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среда, 18 января 2023 года   

За что Transparency критикует Швейцарию?|Pourquoi Transparency critique-t-elle la Suisse ?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 18. 01. 2023.

Фото: Doug Swinson, Unsplash

По оценкам крупной неправительственной организации, причастные к коррупции и отмыванию денег компании лишь в редких случаях привлекаются к ответственности в Швейцарской Конфедерации. Почему?

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Selon l’ONG, en Suisse, les entreprises impliquées dans des affaires de corruption et de blanchiment d’argent ne sont que très rarement condamnées au pénal. Pourquoi?

Достаточно ли усилий прилагают швейцарские власти для борьбы с коррупцией? Общественные организации все чаще задаются этим вопросом. Совсем недавно Наша Газета рассказывала о том, что в составляемом Global Risk Profile ежегодном рейтинге стран по уровню коррупции и экономической преступности швейцарские показатели ощутимо снизились: страна опустилась с 12-го на 20-е место, а в подиндексе «Коррупция» переместилась с 6-й на 9-ю строчку. Новую пищу для размышлений дает и доклад, опубликованный НПО Transparency. Напомним, что цель основанной в 1995 году и базирующейся в Берне швейцарской секции Transparency International состоит в противодействии коррупции как в самой Швейцарии, так и в сфере деловых отношений между швейцарскими и зарубежными субъектами.

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