Автор: Надежда Сикорская, Берн, 9. 01. 2023.
Ожидавшегося некоторыми новогоднего перемирия не произошло, рождественское затишье никого не удовлетворило, война продолжалась и в так называемые «праздники», а значит, продолжалась и сопровождающая ее политическая и гуманитарная деятельность.|
La trêve de Noël n’a pas eu lieu, la guerre a continué pendant les « fêtes », ainsi que tout le travail politique et humanitaire qui l’accompagne.
Впервые со времен Второй мировой войны Международный комитет Красного Креста, о работе которого с украинским населением Наша Газета подробно рассказывала, открыл специальный крупный поисковый центр для оказания помощи близким жертв войны в Украине - он расположился в логистическом центре МККК недалеко от женевского аэропорта, торжественная инаугурация которого состоялась в сентябре 2021 года. Подразделение действует с марта прошлого года, но нагрузка на сотрудников не только не убывает, а лишь растет: ежедневно здесь отвечают на запросы сотен людей, разбросанных по всему миру, родные которых находятся в плену или числятся пропавшими без вести. (О том, каково не знать о судьбе дорогого человека, хоть и в другой войне, повествует книга, о которой мы недавно писали.)
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Премия «Прозрачность 2022»Благодаря Закону о прозрачности швейцарские журналисты могут получить доступ к официальным документам и пролить свет на важные общественно-политические вопросы. Среди финалистов премии оказались и журналисты, опубликовавшие материалы, так или иначе связанные с войной в Украине и с санкциями против России.
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