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среда, 1 июля 2020 года   

Covid-19 и система здравоохранения Швейцарии|Covid-19 et le système de santé suisse

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Золотурн, 1. 07. 2020. Просмотров: 442

© Adhy Savala/unsplash.com

Уроки пандемии: возможность сокращения расходов в больницах Конфедерации, изменения стоимости медстраховки, дигитализация системы здравоохранения и дистанционные консультации. |
Les leçons de la pandémie: la possibilité de réduire les coûts dans les hôpitaux de la Confédération, les changements du prix de l’assurance maladie, la digitalisation du système de santé et les téléconsultations.

Больницы Швейцарии должны быстрее адаптироваться к изменениям спроса на медицинские услуги, а также обеспечить более эффективную работу персонала и оптимальное использование оборудования, отметил в интервью газете Blick президент ассоциации страховых компаний Santésuisse Хайнц Бранд. По его словам, в отделениях реанимации список услуг слишком ограничен, тогда как в других отделениях он неоправданно велик.

Говоря о страховых компаниях, глава Santésuisse сообщил, что за годы работы они сформировали финансовые резервы на сумму около 8 млрд франков, которые они смогут использовать для покрытия возможных дополнительных затрат. «Страховые компании также готовы ко второй волне коронавируса», - заверил Хайнц Бранд. Весной этого года расходы на здравоохранение выросли: только в апреле было зафиксировано увеличение на 4%. К сожалению, если фирмы используют свои резервы, то взносы швейцарцев по медицинской страховке будут еще больше расти в последующие годы. Борьба с таким ростом – главная цель главы Santésuisse.

Хайнц Бранд заявил, что непосредственное влияние отдельных членов парламента на политические процессы, связанные со страховыми компаниями, переоценено. Сегодня в Федеральном собрании гораздо больше депутатов, отстаивающих интересы больниц и Spitex (ассоциации по оказанию медуслуг на дому), чем представляющих страховщиков. Говоря об экономии, стоит упомянуть проект Федерального совета по введению референтных цен на дженерики, которые в Швейцарии стоят намного дороже, чем в соседних странах. Суть проекта в том, чтобы устанавливать цены на эти медикаменты, учитывая их стоимость за рубежом, такая мера поможет сэкономить сотни миллионов франков. В Конфедерации доля дженериков на рынке лекарств составляет около 20%, в других странах этот показатель намного выше – иногда более 80%. С введением системы референтных цен врачам будет рекомендовано назначать самые дешевые дженерики – при отсутствии серьезных побочных действий.

Интересно, что весной этого года в Швейцарии в десятки раз увеличилось число медицинских консультаций по телефону и онлайн, отмечается в исследовании, проведенном экспертами сайта сравнения цен comparis.ch. Такая тенденция во многом связана со страхом заразиться SARS-CoV-2 при посещении врачей. Благодаря росту числа дистанционных консультаций стало очевидно, что многие проблемы со здоровьем можно решить по телефону или посредством видеочата, при этом вторая консультация пациенту уже не требуется. В коммюнике comparis.ch приведены слова эксперта по вопросам медицинского страхования Феликса Шнули о том, что успех дистанционных консультаций свидетельствует об огромном потенциале дигитализации системы здравоохранения. Многие жители Конфедерации, скептически воспринимавшие такие нововведения, оценили их положительно на фоне распространения коронавируса. В зависимости от компании, к специалистам которой швейцарцы обращались за помощью, уровень удовлетворенности пациентов составил 91-95%.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в тематическом досье.

 

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