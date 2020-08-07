Covid-19: Швейцария исключила Россию из «карантинного списка»

Общее число заболевших новым коронавирусом в мире приближается к 19 млн человек, а количество жертв пандемии превысило отметку в 708 000, при этом, по данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего летальных исходов зафиксировано в США, Бразилии, Мексике, Великобритании и Индии. О ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.

986 случаев за семь дней

За прошедшие сутки Минздрав (OFSP/BAG) зафиксировал 181 новый случай заражения SARS-CoV-2, пять госпитализаций и три летальных исхода. С начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне новым коронавирусом заразились 36 108 человек, 1709 из них скончались. Всего было проведено 822 764 диагностических теста на Covid-19, 5,2 % из которых оказались положительными. В течение последних семи дней доля положительных тестов составила 3,3%. В настоящее время в Швейцарии в самоизоляции находятся 1390 заболевших, а 4114 контактировавших с ними лиц помещены в карантин. Власти напоминают о необходимости продолжать следовать санитарным правилам и сохранять дистанцию в полтора метра, а когда это невозможно – носить маску.

Новый «карантинный список» вступает в силу 8 августа

Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) добавило семь новых стран, включая Испанию, в перечень государств и регионов, по возвращению из которых нужно соблюдать десятидневный карантин. В обновленный список вошли Армения, Аргентина, Багамы, Бахрейн, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Израиль, Испания (за исключением Балеарских и Канарских островов), Ирак, Кабо-Верде, Казахстан, Катар, Киргизстан, Колумбия, Косово, Коста-Рика, Кувейт, Люксембург, Мальдивы, Мексика, Молдова, Сальвадор, Оман, Панама, Перу, Румыния, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Синт-Мартен, Суринам, США (включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова), Черногория, Чили, Южно-Африканская Республика, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эсватини (Свазиленд), а также острова Теркс и Кайкос и оккупированные палестинские территории. Из списка исключены Азербайджан, Россия и Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, что по прибытии в Конфедерацию из одного из регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом необходимо незамедлительно отправиться на карантин по месту жительства или пребывания, а также в двухдневный срок обязательно уведомить об этом кантональные власти. Телефоны и сайты соответствующих кантональных органов здравоохранения перечислены на сайте bag.admin.ch. За несоблюдение карантина предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 10 000 швейцарских франков. Согласно санитарному бюллетеню от 6 августа, в настоящее время на карантине находятся 16 264 человека, которые побывали в странах, включенных в «карантинный список».

Добавим, что отрицательный результат теста на Covid-19 не отменяет обязательного карантина и не сокращает его продолжительность. Транзитные пассажиры, находившиеся в стране из «группы риска» менее 24 часов, освобождены от карантина. За исполнением этих правил следят кантоны, а Берн, в свою очередь, проводит выборочные проверки.

Беременные женщины – в группе риска

Минздрав и Швейцарское общество гинекологии и акушерства решили рассматривать беременность как фактор риска при заболевании Covid-19. Этот вывод подтверждается недавними исследованиями, которые все чаще указывают на то, что по сравнению с другими женщинами того же возраста будущие матери, зараженные новым коронавирусом, подвергаются значительно большему риску развития тяжелой формы этого заболевания, например, у них в 1,5-5 раз выше вероятность оказаться в палате интенсивной терапии. Эти случаи, впрочем, немногочисленны, и у описанных в исследованиях беременных пациенток присутствовали другие факторы риска, например, избыточный вес или хронические заболевания. В целом, нельзя полностью исключить возможность того, что развитие тяжелой формы Covid-19 может оказать негативное влияние на беременную женщину, течение беременности и плод. Минздрав подчеркивает, что эта мера предосторожности направлена на повышение безопасности женщин, например, официальное включение беременных в группу уязвимых лиц позволит им лучше защищать свои права на рабочем месте.

Не все маски одинаково эффективны

Минздрав обновил рекомендации по ношению масок. Отныне людям с симптомами острых респираторных заболеваний рекомендовано носить не многоразовые текстильные, а одноразовые хирургические маски, которые после использования необходимо сразу выбросить. Более того, инфицированные новым коронавирусом люди – как с симптомами заболевания, так и без них – не должны носить респираторные маски с клапанами, так как они не фильтруют выдыхаемый воздух и могут даже распространять вирус.

Переговоры о поставках вакцины

Мы рассказывали о том, что поданная в Минздрав заявка швейцарских госпиталей на финансирование клинических испытаний вакцины американской лаборатории Moderna осталась без ответа, однако это не означает, что власти ничего не предпринимают для обеспечения населения препаратом. Директор OFSP/BAG Паскаль Штруплер заявил в интервью SRF, что Конфедерация собирается подписать соглашение с Moderna о покупке вакцины, благодаря чему Швейцария получит к ней доступ раньше других стран. Эксперты, впрочем, отмечают, что подобные эксклюзивные договоренности ставят под угрозу планы по справедливому распределению вакцины среди особенно уязвимых групп населения по всему миру. «Чем больше стран подписывают преференциальные контракты, тем меньше доз вакцин остаются доступными для остального мира», - отметила в комментарии SRF руководительница Глобального центра здравоохранения Сури Мун. Глава отдела по преодолению кризисных ситуаций и международному сотрудничеству OFSP/BAG Патрик Матис в ходе состоявшегося в среду в Берне брифинга признал, что гонка за вакцинами существует, так как достаточного количества доз не будет. «К сожалению, можно ожидать того, что их распределение не будет абсолютно справедливым», - сказал Матис.

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