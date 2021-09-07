Автор: Заррина Салимова, Берн, 7. 09. 2021.
Берн в очередной раз направил на восток Украины гуманитарные грузы, включая средства для очистки воды, а также медицинское оборудование, чтобы помочь пострадавшему населению в зоне конфликта справиться с пандемией. Это самая крупная операция, когда-либо проводившаяся Конфедерацией.|
Berne achemine actuellement du matériel de secours à destination de l’est de l’Ukraine et fournit des produits chimiques destinés au traitement de l’eau ainsi que du matériel médical et hospitalier pour aider la population en détresse à faire face à la pandémie dans la zone de conflit. C’est la plus grande opération jamais réalisée par la Confédération.
С начала конфликта на востоке Украины в 2014 году Швейцария стала первой страной, оказавшей гуманитарную помощь, и до сих пор остается фактически единственным государством, которое предоставляет поддержку по обе стороны линии соприкосновения. Кроме Конфедерации, только Международный комитет Красного Креста (МККК) и Организация Объединенных Наций (ООН) оказывают гуманитарную помощь в этом регионе.
Колонны гуманитарных грузов отправляются из Швейцарии регулярно, но новая, тринадцатая по счету, поставка является крупнейшей из тех, которые когда-либо были осуществлены Берном. В общей сложности 144 грузовика в составе пяти конвоев доставят в зону конфликта около 2 300 тонн грузов к середине сентября.
4 сентября первая колонна швейцарской гуманитарной помощи достигла Донецка. Припасы, в которых остро нуждаются на месте, распределяются в Донецкой и Луганской областях по обе стороны от линии соприкосновения. Поставки включают средства для очистки воды, а также оборудование для больниц и антигенные тесты для выявления коронавируса.
Реагенты будут использоваться для производства питьевой воды для примерно четырех миллионов человек по обе стороны от линии соприкосновения. С 2015 года поддержка Швейцарии позволила снабдить необходимыми производственными ресурсами компанию «Вода Донбасса» почти на 50% в год. Напомним, что «Вода Донбасса» в период с 2016 по 2019 годы получила помощь от швейцарского правительства для обеспечения качества питьевой воды на сумму 49,8 млн гривен.
Кроме того, Берн продолжает поставлять медицинское оборудование в больницы вдоль линии соприкосновения, чтобы позволить врачам оказывать основные услуги местным жителям. Если ранее, например, Швейцария доставила аппарат для диагностики туберкулеза в Луганск, то сейчас акцент сделан на средствах выявления и лечения Covid-19. В тесном сотрудничестве с Федеральным департаментом обороны и спорта (DDPS) и Федеральным департаментом внутренних дел (DFI) был составлен список предметов, которые могут быть предоставлены Конфедерацией для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса региону, в котором наблюдаются признаки новой волны инфекции. В комплект входят 30 респираторов, предоставленных армейской аптекой, и 1,5 миллиона тестов на антигены, выделенных Федеральным управлением здравоохранения (OFSP). Прежде чем передать эти материалы на сумму 9 миллионов франков, были проведены проверки, чтобы убедиться, что эти товары не нужны для снабжения населения Швейцарии, отмечается в коммюнике МИДа Конфедерации.
Конвой сопровождают шесть сотрудников швейцарского подразделения по оказанию гуманитарной помощи (CSA). Они должны обеспечить справедливое распределение грузов в соответствии с гуманитарными принципами в интересах гражданского населения по обе стороны от линии соприкосновения.
Добавим, что деятельность Швейцарии в этом регионе не ограничивается оказанием гуманитарной помощи. Так, в декабре 2019 года при посредничестве Берна был осуществлен обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой народной республикой (ДНР) и Луганской народной республикой (ЛНР). А в этом году Конфедерация возглавила Конференцию по вопросам реформ в Украине. По словам швейцарских экспертов, в Украине прежде всего следует реформировать судебную власть, поскольку без этого другие сектора реформировать не удастся. Если суды не станут беспристрастными, то их работа будет подрывать антикоррупционное законодательство, а это означает отсутствие защиты инвестиций, в частности, иностранных.
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