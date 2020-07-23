Covid-19: 42 страны в «карантинном списке»

Автор: Заррина Салимова, Берн, 23. 07. 2020. Просмотров: 1601
Швейцария обновила список стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2, исключив из него Беларусь и Швецию и добавив более десятка новых государств, в том числе Казахстан и Киргизстан.|
La Suisse a actualisé la liste des pays présentant un risque élevé d’infection, en retirant le Belarus et la Suède et en ajoutant plus d’une douzaine d’états, dont le Kazakhstan et le Kirghizistan.
Список стран, по возвращении из которых путешественникам нужно отправляться на обязательный десятидневный карантин, расширился с 29 до 42 регионов и с сегодняшнего дня включает следующие государства и территории: Армения, Азербайджан, Аргентина, Бахрейн, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Израиль, Ирак, Кабо-Верде, Казахстан, Катар, Киргизстан, Колумбия, Косово, Коста-Рика, Кувейт, Люксембург, Мальдивы, Мексика, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Сальвадор, Оман, Панама, Перу, Россия, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Суринам, США (включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова), Черногория, Чили, Южно-Африканская Республика, Эквадор, Эсватини (Свазиленд), а также острова Теркс и Кайкос и оккупированные палестинские территории.
Минздрав Швейцарии (OFSP) исключил из «карантинного списка» Беларусь и Швецию. Любопытно, что обе страны в борьбе с коронавирусом идут «своим путем» и нередко критикуются в СМИ за отсутствие жестких ограничительных мер по сдерживанию эпидемии.
Как подчеркнул в ходе состоявшейся в среду пресс-конференции глава отделения инфекционных заболеваний Минздрава Штефан Кустер, список будет корректироваться ежемесячно, но в зависимости от развития ситуации изменения могут вноситься и чаще. Такая неопределенность, конечно, представляет огромные трудности при планировании поездок. В частности, те, кто возвращаются сегодня из Мексики или Люксембурга, должны провести 10 дней в карантине даже несмотря на то, что на момент отъезда эти страны не фигурировали в «группе риска». «Вирус задает темп», - отметил Кустер и призвал быть готовым к тому, что все может пойти не так, как вы планировали. В Испании, например, число новых случаев заболевания Covid-19 снова растет. «Я не знаю, что будет в Испании через две недели», - сказал Кустер.
По прибытии в Конфедерацию из одного из регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом необходимо незамедлительно отправиться на карантин по месту жительства или пребывания, а также в двухдневный срок обязательно уведомить об этом кантональные власти. При этом информировать кантональные службы о поездке нужно не только тем, кто непосредственно въезжает из страны, включенной в группу риска, но также тем, кто побывал в одном из этих государств в течение двух недель до въезда в Конфедерацию. Во время карантина нельзя покидать дом и нужно избегать контактов с другими людьми.
Швейцарские власти взывают к личной ответственности: пассажиры должны сами связываться с кантональными службами и сообщать о своей поездке в «страну риска». Телефоны и сайты соответствующих кантональных органов здравоохранения перечислены на сайте bag.admin.ch. С начала вступления в силу этого правила на карантин добровольно ушли 6000 человек. Неизвестно, впрочем, сколько путешественников предпочли проигнорировать требования властей.
Несоблюдение карантина рассматривается как нарушение Закон об эпидемиях и влечет за собой наказание в виде штрафа в размере до 10 000 швейцарских франков, подчеркивается на сайте OFSP. Кантоны и Минздрав проводят выборочные проверки списков прибывающих в Швейцарию пассажиров авиарейсов и автобусов с целью узнать, находятся ли они на карантине.
Добавим, что за последние сутки Минздрав зафиксировал 141 новый случай заражения SARS-CoV-2, двенадцать госпитализаций и два летальных исхода. По словам Штефана Кустера, индекс репродукции, т.е. характеризующий заразность инфекционного заболевания параметр, составляет 1,1 – это значит, что 100 инфицированных заразили 110 человек. Наибольшее число случаев заболевания приходится на кантоны Аргау, Берн, Женева, Во и Цюрих. Всего с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне новым коронавирусом заразились 33 883 человека, 1693 заболевших скончались. В настоящее время 767 человек соблюдают режим самоизоляции, а на карантине находятся 2962 человека.
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