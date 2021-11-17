Что требует Брюссель от Берна?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 17. 11. 2021.
В понедельник федеральный советник Игнацио Кассис встретился в Брюсселе с еврокомиссаром Марошем Шефчовичем, ответственным за отношения со Швейцарской Конфедерацией. Обе стороны подтвердили, что продолжат политический диалог, при этом Евросоюз настаивает на предоставлении к январю конкретной «дорожной карты».|
Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a rencontré lundi à Bruxelles le commissaire européen Maroš Šefčovič, chargé des relations avec la Suisse. Les deux parties ont confirmé qu’elles allaient poursuivre le dialogue politique, l'UE exigeant une feuille de route d’ici janvier.
Сага «Швейцария-ЕС» далека от завершения – на днях Брюссель выдвинул Берну новые требования. Наша Газета рассказывала о том, что Швейцария и Евросоюз около семи лет обсуждали подписание рамочного (его также называют кадровым или институциональным) соглашения, закрепляющего общие принципы их торгово-экономических и политических отношений. Переговоры между Берном и Брюсселем продвигались по принципу «шаг вперед – два назад», причем ЕС использовал самые разные рычаги давления для ускорения подписания документа, например, отказываясь признавать эквивалентность швейцарской биржи. Завершилось все безрезультатно: в конце мая Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам соглашения, и решил его не подписывать, тем самым прекратив переговоры по проекту. Брюссель отреагировал на заявление сдержанно, отметив в пресс-релизе, что сожалеет о решении Федерального совета, «учитывая прогресс, достигнутый в последние годы».
После того, как Берн прервал переговоры по институциональному соглашению, отношения между сторонами усложнились. И вот, спустя полгода молчания, представители Швейцарии и Евросоюза снова сели за стол переговоров. На этой неделе швейцарский министр иностранных дел Игнацио Кассис встретился в Брюсселе с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем – это стало первым политическим контактом после отказа от подписания соглашения. Кроме того, встреча двух лидеров состоялась впервые после назначения Шефчовича ответственным за отношения между Брюсселем и Берном.
Кассис отправился в Брюссель с двумя аргументами, чтобы продемонстрировать добрые намерения Швейцарии: миллиард франков, недавно одобренный парламентом для реализации программ в ЕС, а также снятие ограничений на свободное передвижение лиц для Хорватии с 2022 года. В целом, Швейцария не намеревалась выдвигать никаких требований для того, чтобы положить конец негативной спирали, по которой развиваются отношения между Берном и Брюсселем, прося только об очередной отсрочке – вопросы, касающиеся европейской политики, будут решаться после федеральных выборов, которые пройдут осенью 2023 года.
Эксперты сходятся во мнении, что до января Федеральный совет вряд ли сможет разработать конкретный план действий, так как в Берне нет единого мнения по этому вопросу. Не нужно также забывать, что Конфедерацию нельзя назвать страной быстрых политических решений: вопросы, касающиеся внутренней политики, рассматриваются годами, что уж говорить о внешней политике. Пока же ясно одно: то, что устроило бы Швейцарию, не подходит для Евросоюза, так как Шефчович дал понять, что ЕС хочет не секторальных договоров, а одного соглашения, регулирующего все моменты.
Напомним, что конкретным примером негативных последствий отказа от подписания соглашения стало исключение Швейцарии из списка ассоциированных участников исследовательской программы Horizon Europe, что означает отсутствие финансирования работы швейцарских ученых со стороны ЕС. Этот вопрос также поднимался на встрече в Брюсселе. По словам Мароша Шефчовича, ЕС сейчас нужно время, чтобы подумать, как поступить с полноправным участием Швейцарии в программе, причем при принятии решения Брюссель будет учитывать отношения между Швейцарией и ЕС. Другими словами, участие в программе будет зависеть от прогресса на предстоящих переговорах. Пока политики обсуждают этот вопрос, Конфедерация будет сама напрямую финансировать работу ученых в рамках программы ЕС Horizon Europe.
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Что требует Брюссель от Берна?В понедельник федеральный советник Игнацио Кассис встретился в Брюсселе с еврокомиссаром Марошем Шефчовичем, ответственным за отношения со Швейцарской Конфедерацией. Обе стороны подтвердили, что продолжат политический диалог, при этом Евросоюз настаивает на предоставлении к январю конкретной «дорожной карты».
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