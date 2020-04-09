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четверг, 9 апреля 2020 года   

Согласны ли Вы с решением правительства продлить режим самоизоляции до 26 апреля?

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COVID-2019
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Мнение читателей

Согласны ли Вы с решением правительства продлить режим самоизоляции до 26 апреля?
Согласен, пора выходить из этой ситуации
38%
Не согласен, начнется вторая волна заболеваний
38%
Вот увидите, это не конец, особый режим еще продлят
25%
Всего голосов: 8

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