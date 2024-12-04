Парламент ограничивает статус S |Le Parlement restreint le statut S

Неужели солидарность с Украиной в Швейцарии ослабла? На фото: акция на Федеральной площади в Берне, прошедшая 24 февраля 2024 года - в годовщину начала войны © Nasha Gazeta

Швейцарское правительство активировало специальный защитный статус для беженцев из Украины 12 марта 2022 года – вскоре после начала войны. По состоянию на конец октября этим документом, дающим право на проживание и трудоустройство в Швейцарии без необходимости проходить обычную процедуру получения убежища, обладали почти 67 000 человек.