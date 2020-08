По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время разрабатывается более 160 вакцин против нового коронавируса, и пять из них уже находятся в завершающей – третьей – стадии клинических испытаний, по окончании которых фармацевтические компании могут подавать заявки на получение разрешения для выхода на рынок. Многообещающие результаты, в частности, показала вакцина американской лаборатории Moderna. В конце июля компания сообщила, что у всех добровольцев, получивших экспериментальный препарат, и у тех, кто переболел Covid-19, выработался сопоставимый уровень антител.

Moderna объявила о запуске финальной фазы широкомасштабного клинического исследования, в котором примут участие около 30 тысяч человек. Одна часть испытуемых получит плацебо, а другая – вакцину, содержащую генетический код вируса и способную спровоцировать защитную реакцию организма против заболевания. При этом базельская фармацевтическая группа Lonza, связанная с компанией Moderna, с сентября начнет производство активного ингредиента американской вакцины в США, а с декабря – на своем предприятии в Виспе, кантон Вале. Ожидается, что клинические испытания продлятся до 27 октября 2022 года, однако предварительные результаты должны быть получены задолго до этой даты.

На днях выяснилось, что стать участником программы международных клинических испытаний могла и Швейцария. Как стало известно изданию NZZ am Sonntag, Moderna предложила протестировать вакцину на тысяче добровольцев из Конфедерации, и шесть швейцарских университетских госпиталей были готовы участвовать в исследовании. Заявка на частичное финансирование испытаний (речь идет о 8 млн франков) была подана в Минздрав (OFSP/BAG) четыре недели назад, но ответ на нее так и не был получен. «В настоящее время финансирование исследований вакцины против Covid-19 не предусмотрено», - ответили представители министерства на запрос NZZ am Sonntag, а позже уточнили в комментарии телеканалу SRF, что Конфедерация в настоящее время не может предоставить информацию о конкретной поддержке отдельных компаний. Более того, по информации NZZ am Sonntag, Федеральный совет пока не заключил контракты с компаниями-разработчиками вакцин, в то время как страны ЕС и США уже зарезервировали большое количество доз для своего населения.

Швейцарские политики раскритиковали решение OFSP/BAG. «Возмутительно то, что не хватает восьми миллионов франков по сравнению с миллиардами, которые мы потратили на борьбу с коронакризисом», - отметила в комментарии SRF депутат и глава комиссии по здравоохранению Национального совета Рут Хумбель, а ее коллега Верена Херцог выразила недоумение по поводу медлительности Минздрава.

Тем временем, эксперты считают, что, несмотря на оптимистичные заявления и огромные инвестиции, до конца года вакцины не будет, а даже если исследователи обнаружат эффективную формулу, то доз вряд ли хватит всем. Стратегия ВОЗ заключается в том, чтобы сосредоточить внимание на людях, входящих в группу риска, и медицинских работниках, но даже при таких условиях производственных мощностей не хватит, пишет Le Temps, поэтому лучшей профилактикой заболевания еще какое-то время останется соблюдение правил гигиены и социальной дистанции.

Не исключено, впрочем, что «гонку вакцин» выиграет Россия. По сообщениям ТАСС, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи завершил клинические испытания вакцины от нового коронавируса и готовит документы для ее регистрации. Первыми препарат получат врачи и учителя, а в октябре власти планируют приступить к массовой вакцинации.

Добавим, что за последние сутки в Швейцарии и Лихтенштейне были подтверждены 66 новых случаев заражения SARS-CoV-2. По данным Минздрава, с начала эпидемии заболели 35 616 человек, 4347 из них понадобилась госпитализация, 1707 заболевших скончались. Согласно санитарному бюллетеню от 3 августа, в настоящее время в самоизоляции находится 1041 заболевший, а в карантине – 2877 контактировавших с ними лиц. Кроме того, режим карантина соблюдают 12 388 человек, вернувшихся из стран с высоким риском заражения Sars-Cov-2. Руководитель рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн, в свою очередь, предупредил в интервью SonntagsZeitung, что страна находится на пороге экспоненциального роста числа инфекций, и предложил сократить количество участников публичных мероприятий до 100 человек.

