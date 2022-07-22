Швейцария все-таки примет раненых украинцев |La Suisse va finalement accueillir les Ukrainiens blessés

Вопрос лечения украинских раненых стал, несомненно, главной темой политических дискуссий в Швейцарии на этой неделе. Напомним, что еще в понедельник газета Tages-Anzeiger сообщила о том, что в Берн поступил запрос от НАТО о возможном приеме раненых украинцев. Кантональные директора служб здравоохранения заявили о готовности оказывать помощь, отметив, что «с гуманитарной точки зрения, было бы желательно принять гражданских лиц». Тем не менее, Конфедерация не откликнулась на эту просьбу, сославшись на нейтралитет и невозможность отличить раненых гражданских от военных.