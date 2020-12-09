До самым последних дней весь мир внимательно следил за результатами президентских выборов в США. Но мало кто знает, что, на уровне штатов, американские избиратели голосовали в этот период и по многим другим вопросам. Среди них – легализация марихуаны. Так, жители Аризоны, Монтаны, Нью-Джерси и Южной Дакоты одобрили полную легализацию психоактивного средства, получаемого из конопли, в то время как Миссисипи и Южная Дакота (опять она) проголосовали за использование марихуаны в медицинских целях.

Теперь, лишь 15 штатов запрещают использование марихуаны в любых целях, а общественное мнение в отношении когда-то строго контролируемой и запрещенной субстанции, согласно экспертам, окончательно изменилось.

Что касается марихуаны в Швейцарии, то мы Наша Газета немало об этом писала, цель же данной публикации – проследить юридическую кривую. Итак, с 1951 года в Конфедерации действует Федеральный закон о наркотических веществах и психотропных субстанциях (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes/ Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe).

Согласно статье 8 данного закона, выращивание и импорт наркотиков каннабического действия запрещено. Статья 19 предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет за выращивание, транспортировку, продажу, хранение наркотических веществ.

Статья 19а уточняет, что любой, кто использует наркотики, даже исключительно для личного потребления, обязан заплатить штраф. В «неопасных случаях» компетентные власти могут приостановить процедуру или отказаться от штрафа. Может быть также объявлен «выговор».

При этом в Швейцарии разрешена продажа «обезвреженного», не способного оказать наркотическое и психоактивное действие каннабиса, - то есть с содержанием тетрагидроканнабиола (ТГК) менее 1 %. Это один из основных каннабиноидов, содержащихся в соцветиях и листьях конопли.

Менее известно, что Конфедерация разрешает также использование психоделических субстанций в терапевтических целях.

Действительно, в течение последние несколько лет, после десятилетий запретов, галюциногенные субстанции – ЛСД, МДМА (экстази) и пцилоцибин (психоделик, содержащийся в грибах), возвращаются в клинические испытания и в лечение психических расстройств, начиная от депрессии и заканчивая алкоголизмом.

Полностью запрещенные во Франции, подобные эксперименты и лечение практикуются прежде всего в англо-саксонских странах, особенно в США. В Швейцарии, под влиянием некоторых психиатров, похожая практика также начинает распространяться. Тем не менее, выдача официальных разрешений остается достаточно маргинальной: так, с 2016 года Федеральное управление здравоохранения выдало всего 11 временных одобрений на ограниченное медицинское использование МДМА и ЛСД. Только десять практикующих врачей в Швейцарии имеют подобные разрешения.

Процедура их получения действительно сложная и долгая. Необходимо доказать, что все другие методы, медикаменты и терапии не дали результата, и что пациент по-прежнему испытывает серьезные боли.

В медицинской среде вопрос делит специалистов на тех, кто за, и тех, кто категорически против. Даже среди практикующих подобное лечение врачей бытует мнение, что существуют определенные опасности в использовании психоделиков в частности, и наркотических средств вообще. Так, употребление кокаина может спровоцировать инсульт, марихуана иногда вызывает шизофрению, а ЛСД может способствовать развитию психозов. Вопрос дозировки крайне важен, это подчеркивают все врачи.

Тем не менее, подобная практика существует и развивается, и вполне вероятно, что в Швейцарии будет в ближайшем будущем принят закон, регламентирующий использование психотропных субстанций в терапевтических целях. Что касается марихуаны, то ее полная легализация – лишь вопрос времени.

В заключение напомним, что ЛСД был открыт швейцарским химиком Альбертом Хофманном в 1943 году – Наша Газета подробно рассказывала об этом поистине историческом событии. В 1971-м, Всемирная организация здравоохранения, чья штаб-квартира расположена в Женеве, квалифицировала ЛСД как незаконное психотропное вещество, после чего его использование было запрещено по всему миру.

Об авторе - Сергей Лакутин, адвокат Женевской коллегии адвокатов, член Швейцарской ассоциации адвокатов

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