Автор: Лейла Бабаева, Берн, 25. 03. 2020. Просмотров: 163
Подделки и оружие
9012 посылок с медикаментами и стимуляторами – именно столько, по данным Федеральной таможенной администрации (AFD), было перехвачено на границе Швейцарии в прошлом году. Немалую часть таких товаров составляли средства для увеличения потенции, заказанные из Индии и Восточной Европы. AFD подчеркивает рост числа конфискованных подделок, выдаваемых за фирменные товары (22 324 в 2019-м и 14 388 в 2018-м), среди которых часто встречаются дамские сумки и часы. Выросло и число изъятых единиц оружия: 8536, тогда как в 2018-м и 2017-м - 8251 и 4263 соответственно. В прошлом году таможенники чаще всего перехватывали запрещенные ножи, дубинки и подобные предметы. Кроме развития интернет-торговли, рост числа конфискованных товаров объясняется проведением целевых проверок.
Наркотики
В 2019-м таможня задержала 869 литров гамма-бутиролактона (ГБЛ), а в 2018-м – всего 8 литров. Среди прочего, ГБЛ используется в качестве стимулирующего средства посетителями ночных клубов. Резкое увеличение объема изъятого гамма-бутиролактона объясняется тем, что в сентябре прошлого года таможенники перехватили огромную партию ГБЛ в кантоне Аргау. Значительно выросло количество конфискованных таблеток экстази и ЛСД (302 074 штук, в 2018-м – 44 236), так как при осмотре одной из машин таможенники обнаружили спрятанные в ней 200 тыс. таблеток экстази (MDMA). Любопытно, что при этом сократился объем перехваченного кокаина (124 кг в 2019-м и 145 кг в 2018-м) и героина (20 кг и 90 кг соответственно). Трудно сказать, о чем это свидетельствует: то ли о снижении интереса швейцарцев к этим наркотикам, то ли о более изощренных способах провоза таких веществ через границу.
Задержания
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