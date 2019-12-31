В рамках этого первого за два года обмена, договоренность о котором была достигнута главами России, Украины, Германии и Франции 9 декабря этого года в Париже, в Украину вернулись 76 человек, а в ДНР и ЛНР – 61 и 63 человека соответственно. Передача состоялась в районе контрольного пункта въезда-выезда «Горловка» – «Майорское». Интересно, что более десяти человек отказались возвращаться в Донбасс, еще четверо не захотели уезжать из самопровозглашенных республик в Украину.



Передаче предшествовали переговоры на заседаниях рабочей группы по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), в которую входят представители Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в присутствии полномочных представителей ДНР и ЛНР. ТКГ была создана в 2014 году по инициативе тогдашнего председателя ОБСЕ Дидье Буркхальтера, занимавшего в том году пост президента Швейцарии. Рабочая группа ТКГ заседает в Минске, ее координатором является представитель Конфедерации Тони Фриш, отмечается в коммюнике Федерального совета. Кроме обмена пленными, эксперты рабочей группы обсуждают и другие вопросы, включая розыск пропавших без вести и улучшение условий пересечения линии соприкосновения.



Предыдущий обмен пленными, самый крупный за историю конфликта на востоке Украины, прошел 27 декабря 2017 года: Киев передал 233 человек, а получил 73. Отметим, что 7 сентября 2019 года Россия и Украина обменялись заключенными и задержанными по формуле «35 на 35» независимо от переговоров, проходящих в Минске - самой заметной фигурой среди них был кинорежиссер Олег Сенцов.





В числе пленных, которых Украина передала 29 декабря, были экс-бойцы спецподразделения «Беркут», обвиняемые в расстрелах участников акций протеста на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, которое приводит издание «Сегодня»: «Если бы они остались, мы не получили бы наших разведчиков, не получили бы ребят, которые защищали Украину».На странице ООН в Twitter опубликована скупая информация о конфликте на востоке Украины с 2014 года: убито более 3330 мирных граждан, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, 3,5 млн нуждаются в помощи. К сожалению, с момента подписания в 2014-2015 гг. Минских соглашений, регламентирующих деэскалацию конфликта, далеко не все поставленные цели достигнуты. Не выполнены, в частности, такие положения, как прекращение огня с обеих сторон, отвод тяжелого вооружения обеими сторонами на равные расстояния от линии соприкосновения и т.д. Тем не менее, с приходом к власти Владимира Зеленского отношения с Москвой стали менее напряженными, о чем свидетельствует и тот факт, что в ноябре этого года Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли.