Автор: Заррина Салимова, Берн, 04.12.2024.
Швейцарские депутаты проголосовали за ужесточение условий предоставления защиты украинским беженцам.|
Les parlementaires suisses ont voté en faveur d’un durcissement des conditions d’octroi de la protection aux réfugiés ukrainiens.
Швейцарское правительство активировало специальный защитный статус для беженцев из Украины 12 марта 2022 года – вскоре после начала войны. По состоянию на конец октября этим документом, дающим право на проживание и трудоустройство в Швейцарии без необходимости проходить обычную процедуру получения убежища, обладали почти 67 000 человек.
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