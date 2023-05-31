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23 мая, около 11.30, более ста человек сумели перерезать заграждения или просто перелезть через их и нелегально проникнуть на территорию женевского аэропорта Куантрен, на ту ее часть, где проходила выставка частных самолетов European Business Aviation Convention & Exhibition: они выступали против использования частных самолетов из-за вреда, наносимого ими окружающей среде. Несколько из манифестантов приковали себя цепями к представленным воздушным суднам, нанеся им ущерб и помешав проведению мероприятия. Более того, из соображений безопасности пришлось на целый час приостановить работу всего аэропорта.



Взявшие на себя ответственность за акцию организации Extinction Rebellion, Greenpeace, Stay Grounded и Scientist Rebellion настаивали в коммюнике, что ее участники вовсе не хотели нарушать работу аэропорта. Как бы то ни было, правоохранительные органы отреагировали быстро. Уже на следующий день государственная прокуратура объявила всех взрослых участников несанкционированной манифестации, то есть 102 человека, виновными во вторжении на чужую собственность и нанесении ущерба. Те, у кого нет прежних судимостей, получили наказание в виде 120 штрафодней условно. Один из манифестантов был обвиненен в применении насилия в отношении представителя власти – он ранил жандарма. Дело 103-го, несовершеннолетнего, активиста было передано в Трибунал для несовершеннолетних. После установления фактов и вынесения приговора все нарушители были отпущены на свободу: в участке все они воспользовались правом хранить молчание и презумпцией невиновности.



