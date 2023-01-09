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вторник, 10 января 2023 года   

Швейцария продолжает помогать Украине|La Suisse continue à soutenir l’Ukraine

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 9. 01. 2023.

Логистический центр МККК в Сатиньи (DR)

Ожидавшегося некоторыми новогоднего перемирия не произошло, рождественское затишье никого не удовлетворило, война продолжалась и в так называемые «праздники», а значит, продолжалась и сопровождающая ее политическая и гуманитарная деятельность.

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La trêve de Noël n’a pas eu lieu, la guerre a continué pendant les « fêtes », ainsi que tout le travail politique et humanitaire qui l’accompagne. 

Впервые со времен Второй мировой войны Международный комитет Красного Креста, о работе которого с украинским населением Наша Газета подробно рассказывала, открыл специальный крупный поисковый центр для оказания помощи близким жертв войны в Украине - он расположился в логистическом центре МККК недалеко от женевского аэропорта, торжественная инаугурация которого состоялась в сентябре 2021 года. Подразделение действует с марта прошлого года, но нагрузка на сотрудников не только не убывает, а лишь растет: ежедневно здесь отвечают на запросы сотен людей, разбросанных по всему миру, родные которых находятся в плену или числятся пропавшими без вести. (О том, каково не знать о судьбе дорогого человека, хоть и в другой войне, повествует книга, о которой мы недавно писали.)

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