За что Transparency критикует Швейцарию? |Pourquoi Transparency critique-t-elle la Suisse ?

Достаточно ли усилий прилагают швейцарские власти для борьбы с коррупцией? Общественные организации все чаще задаются этим вопросом. Совсем недавно Наша Газета рассказывала о том, что в составляемом Global Risk Profile ежегодном рейтинге стран по уровню коррупции и экономической преступности швейцарские показатели ощутимо снизились: страна опустилась с 12-го на 20-е место, а в подиндексе «Коррупция» переместилась с 6-й на 9-ю строчку. Новую пищу для размышлений дает и доклад, опубликованный НПО Transparency. Напомним, что цель основанной в 1995 году и базирующейся в Берне швейцарской секции Transparency International состоит в противодействии коррупции как в самой Швейцарии, так и в сфере деловых отношений между швейцарскими и зарубежными субъектами.