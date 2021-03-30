В швейцарской прессе вышло много статей, посвященных новому голосованию и его политическим и административным последствиям, суть большинства публикаций можно выразить фразой: «история написана, и кантону Берн следует принять случившееся». После объявления результатов референдума сторонники выхода из состава Берна устроили радостное шествие по городу, затем на здании мэрии вывесили огромный флаг кантона Юра. Мэр Мутье Марсель Винистофер подчеркнул в интервью телерадиокомпании RTS, что народ Юра одержал великолепную победу. Представители Конфедерации, наблюдавшие за ходом голосования, отметили высокий уровень организации, а глава правительства кантона Берн Пьер Ален Шнегг пожелал Мутье удачи в составе Юра.

Сторонники отделения надеются, что на этот раз результаты голосования не будут аннулированы, однако «да» жителей города не означает, что Мутье автоматически вошел в состав кантона Юра: это случится только в 2026 году, когда будут решены все административные вопросы. Первый этап – переговоры между представителями Юра и Берна, посвященные межкантональному соглашению, закрепляющему условия перехода Мутье из одной части страны в другую. Ожидается, что соглашение будет включать около 15 пунктов, сперва его должны одобрить власти Юра и Берна, а потом – население обоих кантонов на голосовании.

После этого территориальные изменения предстоит подтвердить парламенту Швейцарии, параллельно в Юра будет создан комитет, включающий представителей кантонального правительства и муниципального совета Мутье. Комитет должен будет предложить изменения в конституции и остальных законах, связанные с появлением на карте Юра нового города. Кроме того, в 2025 году населению Юра предстоит одобрить или отклонить изменения в кантональной конституции. Добавим, что Мутье будет иметь право на 7 представителей в кантональном парламенте, что станет причиной сокращения числа депутатов из других частей Юра.

Возвращаясь к «юрассийскому вопросу», напомним, что в 1960-е годы он стоял так остро, что сторонники автономии взрывали телеграфные столбы и покушались на государственные учреждения. История Юра, самого молодого кантона страны, достойна пера Александра Дюма: в 1815 году на Венском конгрессе было принято решение передать историческую область Юра в состав кантона Берн. Это стало продолжением конфликта, начавшегося в XIV веке, когда в результате Бургундских войн область, где теперь находится Юра, вошла в состав могущественного Берна. Напряжение в регионе после 1815 года усиливали религиозные и языковые разногласия: население кантона Берн исповедует протестантизм и говорит, в основном, по-немецки, тогда как в Юра живут франкоязычные католики. В ХХ веке, при общем росте благосостояния страны, Юра испытывал ряд социально-экономических трудностей, что подогревало сепаратистские настроения. По результатам нескольких референдумов, прошедших в 1970-х годах, 1 января 1979 года в Конфедерации появился новый кантон. При этом часть жителей Юра желали остаться в кантоне Берн, на фоне противоречивых настроений последний предоставил каждой коммуне возможность самостоятельно решать, в составе какой части страны она будет находиться. Этой возможностью решили воспользоваться жители города Мутье, где есть как сторонники Берна, так и Юра. Как видим, желающие перейти в состав Юра добились своего – будущее покажет, насколько Мутье «приживется на новом месте».