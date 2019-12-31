Автор: Лейла Бабаева, Горловка-Киев-Берн, 31. 12. 2019. Просмотров: 49
Новогодний подарок: 29 декабря Киев обменялся пленными с самопровозглашенными Донецкой народной республикой (ДНР) и Луганской народной республикой (ЛНР), информируют СМИ Украины и России. На сайте швейцарского правительства подчеркивается роль Конфедерации в переговорах, предшествовавших этому событию.|
В рамках этого первого за два года обмена, договоренность о котором была достигнута главами России, Украины, Германии и Франции 9 декабря этого года в Париже, в Украину вернулись 76 человек, а в ДНР и ЛНР – 61 и 63 человека соответственно. Передача состоялась в районе контрольного пункта въезда-выезда «Горловка» – «Майорское». Интересно, что более десяти человек отказались возвращаться в Донбасс, еще четверо не захотели уезжать из самопровозглашенных республик в Украину.
Передаче предшествовали переговоры на заседаниях рабочей группы по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), в которую входят представители Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в присутствии полномочных представителей ДНР и ЛНР. ТКГ была создана в 2014 году по инициативе тогдашнего председателя ОБСЕ Дидье Буркхальтера, занимавшего в том году пост президента Швейцарии. Рабочая группа ТКГ заседает в Минске, ее координатором является представитель Конфедерации Тони Фриш, отмечается в коммюнике Федерального совета. Кроме обмена пленными, эксперты рабочей группы обсуждают и другие вопросы, включая розыск пропавших без вести и улучшение условий пересечения линии соприкосновения.
Предыдущий обмен пленными, самый крупный за историю конфликта на востоке Украины, прошел 27 декабря 2017 года: Киев передал 233 человек, а получил 73. Отметим, что 7 сентября 2019 года Россия и Украина обменялись заключенными и задержанными по формуле «35 на 35» независимо от переговоров, проходящих в Минске - самой заметной фигурой среди них был кинорежиссер Олег Сенцов.
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