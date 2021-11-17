Что требует Брюссель от Берна?

Сага «Швейцария-ЕС» далека от завершения – на днях Брюссель выдвинул Берну новые требования. Наша Газета рассказывала о том, что Швейцария и Евросоюз около семи лет обсуждали подписание рамочного (его также называют кадровым или институциональным) соглашения, закрепляющего общие принципы их торгово-экономических и политических отношений. Переговоры между Берном и Брюсселем продвигались по принципу «шаг вперед – два назад», причем ЕС использовал самые разные рычаги давления для ускорения подписания документа, например, отказываясь признавать эквивалентность швейцарской биржи. Завершилось все безрезультатно: в конце мая Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам соглашения, и решил его не подписывать, тем самым прекратив переговоры по проекту. Брюссель отреагировал на заявление сдержанно, отметив в пресс-релизе, что сожалеет о решении Федерального совета, «учитывая прогресс, достигнутый в последние годы».

После того, как Берн прервал переговоры по институциональному соглашению, отношения между сторонами усложнились. И вот, спустя полгода молчания, представители Швейцарии и Евросоюза снова сели за стол переговоров. На этой неделе швейцарский министр иностранных дел Игнацио Кассис встретился в Брюсселе с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем – это стало первым политическим контактом после отказа от подписания соглашения. Кроме того, встреча двух лидеров состоялась впервые после назначения Шефчовича ответственным за отношения между Брюсселем и Берном.

Кассис отправился в Брюссель с двумя аргументами, чтобы продемонстрировать добрые намерения Швейцарии: миллиард франков, недавно одобренный парламентом для реализации программ в ЕС, а также снятие ограничений на свободное передвижение лиц для Хорватии с 2022 года. В целом, Швейцария не намеревалась выдвигать никаких требований для того, чтобы положить конец негативной спирали, по которой развиваются отношения между Берном и Брюсселем, прося только об очередной отсрочке – вопросы, касающиеся европейской политики, будут решаться после федеральных выборов, которые пройдут осенью 2023 года.

ЕС, в свою очередь, не изменил своей тактики и продолжил оказывать давление, отмечая, что не готов ждать так долго. Европейский Союз готов вести интенсивный политический диалог со Швейцарией, заверил Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам встречи. По его словам, сейчас речь идет о составлении «дорожной карты», но действовать нужно быстро. «2024 год – это слишком поздно», - заявил еврокомиссар. ЕС ожидает от Швейцарии конкретных действий и демонстрации политической воли, дав ей время только до начала следующего года. Итоги будут подведены на переговорах, которые состоятся в рамках Всемирного экономического форуме (ВЭФ) в Давосе в середине января. Кроме того, Шефчович отметил тот факт, что парламент Швейцарии безоговорочно выделил миллиард, однако напомнил, что ЕС ожидает от Швейцарии регулярных выплат и в будущем. Видимо, это и есть своеобразная «плата» за доступ на внутренний рынок.

Эксперты сходятся во мнении, что до января Федеральный совет вряд ли сможет разработать конкретный план действий, так как в Берне нет единого мнения по этому вопросу. Не нужно также забывать, что Конфедерацию нельзя назвать страной быстрых политических решений: вопросы, касающиеся внутренней политики, рассматриваются годами, что уж говорить о внешней политике. Пока же ясно одно: то, что устроило бы Швейцарию, не подходит для Евросоюза, так как Шефчович дал понять, что ЕС хочет не секторальных договоров, а одного соглашения, регулирующего все моменты.

Напомним, что конкретным примером негативных последствий отказа от подписания соглашения стало исключение Швейцарии из списка ассоциированных участников исследовательской программы Horizon Europe, что означает отсутствие финансирования работы швейцарских ученых со стороны ЕС. Этот вопрос также поднимался на встрече в Брюсселе. По словам Мароша Шефчовича, ЕС сейчас нужно время, чтобы подумать, как поступить с полноправным участием Швейцарии в программе, причем при принятии решения Брюссель будет учитывать отношения между Швейцарией и ЕС. Другими словами, участие в программе будет зависеть от прогресса на предстоящих переговорах. Пока политики обсуждают этот вопрос, Конфедерация будет сама напрямую финансировать работу ученых в рамках программы ЕС Horizon Europe.