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вторник, 31 декабря 2019 года   

Обмен пленными в Донбассе при посредничестве Швейцарии|Echange des détenus dans le Donbass par l'intermédiaire de la Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Горловка-Киев-Берн, 31. 12. 2019. Просмотров: 49

(© Swiss Embassy Kyiv/dfae.admin.ch)

Новогодний подарок: 29 декабря Киев обменялся пленными с самопровозглашенными Донецкой народной республикой (ДНР) и Луганской народной республикой (ЛНР), информируют СМИ Украины и России. На сайте швейцарского правительства подчеркивается роль Конфедерации в переговорах, предшествовавших этому событию.

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Un cadeau de Noël: le 29 décembre, Kiev a échangé des prisonniers avec les républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk, informent les médias ukrainiens et russes. Le Conseil fédéral souligne sur son site web le rôle de la Suisse dans les négociations qui ont précédé l’événement.

В рамках этого первого за два года обмена, договоренность о котором была достигнута главами России, Украины, Германии и Франции 9 декабря этого года в Париже, в Украину вернулись 76 человек, а в ДНР и ЛНР – 61 и 63 человека соответственно. Передача состоялась в районе контрольного пункта въезда-выезда «Горловка» – «Майорское». Интересно, что более десяти человек отказались возвращаться в Донбасс, еще четверо не захотели уезжать из самопровозглашенных республик в Украину.

Передаче предшествовали переговоры на заседаниях рабочей группы по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), в которую входят представители Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в присутствии полномочных представителей ДНР и ЛНР. ТКГ была создана в 2014 году по инициативе тогдашнего председателя ОБСЕ Дидье Буркхальтера, занимавшего в том году пост президента Швейцарии. Рабочая группа ТКГ заседает в Минске, ее координатором является представитель Конфедерации Тони Фриш, отмечается в коммюнике Федерального совета. Кроме обмена пленными, эксперты рабочей группы обсуждают и другие вопросы, включая розыск пропавших без вести и улучшение условий пересечения линии соприкосновения.

Предыдущий обмен пленными, самый крупный за историю конфликта на востоке Украины, прошел 27 декабря 2017 года: Киев передал 233 человек, а получил 73. Отметим, что 7 сентября 2019 года Россия и Украина обменялись заключенными и задержанными по формуле «35 на 35» независимо от переговоров, проходящих в Минске - самой заметной фигурой среди них был кинорежиссер Олег Сенцов.

В числе пленных, которых Украина передала 29 декабря, были экс-бойцы спецподразделения «Беркут», обвиняемые в расстрелах участников акций протеста на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, которое приводит издание «Сегодня»: «Если бы они остались, мы не получили бы наших разведчиков, не получили бы ребят, которые защищали Украину».

На странице ООН в Twitter опубликована скупая информация о конфликте на востоке Украины с 2014 года: убито более 3330 мирных граждан, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, 3,5 млн нуждаются в помощи. К сожалению, с момента подписания в 2014-2015 гг. Минских соглашений, регламентирующих деэскалацию конфликта, далеко не все поставленные цели достигнуты. Не выполнены, в частности, такие положения, как прекращение огня с обеих сторон, отвод тяжелого вооружения обеими сторонами на равные расстояния от линии соприкосновения и т.д. Тем не менее, с приходом к власти Владимира Зеленского отношения с Москвой стали менее напряженными, о чем свидетельствует и тот факт, что в ноябре этого года Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли.

 

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