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среда, 2 ноября 2022 года   

«Сепаратисты» из Италии|«Séparatistes» italiens

Автор: Заррина Салимова, Беллинцона, 1. 11. 2022.

Монтевьяско. Фото: Flodur63, Wikimedia Commons

Почему маленькая деревня в Ломбардии хочет присоединиться к Швейцарии?

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Pourquoi un petit village de Lombardie veut-il adhérer à la Suisse?

Провокационная новость долетела до Швейцарской Конфедерации из соседней Италии: жители Монтевьяско опубликовали в ломбардийской газете La Prealpina открытое письмо с просьбой войти в состав Швейцарии. Что же стоит за этим отчаянным призывом?

Монтевьяско – это живописная альпийская деревушка, расположенная рядом с тичинской коммуной Гамбароньо на высоте почти тысячи метров над уровнем моря. Негодование жителей вызывает то, что поселок, который славится типичными для этого региона каменными зданиями, церковью Мадонна делла Серта, мощеными улочками и фонтаном, оказался буквально отрезанным от мира. Дело в том, что в Монтевьяско нет подъездной дороги – до деревни можно добраться только по тропинкам и дорожкам для мулов. Основным маршрутом остается пешеходная дорога с примерно 1400 ступенями, построенная в 1813 году и идущая из долины Валь-Ведаска.

Труднодоступное местоположение уже привело к сокращению населения высокогороной деревни в начале XX века. В 1970-х годах была построена первая грузовая канатная дорога. Этого, однако, было недостаточно, и жители продолжали требовать улучшения доступа к поселку. Наконец, в 1989 году в Монтевьяско была открыта канатная дорога, представлявшая собой двухкабельный гондольный подъемник с кабиной, рассчитанной на 15 пассажиров. Ввод в эксплуатацию дороги, соединившей станции в долине и на горе, смог замедлить исход жителей и способствовал привлечению туристов в Монтевьяско. До 2010 года дорога могла эксплуатироваться только в дневные часы, но годом позже, после масштабной модернизации, время работы было продлено.

Казалось, что жизнь налаживается, как вдруг случилась трагедия. 12 ноября 2018 года в ходе аварии на канатной дороге погиб ее работник Сильвано Деллеа. В рамках расследования были выявлены дополнительные неполадки, и перевозки были приостановлены. Несмотря на то, что муниципалитет провел ремонтные работы в период с сентября 2021 года по начало 2022-го, найти нового оператора для канатной дороги пока не удалось. Все это время снабжение немногих оставшихся жителей деревни обеспечивается добровольцами и карабинерами.

Дело погрязло в судах и застопорилось в местных администрациях, а последним семи постоянным жителям и тем, кто имеет летние резиденции в Монтевьяско, все эти четыре года приходится добираться до дома пешком, преодолевая 1442 ступеньки. Нетрудно представить, что подобная ситуация сделала жизнь людей невыносимой и подтолкнула их к публикации «сепаратистского» призыва.

«Огромная скорбь о потере Сильвано и выяснение того, что произошло в 2018 году, конечно, превыше всего. Однако в последние дни мы наблюдаем обмен колкостями между различными политическими партиями по поводу того, кому принадлежит честь перестройки и будущего перезапуска фуникулера Варезе Сакро Монте. Как бы нам хотелось, чтобы эта полемика касалась Монтевьяско: мы были бы рады видеть политиков, "препирающихся" по поводу достоинств возобновления работы средства передвижения, которое олицетворяет для нас жизнь», - пишут жители Монтевьяско. На их взгляд, единственный способ избежать итальянских «бюрократических пут» – это перенести линию границы на два километра, чтобы присоединить деревню к Конфедерации. Призыв, скорее всего, направлен на привлечение внимания к проблеме: вряд ли жители Монтевьяско ставят своей целью проведение референдума о присоединении к Тичино.

Любопытно, что пока некоторые мечтают о том, чтобы стать частью Швейцарии, в самой Конфедерации отдельные политические силы выступают за вступление в Евросоюз. На прошедшем в эти выходные в Базеле съезде около 500 членов Социалистической партии приняли собственную европейскую стратегию, предусматривающую поэтапное сближение с Брюсселем вплоть до членства в ЕС. Политические обозреватели, впрочем, считают, что склонить народ к этой идее можно было бы только в том случае, если бы ее поддерживали большинство партий. Но не похоже на то, что это может произойти.

 

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