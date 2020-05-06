С начала эпидемии новой коронавирусной инфекцией заболели более 3,6 млн человек в 200 стран. От вызванных Covid-19 осложнений скончались 250 000 человек, при этом наибольшее количество смертельных случаев зарегистрировано в США (около 68 тысяч), Италии (29 тысяч), Великобритании (28 тысяч), Испании (25 тысяч) и Франции (25 тысяч). В Швейцарии эпидемия идет на спад, но экономические последствия коронакризиса будут ощущаться еще долго. Подробнее читайте в нашей хронике.

28 случаев за сутки

Показатели заболеваемости Covid-19 в Швейцарии продолжают снижаться: в воскресенье OFSP сообщил о 88 новых случаях заражения, в понедельник – о 76, а во вторник – только о 28. В общей сложности коронавирусом в Швейцарии и Лихтенштейне, согласно бюллетеню OFSP от 5 мая, заразились 30 009 человек, 1483 их них скончались.

Средний возраст скончавшихся составил 84 года, и большинство из них имели, по крайней мере, одно хроническое заболевание. При этом, как сообщает RTS, в некоторых кантонах Романдии 80% смертельных случаев, вызванных коронавирусом, произошли в домах престарелых.

Госпитализация понадобилась 3746 заболевшим. По данным OFSP, к наиболее распространенным симптомам, с которыми пациенты поступают в больницу, относятся высокая температура (66%), кашель (63%) и проблемы с дыханием (41%).

У 20% заболевших нет симптомов

Любой предположительно здоровый человек может быть носителем вируса и не знать об этом, поэтому так важно соблюдать правила гигиены и социальной дистанции. Ученые Боннского университета провели любопытное исследование, выводы которого могут оказаться полезными для эпидемиологов других стран. Немецкие врачи детально изучили распространение вируса в небольшом городке Гангельт, где была зафиксирована одна из крупнейших вспышек заболевания Covid-19 в Германии после того, как заболевшая коронавирусом пара приняла участие в карнавале. Выяснилось, что в Гангельте инфицировано 15,5% населения, т.е. фактическое число случаев примерно в пять раз выше, чем указано в официальной статистике, но этого все равно недостаточно, чтобы у населения сформировался так называемый «коллективный иммунитет». Летальность среди заболевших составила 0,36%, что в 4 раза выше, чем при острой эпидемии гриппа, уточняет SRF.

Более того, каждый пятый инфицированный вирусом SARS-CoV-2 не имел симптомов. Другими словами, любой предположительно здоровый человек может быть носителем вируса и не знать об этом, поэтому так важно соблюдать правила гигиены и социальной дистанции.

Некоторые эксперты, впрочем, подвергают сомнению выводы исследователей, указывая на то, что выборка слишком мала для получения достоверных данных, которые можно было бы экстраполировать на всю страну.

На каких условиях откроются рестораны?

Профессиональные ассоциации GastroSuisse, HotellerieSuisse и Swiss Catering опубликовали планы защиты, которым должны следовать рестораны и кафе, возобновляющие свою деятельность 11 мая. В ресторанах можно будет только сидеть, причем за одним столиком могут находиться не более четырех человек, за исключением многодетных семей. С каждой стороны стола должны оставаться свободными по два метра. Ношение маски не является обязательным, если соблюдается дистанция в два метра.

Кроме того, каждый посетитель ресторана должен будет указать имя, фамилию, номер телефона, дату и время, а также номер столика, за которым он обедал или ужинал. Рестораны должны хранить эти данные в течение 14 дней – их могут запросить кантональные медицинские службы. Рестораны также должны быть в состоянии предоставить информацию, какие столы обслуживал сотрудник в течение последних 14 дней.

Напомним, что с 11 мая кантоны возобновляют систематический контроль за цепочками заражения: власти будут выявлять всех людей, находившихся в тесном контакте с заболевшим, и отправлять их на карантин, за соблюдением которого будут строго следить.

Швейцарские потребители в плохом настроении

Потребительский климат в Швейцарии достиг рекордно низкого уровня – об этом говорится в докладе Государственного секретариата по экономике (Seco). Индекс потребительских настроений упал до -39,3 пункта. За последние три месяца резко ухудшились ожидания респондентов в отношении как общего развития экономики (-78 пунктов), так и собственного финансового положения (-23,6 пункта). Кроме того, швейцарцы предпочитают отложить совершение крупных покупок: соответствующий субиндекс упал до -48 пунктов.

Ухудшения экономической ситуации ожидает и Институт конъюнктурных исследований (KOF) при Цюрихской федеральной политехнической школе (ETHZ). Опрос, проведенный исследователями KOF среди 4500 компаний, показал, что предприятия оценивают свое положение еще более негативно, чем в период финансового кризиса 2009 года. В частности, больше всего пострадали ресторанный бизнес, сфера услуг, оптовая и розничная торговля.

Для стимулирования покупательской активности некоторые кантоны идут на беспрецедентные меры. Так, Кантональный банк Тургау объявил о том, что вышлет каждому из 130 000 домохозяйств кантона купон на сумму 30 франков, который можно будет реализовать до конца сентября во всех магазинах, ресторанах и предприятиях, активных в сфере туризма и досуга.

Помощь для СМИ и авиакомпаний

Тем временем, в Берне продолжается внеочередная сессия швейцарского парламента. В ходе вчерашних заседаний Национальный совет одобрил предоставление помощи медиасфере в размере 65 млн франков. В частности, информагентство Keystone-SDA-ATS должно получить дополнительное финансирование, «чтобы иметь возможность бесплатно предлагать своим абонентам базовую услугу на трех языках». Почта Швейцарии должна будет бесплатно распространять местные газеты, а региональным радио и телестанциям выделят 30 млн франков. Кроме того, Национальный совет принял срочную поправку к Закону об авиации и проголосовал за предоставление банковских гарантий для кредитов авиакомпаниям Swiss и Edelweiss.

Совет кантонов, в свою очередь, одобрил кредиты для преодоления коронакризиса на общую сумму 57 млрд франков и согласился финансово поддержать ясли, но, в отличие от Национального совета, на 65 млн франков, а не на 100 млн. Совет кантонов также намерен поддержать туристическую область, выделив дополнительные 67 млн франков.

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