этом нигде не объясняется, что именно считается «необязательной» поездкой. Если вы все-таки планируете куда-то отправиться, то власти дают ряд инструкций. Прежде всего, необходимо соблюдать правила гигиены и поведения, действующие в стране назначения. Не путешествуйте, если вы чувствуете себя плохо или у вас есть определенные симптомы, указывающие на заражение новым коронавирусом. В этом случае оставайтесь дома, сделайте тест или проконсультируйтесь с врачом. Наконец, ознакомьтесь с правилами въезда в Швейцарию, чтобы избежать неприятных сюрпризов по возвращении.

Где узнать об ограничениях, действующих в других странах?

Перед поездкой всегда обращайтесь непосредственно в посольство или консульство страны назначения, чтобы узнать о введенных ограничениях, так как правила значительно отличаются в разных странах и очень быстро меняются. Так, власти некоторых государств ужесточают требования к въезду или вовсе закрывают границы, а также могут потребовать заполнить специальный формуляр, предоставить отрицательный результат теста на Covid-19 или обязать вас уйти на карантин. Помните, что в некоторых странах маски нужно носить не только в магазинах и общественном транспорте, но и на улицах. Кроме того, лучше заранее проконсультироваться с поставщиком услуг о гарантии возврата денег в случае вынужденной отмены бронирования отеля или билетов, например, если страна назначения закроет границы.

Пустят ли меня обратно?

Человек со швейцарским паспортом или действующим видом на жительство может приехать в Конфедерацию из любой страны мира; на всех остальных граждан могут распространяться ограничения, информацию о которых можно найти на сайте Государственного секретариата по миграции (SEM).

Помимо этого, прибывающие в страну должны соблюдать санитарные правила, например, в зависимости от типа поездки, нужно заполнять онлайн-формуляр, сдавать тест или соблюдать карантин. Эти правила распространяются на всех, в том числе на швейцарских граждан, возвращающихся из-за границы.

Можно ли вносить изменения в онлайн-формуляр?

Наша Газета уже рассказывала, что практически все прибывающие в Швейцарию должны заполнить специальный онлайн-формуляр, в котором нужно указать транспортное средство, на котором вы приехали, страну и дату выезда, номер рейса, место, аэропорт или вокзал прибытия, личные данные, включая имя и номер паспорта, а также адреса постоянного места жительства и временного пребывания в Конфедерации, например, адрес гостиницы или апартаментов.

Данные будут удалены по истечении 30 дней. Доступ к информации имеют сотрудники OFSP/BAG, занимающиеся отслеживанием контактов заболевших и обязанные соблюдать конфиденциальность. Кроме того, данные передаются в ответственные кантональные органы здравоохранения, например, для контроля за соблюдением карантина. Если вы не заполните формуляр или предоставите ложную информацию, то можете быть оштрафованы на 100 франков.

Если во время поездки вы поменялись с кем-то местами, то измените эту информацию в регистрационной форме до приезда в Швейцарию. Для этого нажмите на ссылку в электронном письме с подтверждением, которое вы получили после сохранения формуляра. Задним число можно поменять только номер места, а чтобы изменить другую информацию, нужно заполнить новую заявку. В настоящее время невозможно удалить уже заполненную форму. Транзитные пассажиры и фронтальеры не должны заполнять формуляр.

При появлении технических проблем отправьте электронное письмо на swissplf@bag.admin.ch, желательно прикрепив скриншот. Подробная информация изложена на сайте bag.admin.ch.

Кому не нужно предоставлять ПЦР-тест?

Вы должны иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус в двух ситуациях: если вы прибываете самолетом из любой страны или если вы находились в регионе с высоким риском заражения SARS-CoV-2 в течение десяти дней до въезда в Швейцарию. Тест должен быть сделан не позднее 72 часов до прибытия.

В целом, при возвращении действуют два вида контроля – во время посадки на рейс и на швейцарской границе. Для посадки на рейс также разрешается пройти быстрый иммунологический тест, проведенный не менее чем за 24 часа до поездки. Тем не менее, для повторного контроля, который может быть проведен на швейцарской границе, нужен отрицательный результат ПЦР-теста. Если вы не можете его предъявить, то вы должны пройти тест за свой счет сразу после въезда в Швейцарию.

В некоторых ситуациях авиакомпании могут разрешить пассажирам совершать полеты без наличия отрицательного результата теста. Это исключение распространяется на лиц, которые должны быть срочно доставлены в Швейцарию по медицинским показаниям и которые имеют подтверждающий это документ; лиц, въезжающих в Швейцарию только в транзитных целях и не покидающих транзитную зону аэропорта; лиц, переболевших коронавирусом в течение трех месяцев до въезда в Швейцарию и имеющих соответствующую медицинскую справку; лиц, которые по медицинским показаниям не могут сдать мазок из носа и горла и имеют соответствующий документ. Кроме того, лица, которые имеют швейцарское гражданство или вид на жительство и которые не могут пройти тест в разумные сроки или за разумные деньги, также могут быть допущены на рейс, но они должны заполнить и подписать специальное заявление. Дети до 12 лет не должны сдавать тест и предоставлять справку об отрицательном результате на Covid-19. Подробные правила въезда в страну изложены на сайте Минздрава.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

А если тест окажется положительным?

С положительным результатом теста вам откажут в посадке на рейс. Заболевшим людям нужно оставаться в стране пребывания и соблюдать действующие там правила, например, находиться в изоляции. Вы должны сами оплачивать расходы, возникающие в подобной ситуации, за исключением случаев, когда у вас есть специальная страховка. Исключение может быть сделано для лиц, результат теста которых оказался положительным только потому, что они недавно перенесли Covid-19. В этом случае все равно можно лететь, однако у вас должна быть медицинская справка, подтверждающая, что вы были инфицированы коронавирусом в течение последних трех месяцев и вылечились. Граждане Швейцарии, нуждающиеся в срочном лечении на родине, могут быть репатриированы на самолете, специально оборудованном для перевозки больных Covid-19.

Нужно ли соблюдать карантин по возвращении?

Если регион, в котором вы находились до въезда в Конфедерацию, включен в список территорий с высоким риском заражения SARS-CoV-2, то вам придется уйти на десятидневный карантин. Этот список регулярно обновляется на сайте OFSP/BAG, при этом учитывается версия, действующая на дату вашего въезда в Швейцарию, а не на дату отъезда. Напомним, что с 8 марта обязательный карантин распространяется на прибывающих в Швейцарию из 37 стран и 22 регионов. Информацию о правилах карантина можно найти на странице bag.admin.ch.

Длительность карантина может быть сокращена на три дня, если сделанный на седьмой день тест окажется отрицательным. Отрицательный результат теста на Covid-19 и прививка не отменяют обязательного карантина. Категории лиц, освобожденных от карантина, перечислены в статье 8 Постановления о мерах, принятых в сфере международных пассажирских перевозок.