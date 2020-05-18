Covid-19: свободное передвижение постепенно восстанавливается

Мы рассказывали, что ограничения на въезд в Швейцарию будут сниматься поэтапно. В первую очередь будет восстановлен трансграничный трафик между Конфедерацией и соседними странами, затем – в рамках государств Шенгенского соглашения, и только после этого – для третьих стран. Полное открытие границ между Швейцарией, Францией, Австрией и Германией запланировано на 15 июня, однако некоторые послабления пограничного режима для отдельных категорий граждан уже вступили в силу.

Соглашение между Швейцарией, Австрией и Германией

Учитывая благоприятную эпидемиологическую обстановку и значительное снижение числа новых заражений, Германия, Австрия и Швейцария решили отменить часть ограничений на въезд для жителей своих стран. С 16 мая разрешены поездки с личными целями, например, не состоящие в браке и проживающие в соседних странах партнеры смогут снова увидеться. Разрешено посещать родственников, к которым относятся родители, бабушки, дедушки, совершеннолетние дети, внуки, братья, сестры, дяди, тети и кузены. Наконец, можно пересечь границу для участия в семейных мероприятиях, таких как крещение, свадьба или похороны.

Кроме того, сняты ограничения на въезд для владельцев недвижимости, садов, сельскохозяйственных земель, охотничьих угодий или лесов, а также для тех, кто пересекает границу соседней страны, чтобы ухаживать за животными.

Выборочный пограничный контроль

На границах Швейцарии, Австрии и Германии теперь проводятся выборочные проверки, основанные на учете риска. Те, кто въезжает в соседнюю страну по вышеуказанным причинам, должны распечатать и заполнить декларацию, которую можно скачать на сайте миграционной или таможенной службы своей страны (PDF-документы для скачивания прикреплены в конце страницы). В формуляре нужно указать имя, фамилию, дату рождения, адрес, телефон и причину поездки. Предоставление ложной информации наказуемо в соответствии с национальным законодательством. Подписывая декларацию, вы обязуетесь следовать действующим в стране въезда санитарным правилам: соблюдать дистанцию, а также защитные и гигиенические меры при контакте с другими людьми.

Владельцам недвижимости или земельного участка в соседней стране нужно также приложить выписку из земельного кадастра, договор купли-продажи, аренды или лизинга. Заранее уточняйте правила въезда, например, в Австрии в некоторых случаях может потребоваться справка об отрицательном тесте на SARS-CoV-2, сделанном не позднее четырех дней назад.

Все остальные ограничения на въезд на данный момент остаются в силе: шопинг-туризм и путешествия по-прежнему запрещены. На французско-швейцарской границе пока нет никаких изменений.

Италия открывает границы с 3 июня

В ночь с пятницы на субботу премьер-министр Италии Джузеппе Конте обнародовал план выхода страны из карантина: сегодня возобновляют свою работу магазины, с 25 мая – бассейны и тренажерные залы, с 15 июня – театры и кинотеатры. С 3 июня открываются границы со странами ЕС, а также отменяется обязательный карантин для приезжающих в страну иностранных граждан. При этом до сих пор неясно, будет ли открыта граница со Швейцарией, которая, как известно, является членом Шенгенского соглашения, но не входит в ЕС.

Решение Рима стало неожиданностью для Берна. «Это одностороннее решение Италии, которое я принимаю к сведению», - подчеркнула в комментарии SRF федеральная советница Карин Келлер-Суттер. Она также добавила, что этот вопрос не обсуждался в ходе состоявшихся на прошлой неделе переговоров с итальянской стороной. По словам Келлер-Суттер, Конфедерация будет самостоятельно решать, разрешать ли лицам из Италии въезд в страну. Ранее швейцарские власти заявляли, что вопрос об ослаблении пограничного контроля с Италией будет рассмотрен, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

Добавим, что Италия – одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран. На Апеннинах Covid-19 заразились около 224 000 человек, более 31 000 из них скончались. Несмотря на то, что количество заражений, госпитализаций и смертельных исходов сокращается, в стране все равно ежедневно фиксируется несколько сотен новых случаев заболевания Covid-19. Так, согласно бюллетеню итальянского минздрава от 17 мая, за сутки в стране коронавирусом заразились 675 человек.

Избыточная смертность зарегистрирована не во всех кантонах

В пятницу Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) сообщил о 51 новом случае заражения SARS-CoV-2, в субботу – о 58, а в воскресенье – о 15. Всего с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне коронавирусная инфекция была подтверждена у 30 587 человек.

От вызванных Covid-19 осложнений, согласно бюллетеню OFSP от 17 мая, скончались 1603 заболевших, а, по информации платформ, агрегирующих данные кантонов, число жертв превысило 1870 человек.

При этом избыточная смертность зарегистрирована не во всех кантонах. Федеральная служба статистики (OFS) еженедельно оценивала количество смертельных исходов по сравнению с предыдущими годами и в пятницу опубликовала результаты мониторинга смертности по 18 кантонам. Выяснилось, что избыточная смертность была значительно выше в тех кантонах, где вирус распространился еще до 16 марта, т.е. до введения жестких мер, в частности в кантонах Тичино, Во, Женева, Вале, Фрибург и Невшатель. А в Ааргау, Берне, Люцерне, Санкт-Галлене, Золотурне, Тургау и Цуге еженедельной избыточной смертности не наблюдалось, несмотря на то, что число умерших находилось в верхней части ожидаемого диапазона.

Примечательно, что демонстрации коронаскептиков уже вторую субботу подряд проходят именно в немецкоязычной части Швейцарии, которая в меньшей степени пострадала от эпидемии, чем Романдия.

Эффективность гидроксихлорохина под вопросом

Тем временем, в пятницу были опубликованы разочаровывающие результаты двух исследований эффективности гидроксихлорохина, многообещающего препарата для лечения Covid-19. В одном исследовании, проведенном французскими врачами, принял участие 181 пациент, госпитализированный с вызванной Covid-19 пневмонией: 84 пациента ежедневно получали гидроксихлорохин, а 97 – нет. Препарат существенно не снизил ни риск попадания в реанимацию, ни смертность. Так, 76% пациентов из первой группы и 75% заболевших из второй группы оказались в реанимации. Выживаемость, по состоянию на 21 день терапии, составила 89% и 91% соответственно.

В другом исследовании приняли участие 150 взрослых, госпитализированных в Китае с легкой или умеренной формой Covid-19. Половина пациентов получала гидроксихлорохин, но прием лекарства никак не повлиял на элиминацию вируса по истечении четырех недель. Более того, от побочных реакций страдали 30% принимавших гидроксихлорохин и 9% тех, кто не принимал препарат.

ВВП упадет на 5,5%

По оценкам Института конъюнктурных исследований (KOF) при Цюрихской федеральной политехнической школе (ETHZ), коронакризис спровоцирует глубокую рецессию в Швейцарии. В предыдущем прогнозе, составленном 8 недель назад, эксперты рассчитывали на небольшой рост экономики в размере 0,3%, теперь же они предполагают, что ВВП упадет в среднем на 5,5%, причем значительного снижения стоит ожидать в период с июня по август. Особенность коронакризиса в том, что он, в отличие от предыдущих рецессий, затронул сектора экономики, ориентированные на внутренний рынок, особенно сферу услуг. Средний уровень безработицы должен составить 4,7% к концу года и 3,8% в среднем за год. Для сравнения: в 2019 году уровень безработицы составлял в среднем 2,3%. Рост государственных расходов и снижение налоговых поступлений приведут к дефициту доходов в размере 25 млрд франков.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.