Почти ровно три месяца назад, 8 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что причиной вспышки пневмонии в китайском городе Ухань может быть инфекция, вызываемая «новым коронавирусом». За это время вирус распространился по всей планете, охватив около двух сотен стран, заразив почти полтора миллиона человек, унеся более 80 000 жизней и обрушив мировую экономику. О развитии эпидемии в Швейцарии читайте в нашей хронике.

Менее 600 новых случаев третий день подряд

Согласно бюллетеню OFSP от 8 апреля, в Швейцарии подтверждены 22 789 случаев заражения Covid-19, что на 547 больше, чем днем ранее. Таким образом, третий день подряд власти ежедневно регистрируют менее 600 новых случаев, что может свидетельствовать о стабилизации ситуации.

Больше всего заразившихся по отношению к общему числу жителей зафиксировано в кантонах Тичино (748 случаев на 100 000 человек), Женева (715,3), Во (556,3) и Базель-городской (490,3).

82 смертельных случая на миллион жителей

13% из 2265 госпитализированных пациентов, полной информацией о состоянии здоровья которых располагает OFSP, не имели сопутствующих заболеваний. К наиболее распространенным симптомам, с которыми заболевшие Covid-19 поступают в больницу, относятся температура (67%), кашель (65%) и затрудненное дыхание (40%). У 44% госпитализированных была пневмония.

По состоянию на 8 апреля, в Швейцарии скончались 705 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Речь идет о 441 мужчине (63%) и 263 женщинах (37%). Средний возраст скончавшихся – 84 года. Абсолютное большинство скончавшихся пациентов имели, по крайней мере, одно сопутствующее заболевание: повышенное артериальное давление (у 65% умерших), сердечно-сосудистые заболевания (56%) или сахарный диабет (29%).

Почему данные на разных сайтах отличаются?

Этот вопрос наши читатели задают в социальных сетях буквально под каждым постом с актуальной статистикой по коронавирусу в Швейцарии. Напомним, что на официальных сайтах каждого кантона ежедневно публикуются данные по заболевшим и скончавшимся. Статистику по всей Конфедерации можно найти в бюллетене OFSP, который выходит раз в день, как правило, не ранее 13.00, и основан на информации, предоставленной до утра того же дня лабораториями, врачами и госпиталями в рамках обязательной отчетности. Именно поэтому данные на сайтах OFSP и кантонов могут отличаться. Кроме того, OFSP может не включать или исключать из статистики случаи, по которым нет полных данных.

Сайт OFSP не агрегирует данные в режиме реального времени. Регулярно обновляемую статистику, основанную на кантональных коммюнике, ведут некоторые швейцарские СМИ, например, RTS, SRF или издания группы Tamedia (Tribune de Genève, 24 heures, TagesAnzeiger). Подробный трекер разработал также бернский программист Даниэль Пробст.

Повышенная смертность из-за коронавируса?

Эпидемия Covid-19 сказывается на статистике смертности в Конфедерации. По данным Федеральной службы статистики (OFS), с 23 по 29 марта число смертей, особенно в возрастной группе старше 65 лет, превысило средние показатели, зафиксированные в предыдущие годы.

Ранее смертность в Швейцарии превышала среднестатистические данные во время вспышек гриппа 2015-м и 2017-м, уточняет 24 heures. Показатели смертности, безусловно, будут расти в ближайшие недели. При этом без действующих мер по сдерживанию эпидемии количество смертельных случаев было бы гораздо выше.

Ограничения будут действовать до 26 апреля

С учетом развития эпидемиологической обстановки и рекомендаций ученых Федеральный совет принял решение о продлении срока действия мер борьбы с эпидемией коронавируса еще на одну неделю – до 26 апреля. Вы можете отреагировать на это решение, приняв участие в нашем опросе. Ограничения постепенно начнут снимать в конце месяца, отмечается в правительственном коммюнике. Правительство поручило департаментам здравоохранения и экономики разработать концепцию поэтапного ослабления мер, которая будет представлена 16 апреля. При принятии решения о выходе из lockdown власти будут учитывать ряд критериев, в частности, количество новых случаев заражения, число госпитализаций и показатели смертности. Решающее значение будет иметь и то, соблюдаются ли меры гигиены и рекомендации по социальному дистанцированию. Напомним, что в Швейцарии не введен строгий карантин, но власти постоянно напоминают людям о необходимости оставаться дома.

Можно ли ходить в гости во время эпидемии?

Некоторые домовладельцы запрещают квартиросъемщикам принимать гостей, аргументируя это необходимостью соблюдать постановления Федерального совета. Это абсолютно недопустимо, отметил в комментарии SRF представитель Ассоциации арендаторов Цюриха Вальтер Ангст. По его словам, такой запрет не имеет законных оснований: человек может приглашать к себе домой гостей, друзей, членов семьи или партнера. Однако арендодатель может сообщить властям, если обнаружит, что арендатор устраивает большие вечеринки в своей квартире. Ангст также добавил, что домовладелец имеет право закрыть проход в сад общего пользования у дома с целью помешать собираться многочисленным компаниям, но тогда он должен снизить арендную плату.

Компенсации для обладателей проездных абонементов

С момента введения жестких ограничительных мер поездки на общественном транспорте в Конфедерации сократились на 80%. Обладатели проездных на год и на месяц могут получить компенсацию за неиспользованные абонементы. Для держателей карт demi-tarif и seven25 возмещение стоимости не предусмотрено. Подробную информацию можно найти на сайте Alliance SwissPass.

Кроме того, в приложении CFF появилась функция онлайн-возврата неиспользованного билета – достаточно нажать на кнопку «Вернуть билет» в Mobile CFF. Добавим, что на главной странице приложения и сайта CFF размещено объявление с призывом оставаться дома и отказаться от поездок на общественном транспорте во время праздничных выходных.

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