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среда, 25 марта 2020 года   

Крупный улов швейцарской таможни|Grande prise des douanes suisses

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 25. 03. 2020. Просмотров: 163

Среди подделок часто встречаются часы (© unsplash.com)

В 2019 году таможенники Конфедерации конфисковали больше оружия, контрафактных лекарств и «фирменных» товаров, чем в 2018-м. Такой результат эксперты объясняют развитием интернет-торговли.|
En 2019, les agents de l'Administration fédérale des douanes ont confisqué plus d'armes, de médicaments contrefaits et de produits «de marque» qu'en 2018. Les experts expliquent ce résultat par le développement du commerce en ligne.

Подделки и оружие

9012 посылок с медикаментами и стимуляторами – именно столько, по данным Федеральной таможенной администрации (AFD), было перехвачено на границе Швейцарии в прошлом году. Немалую часть таких товаров составляли средства для увеличения потенции, заказанные из Индии и Восточной Европы. AFD подчеркивает рост числа конфискованных подделок, выдаваемых за фирменные товары (22 324 в 2019-м  и 14 388 в 2018-м), среди которых часто встречаются дамские сумки и часы. Выросло и число изъятых единиц оружия: 8536, тогда как в 2018-м и 2017-м - 8251 и 4263 соответственно. В прошлом году таможенники чаще всего перехватывали запрещенные ножи, дубинки и подобные предметы. Кроме развития интернет-торговли, рост числа конфискованных товаров объясняется проведением целевых проверок.

Наркотики

В 2019-м таможня задержала 869 литров гамма-бутиролактона (ГБЛ), а в 2018-м – всего 8 литров. Среди прочего, ГБЛ используется в качестве стимулирующего средства посетителями ночных клубов. Резкое увеличение объема изъятого гамма-бутиролактона объясняется тем, что в сентябре прошлого года таможенники перехватили огромную партию ГБЛ в кантоне Аргау. Значительно выросло количество конфискованных таблеток экстази и ЛСД (302 074 штук, в 2018-м – 44 236), так как при осмотре одной из машин таможенники обнаружили спрятанные в ней 200 тыс. таблеток экстази (MDMA). Любопытно, что при этом сократился объем перехваченного кокаина (124 кг в 2019-м и 145 кг в 2018-м) и героина (20 кг и 90 кг соответственно). Трудно сказать, о чем это свидетельствует: то ли о снижении интереса швейцарцев к этим наркотикам, то ли о более изощренных способах провоза таких веществ через границу.

Задержания

Добавим, что швейцарские таможенники, основываясь на переданных полицией сведениях, задержали 25 886 человек (24 750 в 2018-м), а также изъяли 1938 поддельных документов (1868 в 2018-м). Нелегальная миграция сократилась до 12 919 случаев, что стало минимальной цифрой за период с 2013 года. По сравнению с 2018 годом поступления в бюджет за счет таможенных платежей выросли с 22,933 млрд франков до 23,008 млрд, в первую очередь благодаря НДС (около 11 млрд).

Дигитализация

Интересно, что AFD продолжает реализацию программы DaziT, в рамках которой оцифровывание услуг швейцарской таможни продлится до конца 2026 года. В апреле 2019-го Федеральный совет определил стратегические направления работы будущей Федеральной таможенно-пограничной службы (OFDF), в которую будет преобразована AFD. В прошлом году благодаря использованию частными лицами мобильного приложения QuickZoll от AFD (для самостоятельного декларирования товаров) в бюджет поступили 1,7 млн франков (0,6 млн в 2018-м), а программа Via, позволяющая платить сбор с грузовых транспортных средств, использовалось в 25% случаев при въезде на территорию Конфедерации. Кстати, портал bestofswissapps.ch признал Via лучшим приложением 2019 года в Швейцарии, как удачный пример дигитализации.

 

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