В течение этого года Наша Газета не раз писала о том, как различные международные организации, чьи штаб-квартиры расположены в Швейцарии, помогают Украине. Среди них особое место занимает МККК – одна из старейших и крупнейших гуманитарных организаций, работающая с гражданским населением на территории Украины еще с 2014 года. Однако в самой Украине деятельность МККК вызывает все более заметные нарекания, выплеснувшиеся из дипломатических кулуаров в публичное пространство. Упреки в молчании организации перед лицом нарушения Россией Женевских конвенций не могут не вызвать в памяти тех, кто знаком с историей МККК, самые темные ее страницы, связанные со Второй мировой войной. Повторяется ли история?

Обращаясь по видеосвязи к участникам недавней встречи G20, президент Украины Владимир Зеленский дошел до того, что заговорил о «саморазрушении» организации. Несколько дней назад комиссар по правам человека в парламенте Украины Дмитро Лубинец поддержал главу своего государства в интервью газете Le Temps. В более развернутой форме, но в не менее сильных выражениях он говорил о кризисе во всем движении Красного Креста, охватившем как МККК, так и национальные отделения. Разъяснения г-на Лубинца дают возможность понять, чем именно МККК вызвал такое неудовольствие. Первая претензия связана с тем, что российский Красный Крест остается членом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца при том, что «поддерживает войну и объявляет о сборе средств на мобилизационную кампанию в России». По словам г-на Лубинца, это «противоречит принципам Международного движения, но они [следует понимать – функционеры МККК. Прим. НГ] закрывают на это глаза».

Вторая претензия касается работы с военнопленными. «Ни один освобожденный из плена украинский военный не видел представителей Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца в местах заключения. Ни один не имел возможности сообщить о нарушениях международного гуманитарного права, жертвой которых стал», – заявил Дмитро Лубинец, обвиняя МККК в том, что он прикрывает свою бездейственность нейтральностью. Он «полуопроверг», если можно так выразиться, представленную постпредством РФ при Европейском отделении ООН в Женеве информацию о том, что МККК получил доступ к четырем местам заключения, находящимся под контролем России (в Оленивке, Севастополе, Новоазовске и Мулино), и подтвердил, что Украина, со своей стороны, дает доступ представителям Красного Креста к российским военнопленным.

Третий упрек связан с особыми полномочиями, которыми располагает МККК и которые он, по мнению украинских властей, не использует. «Тысячи организаций оказывают гуманитарную помощь Украине продуктами питания, медикаментами и прочим», но лишь МККК обладает, на основании Женевских конвенций, «эксклюзивным правом на защиту военнопленных и гражданского населения». В заключение своей беседы с журналистом Фредериком Коллером г-н Лубинец подвел неутешительный итог: «Международные правозащитные механизмы прекратили функционировать несмотря на то, что в течение многих лет они поддерживались для того, чтобы быть использованными в критический момент. Этот момент наступил. <> Нейтральные наблюдатели преступлений становятся их сообщниками».

Разумеется, такая фронтальная атака не могла остаться без ответа со стороны МККК, высшие чины которого стараются сдерживать свои эмоции, что удается им не без труда. На страницах той же газеты Le Temps Кристиан Кардон, отвечающий в организации за всю защитную деятельность, не без явной горечи заметил: «В ситуациях вооруженного конфликта мы часто сталкиваемся с тем, что власти или население выражают свои фрустрации в связи с тем, что не удается сделать МККК. Мы уважаем эти фрустрации, однако нам редко доводилось испытывать давление подобной силы как со стороны политиков, так и со стороны некоторых сообществ на Западе. <> МККК – не пиар-агентство, и мы готовы сносить удары, чтобы продолжать делать свою работу. <> МККК – институт, которому 160 лет. Он не определяет свою политику в зависимости от реакций в соцсетях, на TikTok или даже на пресс-конференциях перед участниками G20. Кроме того, вся эта критика ошибочна, поскольку МККК вовсе не хранил молчание».

Далее представитель Международного Красного Креста задал резонный, на наш взгляд, вопрос: кто выиграет от того, что МККК раскроет все карты, давая общественности полную информацию, вместо того чтобы продолжать вести не столь заметную, но важную работу?

В том же ключе высказался на днях в эфире RTS директор МККК Роберт Мардини. «МККК делает все возможное, чтобы получить доступ ко всем военным, оказавшимся в плену в ходе этого конфликта», при этом основная «ответственность за предоставление этого доступа лежит на его участниках» согласно Третьей Женевской конвенции, сказал он и уточнил: «Мы смогли посетить сотни военнопленных, но есть еще тысячи, которых мы не видели». Г-н Мардини напомнил, что МККК – это не армия, способная силой пробить двери. «Надо оценить результат всех предпринятых дипломатических усилий. Незаметный подход МККК дал плоды. Их далеко недостаточно, но они есть».

… Пока этот материал готовился к печати, в редакцию поступила новая информация от МККК. «Мины и неразорвавшиеся боеприпасы таятся в полях, на огородах, в жилых районах, и все они несут в себе смертельную угрозу, — предупреждает Ариана Бауэр, директор Управления Международного Комитета Красного Креста по оперативной деятельности в Европе и Центральной Азии, подтверждая слова представительницы Handicap International в Украине Ольги Савченко, с которой мы не так давно общались.

«Хотя опасность, исходящая от мин и неразорвавшихся боеприпасов, угрожает жителям этого региона уже давно, с февраля риски начали расти в геометрической прогрессии, - предупреждают сотрудники МККК, работающие «в поле». - После восьми лет конфликта обширные территории в регионах Донецка и Луганска и без того были усыпаны неразорвавшимися боеприпасами. С приходом зимы опасность, которую они представляют для мирных жителей, усугубляется».

Еще до начала военных действий 24 февраля 2022 на территории Украины работала самая большая группа сотрудников МККК, занимающихся вопросами оружейной опасности. Сегодня 18 специалистов этого профиля помогают обозначать заминированные районы и обезвреживать не разорвавшиеся на них боеприпасы, а также распространяют информацию о минной опасности среди населения и работников коммунальных служб.

В воскресенье, 4 декабря, исполнилось 25 лет со дня принятия Конвенции о запрещении противопехотных мин. По данным МККК, с тех пор как она вступила в силу, число вызванных противопехотными минами жертв среди гражданского населения во всем мире сократилось на 90%. Тем не менее, это оружие все еще представляет опасность для мирных жителей. Сможем ли мы достичь цель Конвенции — избавить мир от мин к 2025 году?