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пятница, 13 декабря 2024 года   

«Железная леди» во главе Швейцарии |La «dame de fer» à la tête de la Suisse

Автор: , Берн, .

Карин Келлер-Суттер и Ги Пармелен. Фото: Parlamentsdienste 3003 Bern / Parlament.ch

Пост президента Швейцарской Конфедерации в 2025 году займет министр финансов Карин Келлер-Суттер.

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Karin Keller-Sutter présidera la Confédération suisse en 2025.

По традиции во вторую неделю зимней сессии швейцарский парламент, Федеральное собрание, избирает президента и вице-президента из числа членов Федерального совета (семи министров, возглавляющих различные департаменты). Президентский мандат ограничен одним годом и не может быть продлен. Согласно неписаному правилу, при занимании должностей вице-президента и президента действует принцип старшинства.

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президент Швейцарии
Карин Келлер-Суттер
Федеральный Совет
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