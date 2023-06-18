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воскресенье, 18 июня 2023 года   

Результаты референдума 18 июня |Résultats de la votation populaire du 18 juin

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

Граждане Швейцарии высказали свое мнение по нескольким вопросам федерального и кантонального значения.

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Les citoyens suisses se sont prononcés sur plusieurs questions fédérales et cantonales.

Три раза «да» – так кратко можно было бы резюмировать итоги прошедшего в воскресенье всенародного голосования. Все вынесенные на референдум национальные законопроекты нашли поддержку среди населения.

Швейцарские избиратели 78,5% голосов высказались за реформу корпоративного налогообложения. Напомним, что речь идет о проекте, разработанном Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и G20. Согласно этому предложению, прибыль транснациональных компаний, чей глобальный годовой товарооборот превышает 750 млн евро, будет облагаться минимальным налогом в размере 15%. Если какое-либо из государств не будет придерживаться этой линии, то дополнительные налоги могут взыскать в другой стране, то есть налоговые поступления могут «уплыть» за границу. До настоящего момента в подавляющем большинстве кантонов применялись более низкие налоговые ставки – Швейцария, будучи членом ОЭСР, обязалась реформировать систему налогообложения в соответствии с новыми правилами. Фискальная реформа должна быть проведена с помощью введения дополнительного налога, поступления от которого будут распределены между Конфедерацией и кантонами.

За Закон о климате, который направлен на ускорение перехода на возобновляемые источники энергии, проголосовали 59,1% избирателей. Власти ставят своей целью достижение климатической нейтральной к 2050 году, что означает, что Швейцария не должна будет производить больше парниковых газов, чем поглощает их через леса или с помощью технологий сбора и ликвидации CO2. Новый закон был разработан как контрпредложение к инициативе о ледниках, которая была отклонена парламентом.

Закон о Covid-19 был вынесен на голосование уже в третий раз – и большинство (61,9%) населения снова сказали ему «да». Речь идет о ряде поправок, которые будут действовать до июня 2024 года. Продление срока действия этих положений позволит властям в случае ухудшения санитарной ситуации быстро принимать решения, направленные на защиту уязвимых людей и системы здравоохранения в целом. Кроме того, Закон о Covid-19 регулирует финансирование Конфедерацией производства лекарственных средств, выпускаемых швейцарскими компаниями. Как отмечает SRF, по состоянию на конец апреля, в программе финансирования указаны два проекта – разработка препарата для лечения связанных с постковидным синдромом нейропсихиатрических симптомов, а также лекарственного средства для пациентов с высоким риском острой дыхательной недостаточности.

Что касается региональных вопросов, то в Биле/Бьенне высказались за введение новых правил для рекламных объявлений, которые теперь в соответствии с принципом двуязычия должны быть оформлены на обоих национальных языках – французском и немецком. Цюрих и Винтертур, в свою очередь, приняли законопроект о минимальной заработной плате. Жители Берна удивили, проголосовав за увеличение платы на общественных парковках с 2,20 до 3,30 франков в час и почти двукратное подорожание парковочных талонов – с 264 до 492 франков. Более того, в кантоне Берн отклонили предложение о 24-недельном оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком, а вот более 57% жителей Женевы поддержали аналогичный проект. Нововведение будет распространяться на все модели семей, включая однополые пары и усыновителей. Финансирование будет происходить за счет равных взносов в размере от 0,15% до 0,2% от работников и работодателей. В то же время идея «временного солидарного взноса» для состоятельных налогоплательщиков была отвергнута более чем 55% голосов женевцев. Напомним, что авторы инициативы призывали к увеличению ставки для налогооблагаемых состояний, превышающих три миллиона франков. В Женеве также проголосовали за реформу Закона о налоговой оценке некоторых зданий, который теперь должен быть приведен в соответствие с федеральным законодательством. 

Референдумы в Швейцарии

Любое изменение Конституции, как и присоединение Швейцарии к некоторым международным организациям, становятся темами всенародных голосований. Для принятия такого проекта требуется двойное большинство – его должно одобрить не только большинство населения, но и большинство кантонов.


Внесение изменений в законы не требует обязательного одобрения народа, за исключением случаев, когда вопрос был специально вынесен на голосование. Речь идет о факультативном референдуме, где достаточно набрать большинство голосов.

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