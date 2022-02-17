Covid-19: прощайте, маски и «санитарные паспорта»

17 февраля 2022 года может войти в новейшую истории Конфедерации как «день свободы», так как именно с этого дня отменены действовавшие на протяжении долгих месяцев антиковидные меры. Маски, сертификаты о вакцинации, поездки – читайте в нашем обзоре о новых решениях Федерального совета.

Какие правила (не) действуют с сегодняшнего дня?

16 марта 2020 года Федеральный совет объявил о чрезвычайной ситуации в соответствии с Законом об эпидемиях. 16 февраля 2022 года, ровно 23 месяца спустя, правительство решило, что настало время поставить точку в истории эпидемии Covid-19. «Сегодня мы делаем решительный шаг», - заявил президент Конфедерации Иньяцио Кассис, открывая пресс-конференцию в среду.

Пандемия еще не закончилась, но ее острая фаза, по-видимому, осталась позади. Эпидемиологическая ситуация в Швейцарии продолжает развиваться положительно, благодаря высокому уровню иммунитета населения перегрузка системы здравоохранения маловероятна. Поэтому после консультаций с кантонами, социальными партнерами, парламентскими комитетами и соответствующими ассоциациями Федеральный совет решил снять большинство санитарных ограничений.

С четверга больше не нужно носить маски на рабочих местах, в магазинах, ресторанах, а также в культурных и спортивных учреждениях и на мероприятиях. При входе в кинотеатры, театры, рестораны не нужно предъявлять «санитарный паспорт». Организаторы крупных мероприятий не должны получать разрешение на их проведение. Ограничения на частные встречи сняты. Отменена рекомендация работать из дома, однако работодатели по-прежнему обязаны защищать здоровье работников.

Снятие ограничений также означает, что необходимость в большинстве мер экономической поддержки отпала. Поэтому с 17 февраля больше невозможно будет требовать компенсацию за потерю заработка, например, в связи с закрытием учреждения или запретом на проведение какого-либо мероприятия. Исключения предусмотрены для уязвимых лиц, которые вынуждены прервать свою профессиональную деятельность, чтобы защитить себя.

Какие меры еще остаются в силе?

Циркуляция вируса остается очень высокой (+21 032 инфекции за прошедшие сутки) и может привести к серьезным последствиям. Поэтому Федеральный совет до конца марта сохраняет две защитные меры. Так, те, кто прошел тест на коронавирус с положительным результатом, должны соблюдать режим изоляции не менее пяти дней. Кроме того, маски по-прежнему нужно будет носить в общественном транспорте и медицинских учреждениях. Следует отметить, что кантоны могут усиливать отдельные меры, а некоторые учреждения, такие как врачебные кабинеты или парикмахерские, могут требовать от посетителей ношения маски. Впрочем, если ситуация будет развиваться благоприятно, то эти меры будут отменены раньше.

Действующая сейчас «особая ситуация» будет снята с первого апреля. Напомним, что в соответствии с Законом об эпидемиях, эпидемиологическая ситуация в стране оценивается как нормальная, особая или чрезвычайная. Переход от особой к нормальной ситуации означает, что кантоны снова будут нести ответственность за выполнение Закона об эпидемиях.

Научная рабочая группа Конфедерации по вопросам Covid-19 будет досрочно распущена в конце марта, хотя некоторые ее члены будут и далее консультировать Федеральный совет. Группа независимых экспертов, работавших, к слову, бесплатно, была создана весной 2020 года. Обмен информацией с ними был решающим в борьбе с пандемией, за что власти выразили членам группы благодарность. Добавим, что Берн будет продолжать следить за санитарной ситуацией: Конфедерация будет получать кантональные данные о заболеваемости, а мониторинг останется централизованным.

Новые правила въезда в страну

Санитарный контроль на швейцарских границах отменен, поэтому больше нет необходимости предъявлять «санитарный паспорт» или отрицательный тест, а также заполнять специальную онлайн-форму.

Кантоны по-прежнему будут выдавать признаваемые в ЕС сертификаты о вакцинации, перенесенной инфекции или отрицательном тесте на Covid-19. Подобные документы больше не нужны на территории Конфедерации, но могут понадобиться, например, во время путешествий.

Однако для выходцев из третьих стран, желающих приехать в Конфедерацию с целью туризма или посещения родственников, ничего не меняется. Ограничения на въезд будут продолжать действовать, что означает, что получить визу могут только те, кто привит признаваемой в Швейцарии вакциной, либо те, кто находится в исключительной ситуации, то есть должен приехать на лечение или по веским профессиональным и личным причинам. Проверить, имеете ли вы право въехать в страну, можно с помощью онлайн-инструмента travelcheck.admin.ch. Информацию о въезде в Швейцарию для граждан из третьих стран можно найти на сайте государственного секретариата по миграции.