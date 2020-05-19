Жертвами нового коронавируса в мире стали более 315 000 человек. В Швейцарии от вызванных Covid-19 осложнений, по данным OFSP, скончались 1603 заболевших, а по данным кантонов число скончавшихся составило 1886 человек. Подробнее о развитии событий читайте в нашей хронике.

«Ситуация не так драматична, как на Пасху»

Если перед пасхальными каникулами власти призывали жителей Швейцарии оставаться дома, избегать поездок и пикников, то сейчас, в преддверии праздника Вознесения и следующих за ним длинных выходных, Конфедерация не вводит подобных ограничений, хоть и взывает к личной ответственности, напоминая о важности правил гигиены и социальной дистанции.

Как отметил в ходе состоявшейся в понедельник в Берне пресс-конференции представитель Федерального департамента здравоохранения (OFSP) Даниэль Кох, сегодняшняя ситуация не так тревожна, как на Пасху. В частности, за последние сутки новая коронавирусная инфекция была выявлена у 10 человек, хотя проведено было 2400 тестов. Кроме того, значительно снизилось как количество госпитализаций, так и число пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Всего с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне коронавирус был подтвержден у 30 597 человек. Причем 11% из 345 760 тестов на SARS-CoV-2 оказались положительными – это значит, что коллективный иммунитет, при котором переболеть должны, по разным оценкам, от 70% до 90% населения, в Конфедерации не достигнут.

Добавим, что демонстрации с участием менее пяти человек и соблюдением правил дистанцирования не рассматриваются как массовые мероприятия и, следовательно, не запрещены.

На шопинг в Милан через 2 недели?

Мы рассказывали, что правительство Италии неожиданно для Швейцарии и других стран Шенгенского соглашения решило с 3 июня открыть границы для европейских туристов. Отсутствие координации между странами может привести к тому, что Италия откроет границы в одностороннем порядке.

Поскольку Конфедерация не вводила ограничений на выезд из страны для своих жителей, то уже через две недели они, вероятно, смогут отправиться в Милан, Венецию или Рим. Пока неясно, должны ли будут швейцарцы по возвращении из Италии соблюдать карантин. Во всяком случае, Даниэлю Коху эта мера кажется радикальной.

Конфедерация, со своей стороны, может не открыть границу для итальянцев и по-прежнему разрешать въезд в страну только своим гражданам и тем, у кого есть швейцарский вид на жительство. Кроме того, закрытые границы с Италией, как сообщает RTS, были одним из условий открытия границ между Швейцарией, Австрией и Германией.

Ожидается, что таможенные и миграционные службы Италии и Швейцарии обсудят этот вопрос на текущей неделе.

Маскам – нет или все-таки да?

Две трети респондентов, принявших в участие в опросе медиахолдинга Tamedia, высказались за обязательное ношение масок в общественном транспорте, однако сами работники CFF отмечают, что пассажиры в масках пока, к сожалению, в меньшинстве.

Напомним, что Конфедерация не изменила своего отношения к маскам: их ношение не является обязательным, но настоятельно рекомендуется, если невозможно соблюдать расстояние в два метра. Маски также могут быть обязательными в отдельных случаях, например, при посещении парикмахера.

Эффективность масок доказана, по крайней мере, на … хомяках. Помещенные между двух клеток с грызунами маски снизили передачу вируса более чем на 60%, сообщает Le Temps со ссылкой на результаты исследования гонконгских ученых. Эксперты также считают, что небольшое количество случаев заболеваний в Гонконге отчасти связано с повсеместным использованием масок.

Внимание, новый симптом!

Клинические проявления Covid-19 становятся все более разнообразными. К сухому кашлю, температуре, трудностям с дыханием, мышечным болям, внезапной потере вкуса и/или обоняния, першению в горле добавились дерматологические симптомы. В частности, у некоторых пациентов итальянского госпиталя была обнаружена красноватая сыпь, информирует SRF. Испанские врачи также сообщили о пациентах с крапивницей и опухшими пальцами ног. Красноватые бугорки на пальцах ног, напоминающие припухлости в результате обморожения, зафиксировали и американские врачи, лечащие заболевших коронавирусом пациентов.

Можно ли заразиться через прикосновение?

На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликована предназначенная для работников здравоохранения инструкция по дезинфекции поверхностей, в которой, в частности, указано, что на настоящий момент неизвестно, могут ли люди заразиться Sars-CoV-2 при прикосновении к дверным ручкам или компьютерной клавиатуре.

Согласно одному исследованию, пишет SRF, вирус может выживать до семи дней на внешней стороне медицинской маски, до четырех дней на нержавеющей стали и пластике, до двух дней на стекле, и один день на ткани и дереве. В другом исследовании вирус оставался четыре часа на меди, 24 часа на картоне и 72 часа на пластике и нержавеющей стали.

Однако все исследования жизнеспособности вируса на поверхностях проводятся в лабораториях и, по данным ВОЗ, не позволяют делать какие-либо выводы о реальных условиях жизни. Несмотря на то, что до сих пор ни одно исследование не показало, что Sars-CoV-2 можно заразиться при контакте с поверхностями, эту возможность нельзя исключить, принимая во внимание имеющиеся знания о других коронавирусах, поэтому дезинфекция важна не только в клиниках, но и за их пределами.

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