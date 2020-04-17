Как вы знаете, в Швейцарии не был введен строгий карантин, тем не менее, с середины марта на всей территории страны действуют жесткие ограничения: запрещено собираться группами больше пяти человек; закрыты школы, университеты, кафе, рестораны, библиотеки и музеи; работают только продуктовые магазины, аптеки, банки и почтовые отделения. Эти меры, как отмечают власти, оказались эффективными – в последнее время эпидемиологическая обстановка стабилизировалась. Учитывая тенденцию к снижению ежедневно регистрируемых новых случаев и госпитализаций, а также рекомендации ученых, Федеральный совет принял решение о постепенном ослаблении мер, принятых с целью остановить распространение коронавируса.

Выход из карантина будет проходить в три этапа

16 апреля Федеральный совет представил трехэтапный план снятия ограничений. С 27 апреля госпиталям разрешено проводить любые процедуры, в том числе несрочные. Свою работу возобновят врачебные кабинеты, в частности, стоматологические и физиотерапевтические. Откроются парикмахерские, массажные и косметические салоны, а также магазины строительных материалов, садовые центры, цветочные магазины и питомники. Продовольственные магазины смогут продавать не только повседневные потребительские товары. Напомним, что сейчас отделы с одеждой и декоративной косметикой в гипермаркетах закрыты.

Начало второго этапа выхода из карантина запланировано на 11 мая: если позволит эпидемиологическая обстановка, то вновь будут открыты обязательные школы, непродовольственные магазины и рынки. Власти подчеркивают, что маленькие дети редко болеют и не являются переносчиками вируса.

Наконец, с 8 июня будут возобновлены занятия в средних и профессиональных школах, а также в университетах. Кроме того, в июне откроются музеи, зоопарки и библиотеки. Будет ослаблен запрет на многочисленные собрания людей.

Внимание: все еще может измениться

Переход от этапа к этапу зависит от развития ситуации и будет происходить только в том случае, если не будет зарегистрировано значительного увеличения случаев заболевания Covid-19, подчеркивается в правительственном коммюнике. Власти будут учитывать уровень заполняемости больниц, количество новых случаев инфицирования, число госпитализаций и показатели смертности. В частности, окончательное решение по второму этапу будет принято 29 апреля, а по третьему – 27 мая. Порядок проведения экзаменов на аттестат зрелости должен быть определен не позднее начала мая.

Как только число новых случаев заболевания в Швейцарии сократится в достаточной степени, кантоны возобновят систематический мониторинг цепочек передачи инфекции с целью быстрого выявления, лечения и изоляции заболевших, отслеживания контактировавших с ними лиц и предотвращения дальнейшей передачи вируса. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то ограничения введут снова.

Федеральный совет не опубликовал никакой конкретной информации относительно ресторанов и кафе, но Конфедерация предоставляет им возможность разработать план возобновления работы.

Решение относительно проведения крупных мероприятий будет принято на одном из следующих заседаний Федерального совета. Запрет собираться группами больше пяти человек продолжает действовать.

Защита уязвимых сотрудников

При постепенном возобновлении работы учреждений и предприятий необходимо обеспечить всестороннюю защиту уязвимых работников, отмечается в коммюнике Федерального совета. Работодатель должен разрешить таким лицам работать на дому. Если присутствие на рабочем месте необходимо, работодатель должен защитить сотрудника, адаптировав соответствующим образом его рабочее место. Человек, входящий в группу риска, может отказаться от выполнения задания, если считает, что опасность для его здоровья слишком велика. Если человек не может работать дома или на рабочем месте, работодатель обязан предоставить ему отпуск, продолжая при этом выплачивать заработную плату. Работодатель может потребовать медицинскую справку, в которой будет указано, почему сотрудник входит в группу риска.

Соблюдайте дистанцию

В ходе состоявшейся в четверг пресс-конференции президент Конфедерации Симонетта Соммаруга призвала продолжать соблюдать правила гигиены и социального дистанцирования, чтобы «не ставить под угрозу то, чего мы достигли».

Ношение масок в общественных местах по-прежнему не рекомендуется для здоровых людей. «Но маски не запрещены, мы никому не запрещаем их носить», - заявил на вчерашнем брифинге министр здравоохранения Ален Берсе. Он также подчеркнул, что «пока вирус здесь», необходимо быть осторожными и следовать рекомендациям, чтобы предотвратить повторный всплеск заболеваний.

Число жертв превысило тысячу человек

Тем временем, к 16 апреля в Швейцарии и Лихтенштейне инфекцией заразились 26 732 человека, причем за последние сутки коронавирус был обнаружен у 315 человек. К кантонам с наибольшей плотностью заражения относятся Женева (917,2 случаев на 100 000 жителей), Тичино (830,9), Во (623,3) и Базель-городской (537,6).

Средний возраст госпитализированных пациентов составляет 72 года, скончавшихся – 84 года. Согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 16 апреля, в Швейцарии скончались 1017 человек. В среднем в Швейцарии зарегистрировано 118 смертей от коронавируса на миллион жителей.

Напомним, что данные на сайтах OFSP и кантонов могут отличаться: бюллетень OFSP выходит раз в день и основан на информации, предоставленной до утра того же дня лабораториями, врачами и госпиталями в рамках обязательной отчетности. Статистику в режиме реального времени, основанную на кантональных коммюнике, можно найти, например, на сайте Tribune de Genève или на платформе corona-data.ch, согласно которой от вызванных Covid-19 осложнений в Конфедерации скончались более 1270 человек.

Каково реальное количество зараженных?

Журналисты группы изданий Tamedia решили применить разработанную исследователями Лондонской школы гигиены и тропической медицины методологию для оценки реального числа инфицированных коронавирусом в Швейцарии. Выяснилось, что в кантоне Во был обнаружен только один случай заболевания из пяти, в Женеве – один из четырех, в Цюрихе – четыре из десяти. В кантоне Вале доля выявленных случаев составляет 18%, а в кантонах Юра, Невшатель и Фрибург – 15%, в Тичино – 12%. Всего в Швейцарии, по подсчетам журналистов, коронавирусом заразились более 125 000 человек – этого недостаточно, чтобы говорить о так называемом «коллективном иммунитете». Для отмены гигиенических мер и правил по социальному дистанцированию нужно, чтобы переболели 70-80% населения страны, пишет 24 heures.

Штрафы для шопинг-туристов

В ходе состоявшегося 16 апреля заседания Федеральный совет внес поправки и уточнения к постановлению № 2 «О мерах борьбы с коронавирусом». Напомним, что гражданам Швейцарии и лицам, имеющим вид на жительство в Конфедерации, разрешается въезжать в страну в любое время, независимо от причины пересечения границы. Однако, если они покидали страну, чтобы совершить покупки за границей, то по возвращении таможня может их оштрафовать на 100 франков.

Кроме того, правительство расширило список причин, по которым иностранцам разрешен въезд в страну, в частности, для ухода за больными или престарелыми членами семьи, осуществления права на посещение в соответствии с законодательством о проживающих раздельно родителях, участия в важных деловых встречах или продолжения лечения. Причина пребывания в Швейцарии должна быть документально подтверждена.

Добавим, что на настоящий момент неизвестно, когда границы будут полностью открыты – этот вопрос зависит от действий соседних стран и сейчас находится на рассмотрении департаментов полиции и финансов.

Пособие для самозанятых лиц

Самозанятым лицам не запрещено осуществлять свою деятельность, но из-за введенных ограничений многие из них остались без работы и, следовательно, без доходов. Теперь эта категория граждан получит право на предоставление пособия в связи с потерей заработка. Максимальная сумма финансовой помощи составляет 196 франков в день, т.е. 5880 франков в месяц.

Сможет ли ВОЗ существовать без денег США?

Журналисты задались этим вопросом после того, как президент США Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования базирующейся в Женеве организации. ВОЗ не справилась со своей обязанностью по остановке распространения вируса и «должна нести ответственность», заявил Трамп и обвинил организацию в сокрытии фактов и поддержке Китая. Он также добавил, что Пекин вносит в бюджет ВОЗ в разы меньше средств, чем Вашингтон. Критики, впрочем, считают, что этот шаг обусловлен желанием Трампа, слишком поздно осознавшего опасность вируса, переложить ответственность за собственные ошибки на кого-то другого.

Вклад Штатов, действительно, был значительным. По словам президента Трампа, США выделяли 400-500 млн долларов, при этом годовой бюджет ВОЗ составляет около 2,5 млрд долларов. На сайте организации указано, что на долю США приходится 14,67% бюджета 2018-2019 годов. Среди крупнейших спонсоров указаны также фонд Билла и Мелинды Гейтс (9,76% бюджета), альянс Gavi, целью которого является повышение доступности вакцинации детей в бедных странах (8,39%), Великобритания (7,79%) и Германия (5,68%). Для сравнения: Россия вносит 0,51% от общего объема средств, Швейцария – 0,4%, Китай – 0,21%.

Решение Трампа приостановить финансирование ВОЗ в разгар пандемии вызвало критику со стороны Китая, России и Евросоюза. Сейчас не время сокращать финансирование деятельности ВОЗ или любого другого гуманитарного учреждения, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в свою очередь отметил, что единственная цель ВОЗ – это помочь спасти жизни и «покончить с пандемией Covid-19».

Добавим, что среди трех основных направлений, на финансирование которых идут деньги спонсоров, указаны Африка, Восточное Средиземноморье и … штаб-квартира ВОЗ.

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