Национальный референдум 18 июня 2023 года |Référendum national du 18 juin 2023

Принцип прямой демократии – одна из основ швейцарской государственности – начинает раздражать некоторых в связи с тем, что вопросы, выносящиеся на всенародное голосование, все более сложны и требует специальной подготовки, при этом мнение, выраженное vox populi, обязательно к исполнению правительством. Однако речь об отмене принципа не идет, и потому через месяц все обладающие правом голоса жители Швейцарии будут приглашены на избирательные участки, где им предстоит выступить в роли экспертов в сферах экономики, экологии и здравоохранения. А теперь подробнее о трех пунктах голосования.