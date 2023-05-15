Автор: Надежда Сикорская, Берн, 15. 05. 2023.
В этот день гражданам Швейцарии предстоит высказаться по трем вопросам, важность которых, на наш взгляд, варьируется.|
Ce jour-là les électeurs suisses voteront sur trois questions donc l’importance varie.
Принцип прямой демократии – одна из основ швейцарской государственности – начинает раздражать некоторых в связи с тем, что вопросы, выносящиеся на всенародное голосование, все более сложны и требует специальной подготовки, при этом мнение, выраженное vox populi, обязательно к исполнению правительством. Однако речь об отмене принципа не идет, и потому через месяц все обладающие правом голоса жители Швейцарии будут приглашены на избирательные участки, где им предстоит выступить в роли экспертов в сферах экономики, экологии и здравоохранения. А теперь подробнее о трех пунктах голосования.
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