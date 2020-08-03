В течение нескольких недель швейцарские власти регистрировали от 100 до 150 новых случаев заболевания Sars-Cov-2, но в последние дни кривая заражений снова поползла вверх. В прошлый четверг, впервые с конца апреля, Минздрав (OFSP/BAG) зафиксировал 220 заражений, в пятницу – 210, в субботу – 180, а в воскресенье – 138. Всего с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне новым коронавирусом заразились 35 550 человек, 1707 из них скончались. Согласно санитарному бюллетеню от 2 августа, в настоящее время в самоизоляции находится 1041 заболевший, а в карантине – 2877 контактировавших с ними лиц. Кроме того, режим карантина соблюдают 12 388 человек, вернувшихся из стран с высоким риском заражения Sars-Cov-2.

«Ситуация серьезная», - отметил на состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции глава OFSP/BAG Паскаль Штруплер, признавший, что обстановка ухудшается. «Цифры медленно растут и, скорее всего, продолжат расти», - добавил руководитель отдела по преодолению кризисных ситуаций и международному сотрудничеству Минздрава Патрик Матис. По его словам, доля положительных тестов выросла с 0,4% до 3%.

Тревожная ситуация наблюдается в регионе Женевского озера. Так, Бельгия включила кантоны Во, Вале и Женева в «красный список» регионов, необязательные поездки в которые запрещены и по возвращении из которых необходимо пройти тест и соблюдать карантин. За прошедшую неделю в кантоне Женева был отмечен рост числа новых случаев заражения, при этом 40% из них произошло в клубах и других подобных местах отдыха. С учетом сложившейся ситуации кантональные власти ввели дополнительные меры по сдерживанию распространения коронавируса. В частности, до 23 августа закрыты ночные клубы, дискотеки и кабаре. В ресторанах и барах употреблять пищу и напитки можно только сидя, причем нужно соблюдать безопасную дистанцию, а при передвижении по заведению необходимо носить маску – даже на террасах и при приобретении еды на вынос. Клиенты могут снять маску, как только они сядут за столик. Владельцы ресторанов обязаны собирать контактные данные посетителей.

С информацией о наиболее распространенных местах заражения новым коронавирусом возникла путаница. В пятницу Минздрав предоставил по запросу SRF данные, согласно которым большинство инфицирований происходит на дискотеках и в клубах. Однако в воскресенье вечером эта информация была опровергнута: основным источником инфекции оказалась семья, а не клубы. Так, 216 из 793 новых случаев заболевания, зафиксированных в период с 16 июля по 1 августа, произошли дома. 69 человек заболели на рабочем месте, а 24 – после посещения семейного торжества. Среди медицинских работников зарегистрированы 17 случаев заражения, еще 17 человек «подхватили» инфекцию в результате спонтанного собрания людей. На клубы и рестораны приходятся по 15 и 13 случаев заражения соответственно. В школе заболели два человека, и еще один – после участия в демонстрации. Более чем в 300 случаях путь инфицирования установить не удалось. Минздрав принес извинения за свою ошибку. В коммюнике OFSP/BAG подчеркивается, что принятое женевскими кантональными властями решение о закрытии ночных клубов не связано с опубликованными в пятницу некорректными данными.

Минздрав призывает все кантоны согласовать санитарные правила, в частности, ввести обязательное ношение масок в магазинах и, возможно, во всех общественных помещениях, а также обязательно проверять контактные данные в ночных клубах и ограничить максимальное количество гостей в них до 100 человек.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки Минздрав запустил новую информационную кампанию, чтобы напомнить жителям Швейцарии о важности соблюдения правил гигиены и дистанцирования. «Вирус все еще здесь» и «У вируса нет каникул» - плакаты с такими надписями можно будет увидеть на улицах швейцарских городов.

Несмотря на растущее число ежедневно регистрируемых случаев заражения новым коронавирусом, власти приняли решение снова ослабить ограничения на въезд для некоторых категорий граждан третьих стран, т.е. государств, не входящих в Евросоюз и Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ). С сегодняшнего дня в страну смогут въезжать партнеры тех, кто проживает на территории Конфедерации, причем даже в том случае, если они не состоят в браке или зарегистрированном партнерстве и не имеют общих несовершеннолетних детей. Правда, властям нужно будет доказать, что ваши личные отношения существуют уже давно и регулярно поддерживаются: до введения ограничений на въезд вы должны были встретиться хотя бы один раз.

При себе нужно иметь письменное приглашение от проживающего в Швейцарии партнера, копию его паспорта или вида на жительство, а также документы, доказывающие наличие ваших отношений, например, подписанное обеими сторонами свидетельство о заключении партнерства, письма, распечатку электронных сообщений, авиабилеты, совместные фотографии, копии страниц паспорта с въездными и выездными штампами. При соблюдении этих и других условий швейцарские представительства за рубежом могут выдавать визы.

Поскольку транзит через другие страны не гарантирован, рекомендуется въезжать непосредственно в Швейцарию. По окончании пребывания человек должен иметь возможность покинуть страну в течение установленного срока. По всем вопросам обращайтесь в Государственный секретариат по миграции (SEM).

Добавим, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации объявил о возобновлении авиасообщения со Швейцарией с 15 августа. Рейсы из Москвы в Женеву и обратно будут осуществляться раз в неделю. Прибывающие в Конфедерацию из России и других стран и регионов с высоким риском заражения должны отправляться на обязательный десятидневный карантин. Список включенных в «группу риска» стран опубликован на сайте bag.admin.ch и может быть обновлен в любое время. В настоящее время около 10% всех заражений – это «завозные» случаи. Об условиях соблюдения карантина и штрафах за его нарушение мы рассказывали в нашей статье.

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