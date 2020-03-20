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пятница, 20 марта 2020 года   

Тысячи швейцарцев застряли за границей из-за коронавируса|Des milliers de Suisses sont coinсés à l'étranger à cause du coronavirus

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Киев, 20. 03. 2020. Просмотров: 172

(© pixabay.com)

В настоящее время множество швейцарских путешественников и предпринимателей находятся в разных странах. Министерство иностранных дел (DFAE) Конфедерации рекомендует им вернуться на родину, но сделать это придется за свой счет.|
De nombreux voyageurs et entrepreneurs suisses se trouvent maintenant à l'étranger. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de la Confédération leur recommande de retourner en Suisse, mais à leurs frais.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), разные авиакомпании отменили на период до 30 июня 2020 года более 400 тыс. авиарейсов. Несмотря на это, Берн, в отличие от французского правительства, не планирует помогать всем без исключения швейцарцам вернуться домой. Согласно ст. 5 закона о швейцарцах за рубежом (LSEtr), каждый, кто совершает поездку за границу, лично отвечает за свои действия, подчеркивается на сайте МИД. Из этого следует, что в кризисной ситуации путешественники должны самостоятельно следить за новостями, читая газеты, публикации местных органов власти и т.д. Кроме того, швейцарцам предстоит, при необходимости, лично забронировать номер в отеле, изменить даты резервирования или найти способ возвращения на родину при поддержке авиакомпании, туроператора или страховой компании, в которой они оформили полис на время поездки. Сегодня многие швейцарцы находятся в Египте, Испании, Колумбии, Перу, Тунисе, США, Косово, Украине и других странах. Газета Blick приводит слова представителя МИД Швейцарии о том, что таких путешественников как минимум 15 тыс.

МИД советует гражданам Конфедерации поскорее вернуться в Швейцарию, подчеркивая, что из-за промедления они рискуют остаться за границей на неопределенное время. «Застрявшие» в других государствах швейцарцы могут рассчитывать на помощь родины, только если выяснится, что у них нет никакой возможности самостоятельно добраться домой. Всем находящимся за рубежом гражданам рекомендуется установить приложение Travel Admin, в котором публикуется полезная информация.

Сегодня швейцарские туроператоры помогают путешественникам, предлагая авиарейсы для возвращения в Конфедерацию. Газета 24heures приводит слова представителя компании Hotelplan Suisse Бьянки Гавейлер о том, что «несколько сот наших клиентов» все еще находятся за рубежом. Представитель фирмы TUI рассказал, что при отмене или задержке рейсов компания ищет варианты размещения.

По словам представителя швейцарской федерации турагентств (FSV) Вальтера Кунца, если речь идет о турпутевке, то агентство обязано помогать путешественнику с логистикой, но не материально. Страховые компании также не возмещают дополнительные расходы, поскольку пандемия не входит в страховое покрытие. Интересно, что не все спешат вернуться на родину: многие швейцарские пенсионеры предпочитают оставаться в экзотических уголках планеты.

Возвращаясь к Украине, добавим, что на сайте МИД опубликовано коммюнике с разъяснением условий оказания медицинской помощи иностранцам в случаях, связанных с COVID-19: «Иностранцы и лица без гражданства, временно проживающие на территории Украины, могут получить медицинскую помощь на платной основе, если иное не предусмотрено международными договорами или законами Украины. Соответственно, иностранные граждане, находящиеся на территории Украины, обязаны иметь полис медицинского страхования для получения медицинской помощи и/или заключить договор с учреждениями здравоохранения».

По информации, опубликованной на портале правительства Украины в 11:50 19 марта, в стране зафиксировано 16 случаев COVID-19, два пациента скончались. В Киеве из-за закрытия метро и ограничения работы общественного транспорта на остановках образуются огромные очереди. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью РБК-Украина, что в городе более 600 тыс. человек старше 60 лет, это наиболее уязвимая перед коронавирусной инфекцией группа населения.

Отметим, что до 2 апреля включительно Украина запретила иностранным гражданам въезд на ее территорию, эта мера не касается обладателей вида на жительство и сотрудников дипломатических представительств. 12 марта транзитом через Киев в Конфедерацию вернулись четверо швейцарцев, прервавших свое путешествие на круизном лайнере «Grand Princess». Судно находилось недалеко от Сан-Франциско, авиарейс в Европу организовали власти США. Швейцарцы, пребывающие на родине Тараса Шевченко в настоящее время, оказались в незавидной ситуации, так как на период с 17 марта по 3 апреля Украина остановила регулярное пассажирское сообщение с остальным миром, в результате территорию страны нельзя покинуть рейсовым самолетом, поездом или автобусом. Посольство Швейцарии в Киеве поддерживает связь с находящимися в стране швейцарцами и местными органами власти с целью определить, в какой мере Конфедерация может оказать помощь своим гражданам. Телефон посольства: +380 44 281 61 28, горячая линия DFAE: +41 800 247 365/+41 58 465 33 33.

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