Конференция по вопросам реформ в Украине основана в 2017 году и выступает платформой, объединяющей украинских и иностранных государственных деятелей, ведущих бизнесменов, представителей стран ЕС, НАТО, Всемирного банка, Международного валютного фонда, «Большой семерки» и гражданского общества.

Газета Le Temps пишет, что партнеры пока не добились большого успеха, поскольку в период президентства Петра Порошенко в Украине не удалось покончить с олигархией, а вскоре после прихода к власти Владимира Зеленского все планы реформирования нарушила пандемия коронавируса. Таким образом, швейцарским дипломатам предстоит потрудиться. Специальный посол Швейцарии Симон Пиду, отвечающий за координацию работы конференции, подчеркнул, что Конфедерация будет способствовать развитию, оказывать гуманитарную помощь и налаживать мирные процессы.

Тема Четвертой конференции звучала так: «Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье». По словам швейцарских экспертов, в Украине прежде всего следует реформировать судебную власть, поскольку без этого другие сектора реформировать не удастся. Если суды не станут беспристрастными, то их работа будет подрывать антикоррупционное законодательство, а это означает отсутствие защиты инвестиций, в частности, иностранных. Удастся ли Швейцарии во главе конференции повлиять на одну из наиболее коррумпированных политических систем в Европе? Рецепт прост: необходимо предоставлять финансовую помощь на конкретных условиях, так как, по словам политолога Федеральной политехнической школы Цюриха Энрика Ларсена, украинские политики прислушиваются к западным партнерам, если знают, что поступление средств может прекратиться.

Пятая конференция по вопросам реформ в Украине пройдет 4-5 июля 2022 года в Лугано, столице кантона Тичино. Выступая в Вильнюсе, Игнацио Кассис уточнил, что официальная подготовка начнется с его визита в Киев в октябре 2021 года. Федеральный советник добавил, что Швейцария намерена по-прежнему оказывать Украине стратегическую поддержку в поиске своего пути к стабильному будущему. Политик отметил, что для проведения последовательных реформ нужны усилия многих сторон, поэтому конференция в Лугано будет инклюзивной.

Правительство само по себе не может добиться успеха, важно привлекать региональные органы власти, органы местного самоуправления, частный сектор и граждан Украины и научное сообщество, подчеркнул Игнацио Кассис. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам 4-й конференции сообщил, что внимание к его стране не снижается. Он указал на то, что уже поступили заявки от двух государств на проведение конференции в 2023 году и одна заявка – в 2024-м. В предыдущие годы конференция проходила в Лондоне, Копенгагене и Торонто.

Обращаясь к участникам 4-й конференции, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с 1 июля в его стране открылся полноценный, прозрачный рынок земли, обеспечив реализацию конституционного права собственности граждан на землю. Также была запущена программа доступных кредитов 5-7-9%, которая способствовала развитию малых и средних предприятий и помогла бизнесменам справиться с трудностями в условиях пандемии Covid-19. Говоря о дигитализации в Украине, глава государства сообщил, что на интернет-портале государственных услуг «Дія» можно за считанные минуты с компьютера или смартфона открыть бизнес, получить разрешение на строительство, зарегистрировать новорожденного ребенка, записаться на вакцинацию и получить десятки других государственных услуг, отмечается на официальном сайте президента Украины.

Для сохранения экологии в Украине принят пакет документов для создания системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов. Уделив особое внимание отношениям Украины с Евросоюзом, Владимир Зеленский подчеркнул, что удельный вес торговли с ЕС сегодня превысил 40% общего объема внешней торговли Украины. Он также напомнил, что сближение его страны и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением, и что необходимо «фиксировать европейскую перспективу Украины».

На сайте МИДа Швейцарии отмечается, что Пятая конференция пройдет именно в Конфедерации, поскольку она давно является надежным партнером Украины. Игнацио Кассис ожидает, что обсуждения и мероприятия, которые пройдут в Украине и других странах до июля 2022 года, помогут приблизить реализацию лозунга «совместная ответственность ради совместного процветания». Насколько эффективной будет работа швейцарских политиков в этой сфере, мы узнаем через год.