Согласны ли Вы с решением правительства продлить режим самоизоляции до 26 апреля?

Согласен, пора выходить из этой ситуации

38%

Не согласен, начнется вторая волна заболеваний

38%

Вот увидите, это не конец, особый режим еще продлят

25%

Всего голосов: 8