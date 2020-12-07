Covid-19: Берн ужесточает некоторые правила

Вакцинация против коронавируса в Швейцарии начнется в начале января, сообщила в интервью NZZ am Sonntag глава отдела контроля за инфекционными заболеваниями федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) Виржини Массере. По ее словам, кампания по иммунизации продлится около шести месяцев и охватит до 6 млн жителей страны. Пока же санитарная обстановка остается напряженной, и власти не исключают ужесточения мер в целях избежания дальнейшего распространения вируса во время праздников.

Берн призывает кантоны немедленно действовать

В пятницу Минздрав Швейцарии сообщил о 4382 новых случаях, 199 госпитализациях и 101 летальном исходе (данные за выходные будут опубликованы во второй половине дня в понедельник). По оценкам властей, эпидемиологическая ситуация в Швейцарии остается напряженной: в одних кантонах количество ежедневно регистрируемых заражений стабилизировалось на слишком высоком уровне, в других регионах число инфекций снова начало увеличиваться, причем некоторые больницы вынуждены по-прежнему откладывать несрочные операции, а медицинский персонал испытывает огромное давление. Обеспокоенный таким развитием событий, Федеральный совет призывал кантоны приять более жесткие меры в тех случаях, когда ситуация ухудшается. По сообщениям NZZ am Sonntag и SonntagsBlick, речь идет об Аргау, Базеле-сельском, Санкт-Галлене, Золотурне, Тичино и Тургау. Критерием для введения ограничений, среди прочего, должны стать число новых случаев, индекс репродукции, статистика госпитализаций и летальности, а также частота заболеваемости. Правительство убеждено, что только быстрые действия позволят избежать более радикальных мер. Промежуточная оценка ситуации будет проведена на внеочередном заседании 8 декабря, а 11 декабря министры примут решение об ужесточении мер, если к тому времени кантоны не предпримут необходимых шагов. Пока же Федеральный совет ограничился лишь введением отдельных ограничений.

Меньше покупателей в магазинах

Увеличение посещаемости магазинов в праздничный сезон может повысить риск заражения, поэтому, проведя консультации с кантональными властями, Берн принял решение о введении новых правил. С 9 декабря и до дальнейших распоряжений большие магазины должны будут следить за тем, чтобы на каждого покупателя приходилось десять квадратных метров (сейчас – четыре). Это значит, что в пиковые периоды у входа в торговые центры могут образоваться очереди. В общем, планируйте покупки заранее и отправляйтесь на шопинг в «непопулярные» часы, когда в магазинах бывает меньше людей.

Рестораны и празднования дома

В ресторанах по всей Швейцарии в обязательном порядке нужно будет оставлять контактные данные как минимум одного гостя на стол, как это уже делается во многих кантонах. В ночь с 31 декабря на 1 января питейным заведениям будет разрешено закрываться в 1.00, а не в 23:00. Пение запрещено за пределами семейного круга и уроков в рамках обязательной школьной программы. При этом запрет распространяется также на исполнение песен и гимнов во время религиозных служб. Федеральный совет рекомендует ограничить частные встречи только членами двух домохозяйств, а также напоминает, что собираться группами более десяти человек запрещено. О других рекомендациях относительно организации праздничных встреч с друзьями и близкими мы рассказывали в нашей статье.

Как мы будем кататься на лыжах?

Наконец, в пятницу власти объявили о мерах, которые будут действовать на альпийских курортах. Горнолыжные станции должны получить кантональное разрешение, а его выдача будет зависеть от эпидемиологической ситуации и таких факторов, как наличие тестов и мест в больницах, а также от возможности отслеживать контакты заболевших.

Кроме того, операторы горнолыжных комплексов должны будут следовать строгим планам защиты и выполнять правила, установленные на национальном уровне. С 9 декабря закрытые транспортные средства, например, поезда, подъемники и канатные дороги, могут быть заняты лишь на две трети от общей вместимости, причем это относится как к сидячим, так и к стоячим местам. В курортный ресторан можно войти только в том случае, если в распоряжении гостей есть столик. Внутри и на террасах пищу и напитки можно употреблять только сидя. За одним столиком могут находиться не более четырех человек, за исключением родителей с детьми.

Маски необходимо носить во всех видах транспорта и в очередях, где также нужно соблюдать дистанцию. Добавим, что в эти выходные швейцарские СМИ облетели фотографии из Вале, на которых можно увидеть толпу близко стоящих друг к другу в очереди на подъемник лыжников. Снимки вызвали волну негативных комментариев со стороны интернет-пользователей, однако власти заверили, что смогли быстро исправить ситуацию.

За соблюдением правил на курортах будут следить кантональные власти. Если они обнаружат нарушения, то вынесут предупреждение владельцам горнолыжных комплексов и могут даже отозвать свое разрешение. Наконец, кантоны должны будут отчитываться перед Берном о количестве проведенных проверок, вынесенных предупреждений и отозванных лицензий, а также о вместимости больниц.

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