Автор: Лейла Бабаева, Берн-Золотурн, 1. 07. 2020. Просмотров: 442
Больницы Швейцарии должны быстрее адаптироваться к изменениям спроса на медицинские услуги, а также обеспечить более эффективную работу персонала и оптимальное использование оборудования, отметил в интервью газете Blick президент ассоциации страховых компаний Santésuisse Хайнц Бранд. По его словам, в отделениях реанимации список услуг слишком ограничен, тогда как в других отделениях он неоправданно велик.
Говоря о страховых компаниях, глава Santésuisse сообщил, что за годы работы они сформировали финансовые резервы на сумму около 8 млрд франков, которые они смогут использовать для покрытия возможных дополнительных затрат. «Страховые компании также готовы ко второй волне коронавируса», - заверил Хайнц Бранд. Весной этого года расходы на здравоохранение выросли: только в апреле было зафиксировано увеличение на 4%. К сожалению, если фирмы используют свои резервы, то взносы швейцарцев по медицинской страховке будут еще больше расти в последующие годы. Борьба с таким ростом – главная цель главы Santésuisse.
Хайнц Бранд заявил, что непосредственное влияние отдельных членов парламента на политические процессы, связанные со страховыми компаниями, переоценено. Сегодня в Федеральном собрании гораздо больше депутатов, отстаивающих интересы больниц и Spitex (ассоциации по оказанию медуслуг на дому), чем представляющих страховщиков. Говоря об экономии, стоит упомянуть проект Федерального совета по введению референтных цен на дженерики, которые в Швейцарии стоят намного дороже, чем в соседних странах. Суть проекта в том, чтобы устанавливать цены на эти медикаменты, учитывая их стоимость за рубежом, такая мера поможет сэкономить сотни миллионов франков. В Конфедерации доля дженериков на рынке лекарств составляет около 20%, в других странах этот показатель намного выше – иногда более 80%. С введением системы референтных цен врачам будет рекомендовано назначать самые дешевые дженерики – при отсутствии серьезных побочных действий.
Интересно, что весной этого года в Швейцарии в десятки раз увеличилось число медицинских консультаций по телефону и онлайн, отмечается в исследовании, проведенном экспертами сайта сравнения цен comparis.ch. Такая тенденция во многом связана со страхом заразиться SARS-CoV-2 при посещении врачей. Благодаря росту числа дистанционных консультаций стало очевидно, что многие проблемы со здоровьем можно решить по телефону или посредством видеочата, при этом вторая консультация пациенту уже не требуется. В коммюнике comparis.ch приведены слова эксперта по вопросам медицинского страхования Феликса Шнули о том, что успех дистанционных консультаций свидетельствует об огромном потенциале дигитализации системы здравоохранения. Многие жители Конфедерации, скептически воспринимавшие такие нововведения, оценили их положительно на фоне распространения коронавируса. В зависимости от компании, к специалистам которой швейцарцы обращались за помощью, уровень удовлетворенности пациентов составил 91-95%.
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