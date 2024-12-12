Автор: Заррина Салимова, Берн, 12.12.2024.
Пост президента Швейцарской Конфедерации в 2025 году займет министр финансов Карин Келлер-Суттер.|
Karin Keller-Sutter présidera la Confédération suisse en 2025.
По традиции во вторую неделю зимней сессии швейцарский парламент, Федеральное собрание, избирает президента и вице-президента из числа членов Федерального совета (семи министров, возглавляющих различные департаменты). Президентский мандат ограничен одним годом и не может быть продлен. Согласно неписаному правилу, при занимании должностей вице-президента и президента действует принцип старшинства.
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