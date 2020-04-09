Согласны ли Вы с решением правительства продлить режим самоизоляции до 26 апреля?

СOVID-19: 213 заболевших на 100 000 жителейСогласно данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), Конфедерация имеет один из самых высоких показателей заболеваемости Covid-19 в Европе. По состоянию на 2 апреля, в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 18 267 случаев заражения Covid-19.
Что пока неизвестно о коронавирусе?Несмотря на постоянное изучение вируса SARS-CoV-2, причины пандемии Covid-19, ряд вопросов пока остаются без ответа.
Covid-19: количество новых случаев постепенно снижаетсяПо данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 21 652 случаев заражения Covid-19, что на 552 больше, чем днем ранее. Число ежедневно регистрируемых новых случаев теперь растет линейно, сообщает Tribune de Genève.
Дело врачей-2020: Карлотта Банья и ее «подводная лодка»Первой нашей собеседницей в рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» стала специалист по интенсивной медицине и анестезиолог, заведующая реанимационным отделением клиники La Source в Лозанне.
Дивиденды и будущее швейцарской экономикиВыплатят ли швейцарские компании дивиденды акционерам за 2019 год, и чего ждут от правительства предприниматели Конфедерации? Об этом – в сегодняшней статье.
Covid-19: количество новых случаев постепенно снижаетсяПо данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 21 652 случаев заражения Covid-19, что на 552 больше, чем днем ранее. Число ежедневно регистрируемых новых случаев теперь растет линейно, сообщает Tribune de Genève.