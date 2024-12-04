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четверг, 5 декабря 2024 года   

Парламент ограничивает статус S |Le Parlement restreint le statut S

Автор: , Берн, .

Неужели солидарность с Украиной в Швейцарии ослабла? На фото: акция на Федеральной площади в Берне, прошедшая 24 февраля 2024 года - в годовщину начала войны © Nasha Gazeta

Швейцарские депутаты проголосовали за ужесточение условий предоставления защиты украинским беженцам.

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Les parlementaires suisses ont voté en faveur d’un durcissement des conditions d’octroi de la protection aux réfugiés ukrainiens.

Швейцарское правительство активировало специальный защитный статус для беженцев из Украины 12 марта 2022 года – вскоре после начала войны. По состоянию на конец октября этим документом, дающим право на проживание и трудоустройство в Швейцарии без необходимости проходить обычную процедуру получения убежища, обладали почти 67 000 человек.

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война в Украине
статус S
украинские беженцы в швейцарии
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