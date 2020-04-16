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четверг, 16 апреля 2020 года   

Первые ограничения будут сняты 27 апреля

16.04.2020 - 16:00

Скриншот трансляции пресс-конференции от 16 апреля

16 апреля Федеральный совет представил план постепенного снятия ограничений, введенных с целью остановить распространение коронавируса. Ослабление мер будет проходить в три этапа.

Так, с 27 апреля госпиталям разрешено проводить любые процедуры, в том числе несрочные. Врачебные кабинеты, парикмахерские, массажные и косметические салоны, а также магазины строительных материалов, садовые центры, цветочные магазины и питомники смогут возобновить свою работу.

С 11 мая, если позволит эпидемиологическая обстановка, будут открыты обязательные школы и другие магазины.

Наконец, с 8 июня будут возобновлены занятия в средних и профессиональных школах, а также в университетах. Кроме того, будут открыты музеи, зоопарки и библиотеки, а также будет ослаблен запрет на многочисленные собрания людей.

Подробнее о постановлениях правительства читайте в нашей завтрашней статье.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.

 

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