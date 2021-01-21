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четверг, 21 января 2021 года   

Запретят ли в Швейцарии паранджу?|La Suisse, va-t-elle interdire la burqa?

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 21. 01. 2021.

© Elin Tabitha/unsplash.com

Федеральный совет отклонил инициативу «За запрет на сокрытие лица» и рекомендует населению сделать то же самое на референдуме 7 марта 2021 года. Рассказываем, почему.|
Le Conseil fédéral rejette l’initiative «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» et recommande à la population de faire le même lors de la votation le 7 mars 2021.

Наша Газета писала о вышеупомянутой инициативе, которая касается всех, кто по каким-либо причинам скрывают свои лица в общественных местах. Запрет не будет действовать в местах культа, кроме того, лицо можно будет скрывать, если это требуется в медицинских целях, для обеспечения личной безопасности и т.д. Учитывая это, желание авторов инициативы добиться ее одобрения не кажется глупым на фоне того, что всем сейчас приходится носить маски, хотя в целом ситуация и напоминает пьесы Эжена Ионеско и других мастеров театра абсурда.

На сайте инициативы подчеркивается, что принятие народом соответствующих изменений в статье 10а Конституции поможет обеспечить равенство между мужчинами и женщинами и упростит борьбу с бандитизмом. Нетрудно представить себе бандитов, которые, узнав о новом правиле, будут ходить на дело без масок. Со своей стороны, правительство указывает на бесполезность этой инициативы: «В Швейцарии нет никаких проблем с сокрытием лица», приводит телерадиокомпания RTS слова главы министерства юстиции и полиции (DFJP) Карин Келлер-Суттер. Говоря о парандже, политик отметила, что, по данным исследования, проведенного учеными университета Люцерна, в Конфедерации скрывают свои лица по религиозным убеждениям всего около 30 женщин, а остальные – это туристки из-за рубежа. На сайте правительства подчеркивается, что в законодательстве Швейцарии уже есть положения, предусматривающие наказание для того, кто принуждает женщину носить паранджу.

Сегодня вопрос о запрете на сокрытие лица решают кантоны, такой запрет уже действует в Тичино и Санкт-Галлене. Карин Келлер-Суттер добавила, что в Тичино с момента вступления в силу изменений в законодательстве зафиксировано очень мало нарушений, а в Санкт-Галлене не было вовсе. В Гларусе, Цюрихе и Граубюндене подобные инициативы были отклонены, поскольку местные власти не сочли их необходимыми. В 15 других кантонах действует запрет на сокрытие лица во время демонстраций или спортивных соревнований. Федеральный совет отмечает, что кантональные власти прекрасно знакомы с местными реалиями и могут действовать в соответствии с ситуацией.

Если 7 марта швейцарцы одобрят инициативу «За запрет на сокрытие лица», то это может негативно сказаться на туризме, поскольку предлагаемые изменения в Конституции не содержат исключений для гостей из-за рубежа. Такие последствия были бы особенно неприятными на фоне тяжелых испытаний для экономики Швейцарии.

Добавим, что разработанный Федеральным советом контрпроект получил одобрение парламента. Согласно этому проекту, каждый человек, скрывающий свое лицо, обязан показать его по требованию полицейских, если им необходимо установить его личность. За отказ показать лицо полагается штраф до 10 тыс. франков. Контрпроект вступит в силу, если швейцарцы отклонят инициативу.

 

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