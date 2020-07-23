Covid-19: 42 страны в «карантинном списке»

Список стран, по возвращении из которых путешественникам нужно отправляться на обязательный десятидневный карантин, расширился с 29 до 42 регионов и с сегодняшнего дня включает следующие государства и территории: Армения, Азербайджан, Аргентина, Бахрейн, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Израиль, Ирак, Кабо-Верде, Казахстан, Катар, Киргизстан, Колумбия, Косово, Коста-Рика, Кувейт, Люксембург, Мальдивы, Мексика, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Сальвадор, Оман, Панама, Перу, Россия, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Суринам, США (включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова), Черногория, Чили, Южно-Африканская Республика, Эквадор, Эсватини (Свазиленд), а также острова Теркс и Кайкос и оккупированные палестинские территории.

Минздрав Швейцарии (OFSP) исключил из «карантинного списка» Беларусь и Швецию. Любопытно, что обе страны в борьбе с коронавирусом идут «своим путем» и нередко критикуются в СМИ за отсутствие жестких ограничительных мер по сдерживанию эпидемии.

Как подчеркнул в ходе состоявшейся в среду пресс-конференции глава отделения инфекционных заболеваний Минздрава Штефан Кустер, список будет корректироваться ежемесячно, но в зависимости от развития ситуации изменения могут вноситься и чаще. Такая неопределенность, конечно, представляет огромные трудности при планировании поездок. В частности, те, кто возвращаются сегодня из Мексики или Люксембурга, должны провести 10 дней в карантине даже несмотря на то, что на момент отъезда эти страны не фигурировали в «группе риска». «Вирус задает темп», - отметил Кустер и призвал быть готовым к тому, что все может пойти не так, как вы планировали. В Испании, например, число новых случаев заболевания Covid-19 снова растет. «Я не знаю, что будет в Испании через две недели», - сказал Кустер.

По прибытии в Конфедерацию из одного из регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом необходимо незамедлительно отправиться на карантин по месту жительства или пребывания, а также в двухдневный срок обязательно уведомить об этом кантональные власти. При этом информировать кантональные службы о поездке нужно не только тем, кто непосредственно въезжает из страны, включенной в группу риска, но также тем, кто побывал в одном из этих государств в течение двух недель до въезда в Конфедерацию. Во время карантина нельзя покидать дом и нужно избегать контактов с другими людьми.

Швейцарские власти взывают к личной ответственности: пассажиры должны сами связываться с кантональными службами и сообщать о своей поездке в «страну риска». Телефоны и сайты соответствующих кантональных органов здравоохранения перечислены на сайте bag.admin.ch. С начала вступления в силу этого правила на карантин добровольно ушли 6000 человек. Неизвестно, впрочем, сколько путешественников предпочли проигнорировать требования властей.

Несоблюдение карантина рассматривается как нарушение Закон об эпидемиях и влечет за собой наказание в виде штрафа в размере до 10 000 швейцарских франков, подчеркивается на сайте OFSP. Кантоны и Минздрав проводят выборочные проверки списков прибывающих в Швейцарию пассажиров авиарейсов и автобусов с целью узнать, находятся ли они на карантине.

Добавим, что за последние сутки Минздрав зафиксировал 141 новый случай заражения SARS-CoV-2, двенадцать госпитализаций и два летальных исхода. По словам Штефана Кустера, индекс репродукции, т.е. характеризующий заразность инфекционного заболевания параметр, составляет 1,1 – это значит, что 100 инфицированных заразили 110 человек. Наибольшее число случаев заболевания приходится на кантоны Аргау, Берн, Женева, Во и Цюрих. Всего с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне новым коронавирусом заразились 33 883 человека, 1693 заболевших скончались. В настоящее время 767 человек соблюдают режим самоизоляции, а на карантине находятся 2962 человека.

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