Обычно в преддверии референдума агитплакатами увешан весь город, но на этот раз их приходится искать, хотя голосование пройдет уже в воскресенье. Однако найти можно, а заодно и увидеть соседствующие противоречащие друг другу призывы, заставляющие прохожих призадуматься и демонстрирующие демократию в действии.

Наша Газета уже не раз писала о катаклизмах кантональной фискальной политики Женевы: ситуация дошла до того, что министр экономики призывает понизить налог на состояние (в настоящий момент это 1%, самый высокий показатель в стране), а левое крыло мечтает обложить «богатых» дополнительным налогом, называя свою инициативу под номером 185 «О временном солидарном взносе с крупных состояний»: по 2,5% с состояний, превышающих три миллиона сроком на десять лет. В названии этой инициативы трудно не увидеть издевку: солидарный взнос, насколько нам известно, - дело добровольное, а налог – принудительное. Как тут не вспомнить советские времена с их добровольно-принудительными митингами, субботниками и прочая, и прочая. Признаться, не хочется вспоминать.

2022 год завершился для Женевы с прибылью в размере 1,3 млрд франков. Местным властям надо научиться разумно распоряжаться деньгами, и всем будет хорошо. Но так думают не все, и с целью продвижения своей инициативы социалисты пошли на шаг, который можно расценить, как намеренное введение населения в заблуждение.

То, что бедные не любят богатых, – это аксиома. Как и то, что в политической борьбе все средства хороши, а самый простой способ улучшить собственное материальное положение – это кого-нибудь ограбить или, выражаясь более деликатно, у кого-то что-то экспроприировать. Эти «правила» действуют, даже если далеко не всех социалистов в Швейцарии можно назвать бедными, и если для повышения налогов нет никаких объективных причин:

«Обложите меня налогом!», призывает с агитплаката элегантный мужчина средних лет, седой, в костюме и при галстуке – стереотипный «белый воротничок». Этот «солидарный миллионер» по имени Жан-Марк, чье состояние, как мы узнаем из текста, за время пандемии коронавируса выросло на 30%, мечтает, чтобы с него взыскали налог побольше. С другого плаката ему вторит элегантная пожилая дама Анна-Лиза, с аккуратной губной помадой и четырьмя нитками жемчуга на шее. «Стоимость моей виллы была недооценена в течение десятилетий», уверяет от ее имени Социалистическая партия, ратующая за переоценку – в сторону повышения, конечно – некоторых зданий. «Какие сознательные граждане!», скажут одни. «Вот идиоты!», подумают другие. И те, и другие ошибутся: ни Жан-Марка, ни Анны-Лизы просто не существует, обе фотографии взяты из фотобанка, то есть с точки зрения достоверности информации они – фейки. Социалистическая партия не снимает с себя ответственности за эту кампанию и не скрывает, что на 200 развешенных по городу и наклеенных на трамвай афиш, не говоря уже о соцсетях, было потрачено около 9 тысяч шв. франков.

Легально ли это? Да. Государственная канцелярия Женевы не видит поводов для вмешательства, поскольку речь не идет о заведомо ложной информации. (Ну, это как сказать.) Согласно существующим правилам, агитплакаты должны отвечать лишь двум критериям: указывать ответственного редактора и типографию, а также не содержать официальный герб Республики. Оба эти требования соблюдены.

Но возникает другой вопрос, этический: хорошо ли влиять на общественное мнение через подставных лиц? Фредерика Буше, генеральный секретарь Социалистической партии Женевы, проблемы не видит: «Богатые люди, желающие проявить больше солидарности, существуют, поэтому мы не считаем, что обманываем избирателей». (Конечно, они, может быть, и существуют, но уж точно знают надежные способы проявить солидарность индивидуально, без введения налога, который из временного – хотя и десять лет долгий срок – может стать вечным.) Г-жа Буше полагает, что к этой кампании следует относиться с долей юмора, и обращает внимание на то, что на агитплакатах используется голубой цвет, традиционный для Либерально-республиканской партии, а не социалистический красный. (Как вы думаете, дорогие читатели, многие обратят на это внимание?) Наконец, социалистка отмечает, на страницах газеты Le Temps, что в недавней кампании о повышении заработной платы также использовались подставные герои, но в роли рабочих, и это не вызвало ни у кого ни малейшей реакции. «Напрашивается вопрос, что же такого глубоко шокирующего в изображении солидарных миллионеров?!», вопрошает она, сама, судя по всему, считая такой вопрос риторическим.

На противоположной политической стороне социалистический юмор проходит плохо. «Плакат мог бы вызвать улыбку, если бы сюжет не имел такого огромного значения для Женевы», комментирует директор Торгово-промышленной палаты Женевы Винсент Субилия, состоящий в Либерально-республиканской партии, борющийся против повышения налогов и опасающийся исхода обеспеченных жителей кантона в случае их дальнейшего роста. «В тот день, как социалисты предъявят пять реальных предпринимателей, которые хотят, чтобы их налоги удвоились, я отнесусь к их кампании серьезно».

А что думаете вы, дорогие читатели?