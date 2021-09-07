Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 7 сентября 2021 года   

Швейцария снова помогает Украине|La Suisse aide à nouveau l’Ukraine

Автор: Заррина Салимова, Берн, 7. 09. 2021.

Скриншот из твиттера федерального советника Игнацио Кассиса

Берн в очередной раз направил на восток Украины гуманитарные грузы, включая средства для очистки воды, а также медицинское оборудование, чтобы помочь пострадавшему населению в зоне конфликта справиться с пандемией. Это самая крупная операция, когда-либо проводившаяся Конфедерацией.

|

Berne achemine actuellement du matériel de secours à destination de l’est de l’Ukraine et fournit des produits chimiques destinés au traitement de l’eau ainsi que du matériel médical et hospitalier pour aider la population en détresse à faire face à la pandémie dans la zone de conflit. C’est la plus grande opération jamais réalisée par la Confédération.

С начала конфликта на востоке Украины в 2014 году Швейцария стала первой страной, оказавшей гуманитарную помощь, и до сих пор остается фактически единственным государством, которое предоставляет поддержку по обе стороны линии соприкосновения. Кроме Конфедерации, только Международный комитет Красного Креста (МККК) и Организация Объединенных Наций (ООН) оказывают гуманитарную помощь в этом регионе.

Колонны гуманитарных грузов отправляются из Швейцарии регулярно, но новая, тринадцатая по счету, поставка является крупнейшей из тех, которые когда-либо были осуществлены Берном. В общей сложности 144 грузовика в составе пяти конвоев доставят в зону конфликта около 2 300 тонн грузов к середине сентября.

4 сентября первая колонна швейцарской гуманитарной помощи достигла Донецка. Припасы, в которых остро нуждаются на месте, распределяются в Донецкой и Луганской областях по обе стороны от линии соприкосновения. Поставки включают средства для очистки воды, а также оборудование для больниц и антигенные тесты для выявления коронавируса.

Реагенты будут использоваться для производства питьевой воды для примерно четырех миллионов человек по обе стороны от линии соприкосновения. С 2015 года поддержка Швейцарии позволила снабдить необходимыми производственными ресурсами компанию «Вода Донбасса» почти на 50% в год. Напомним, что «Вода Донбасса» в период с 2016 по 2019 годы получила помощь от швейцарского правительства для обеспечения качества питьевой воды на сумму 49,8 млн гривен.

Кроме того, Берн продолжает поставлять медицинское оборудование в больницы вдоль линии соприкосновения, чтобы позволить врачам оказывать основные услуги местным жителям. Если ранее, например, Швейцария доставила аппарат для диагностики туберкулеза в Луганск, то сейчас акцент сделан на средствах выявления и лечения Covid-19. В тесном сотрудничестве с Федеральным департаментом обороны и спорта (DDPS) и Федеральным департаментом внутренних дел (DFI) был составлен список предметов, которые могут быть предоставлены Конфедерацией для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса региону, в котором наблюдаются признаки новой волны инфекции. В комплект входят 30 респираторов, предоставленных армейской аптекой, и 1,5 миллиона тестов на антигены, выделенных Федеральным управлением здравоохранения (OFSP). Прежде чем передать эти материалы на сумму 9 миллионов франков, были проведены проверки, чтобы убедиться, что эти товары не нужны для снабжения населения Швейцарии, отмечается в коммюнике МИДа Конфедерации.

Конвой сопровождают шесть сотрудников швейцарского подразделения по оказанию гуманитарной помощи (CSA). Они должны обеспечить справедливое распределение грузов в соответствии с гуманитарными принципами в интересах гражданского населения по обе стороны от линии соприкосновения.

Добавим, что деятельность Швейцарии в этом регионе не ограничивается оказанием гуманитарной помощи. Так, в декабре 2019 года при посредничестве Берна был осуществлен обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой народной республикой (ДНР) и Луганской народной республикой (ЛНР). А в этом году Конфедерация возглавила Конференцию по вопросам реформ в Украине. По словам швейцарских экспертов, в Украине прежде всего следует реформировать судебную власть, поскольку без этого другие сектора реформировать не удастся. Если суды не станут беспристрастными, то их работа будет подрывать антикоррупционное законодательство, а это означает отсутствие защиты инвестиций, в частности, иностранных. 

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, призванной играть особую роль в этом конфликте в связи с председательством в ОБСЕ. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

Перейти на страницу досье

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 79.71

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Фестиваль уличных мультфильмов |
воскресенье, 31 октября 2021 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-сертификат: Берн предпочитает подождать

 Подавляющее большинство кантонов и социальных партнеров поддержали предложение правительства о расширении сферы действия Covid-сертификатов. Федеральный совет, в свою очередь, решил не вводить эту меру – пока.

Всего просмотров: 1,828

«Война и мир», до премьеры

 Историческое полотно, созданное Сергеем Прокофьевым на основе романа Льва Толстого, впервые представят в Швейцарии – на сцене Большого театра Женевы.

Всего просмотров: 1,193

Делать и знать, как делать

Под таким лозунгом пройдут Дни eвропейского наследия - 2021, массовая просветительская акция, проводимая в 50 странах старого континента по инициативе Совета Европы и при поддержке Европейского Союза. В альпийской республике она проходит в 28-й раз.  

Всего просмотров: 1,187
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»

 … если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.

Всего просмотров: 2,864

Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературы

 Рожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.

Всего просмотров: 3,881

Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйста

 Федеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.

Всего просмотров: 2,312
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top