В мае этого года правительство одобрило изменения в законодательстве с целью защитить здоровье потребителей и привести действующие в стране нормы в соответствие с нормами Евросоюза, отмечается в коммюнике Федерального департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (OSAV). Кроме того, приняты меры по обеспечению надлежащего обращения с животными.

Забой на ферме избавляет животных от стресса при перевозке и пребывании на бойне, подчеркнула в интервью телерадиокомпании RTS представитель OSAV Клер Бюсси Песталоцци. Потребители хотят покупать продукты, произведенные с большим уважением к животным, пояснила эксперт. Впрочем, полученное в таких условиях мясо будет, скорее всего, нишевым продуктом, так как забой на ферме с использованием огнестрельного оружия или оглушающих инструментов повлечет за собой дополнительные расходы. Кроме того, скотоводам потребуется пройти специальную подготовку и получить разрешение у кантонального ветеринара.





С 1 июля также введен новый метод подсчета максимального содержания витаминов и минеральных солей в продуктах питания. Допустимый объем был сильно сокращен для веществ (включая витамин К и цинк), чрезмерное потребление которых может отрицательно сказаться на здоровье. С другой стороны, отменено требование контролировать максимальное содержание ряда сравнительно безопасных витаминов (в том числе В1).

В соответствии с новыми правилами производители продуктов животного происхождения (мяса, молока, яиц и т.д.) могут ставить на упаковки метку «без ГМО», если в корме не было генетически-модифицированных растений. Напомним, что ГМО – это организмы (растения, животные, бактерии и т.д.), чей генетический материал (ДНК) был изменен, при этом подобные изменения были бы невозможны в природе в результате размножения или естественной рекомбинации. Еще до вышеупомянутых изменений в законодательстве в Конфедерации можно было писать на упаковках «произведено без применения методов генной инженерии». Романдская федерация потребителей (FRC) борется за то, чтобы в сельском хозяйстве Швейцарии не использовались генно-модифицированные организмы, а в магазинах не продавались продукты с содержанием ГМО.

Сегодня фермерам Конфедерации разрешено использовать четыре вида ГМО в качестве корма для животных: сою, устойчивую к глифосату (40-3-2), а также кукурузу Bt11, MON810 и TC1507. Со своей стороны, Швейцарское объединение за сельское хозяйство без генной инженерии (ASASGG) приветствует разрешение ставить на упаковки метку «без ГМО», но подчеркивает, что больше пользы принесла бы совсем другая надпись: «получено с использованием животных, выращенных на ГМО». Именно в этом случае покупатели смогли бы сделать правильный выбор и не запутаться в обозначениях, которые уже ставят на другие упаковки.

Тем, кто внимательно относятся к качеству продуктов, стоит обратить внимание на приложение MySwissFoodPyramid, доступное для устройств на Android и iOS. Программу разработали эксперты OSAV и Швейцарского общества питания (SSN), она содержит много полезной информации и поможет правильно составить меню. Кстати, согласно исследованию OSAV «Стоимость здорового питания» можно обеспечить себе сбалансированные блюда даже при небольшом бюджете.