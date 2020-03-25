Подделки и оружие



9012 посылок с медикаментами и стимуляторами – именно столько, по данным Федеральной таможенной администрации (AFD), было перехвачено на границе Швейцарии в прошлом году. Немалую часть таких товаров составляли средства для увеличения потенции, заказанные из Индии и Восточной Европы. AFD подчеркивает рост числа конфискованных подделок, выдаваемых за фирменные товары (22 324 в 2019-м и 14 388 в 2018-м), среди которых часто встречаются дамские сумки и часы. Выросло и число изъятых единиц оружия: 8536, тогда как в 2018-м и 2017-м - 8251 и 4263 соответственно. В прошлом году таможенники чаще всего перехватывали запрещенные ножи, дубинки и подобные предметы. Кроме развития интернет-торговли, рост числа конфискованных товаров объясняется проведением целевых проверок.



Наркотики



В 2019-м таможня задержала 869 литров гамма-бутиролактона (ГБЛ), а в 2018-м – всего 8 литров. Среди прочего, ГБЛ используется в качестве стимулирующего средства посетителями ночных клубов. Резкое увеличение объема изъятого гамма-бутиролактона объясняется тем, что в сентябре прошлого года таможенники перехватили огромную партию ГБЛ в кантоне Аргау. Значительно выросло количество конфискованных таблеток экстази и ЛСД (302 074 штук, в 2018-м – 44 236), так как при осмотре одной из машин таможенники обнаружили спрятанные в ней 200 тыс. таблеток экстази (MDMA). Любопытно, что при этом сократился объем перехваченного кокаина (124 кг в 2019-м и 145 кг в 2018-м) и героина (20 кг и 90 кг соответственно). Трудно сказать, о чем это свидетельствует: то ли о снижении интереса швейцарцев к этим наркотикам, то ли о более изощренных способах провоза таких веществ через границу.



Задержания





Добавим, что швейцарские таможенники, основываясь на переданных полицией сведениях, задержали 25 886 человек (24 750 в 2018-м), а также изъяли 1938 поддельных документов (1868 в 2018-м). Нелегальная миграция сократилась до 12 919 случаев, что стало минимальной цифрой за период с 2013 года. По сравнению с 2018 годом поступления в бюджет за счет таможенных платежей выросли с 22,933 млрд франков до 23,008 млрд, в первую очередь благодаря НДС (около 11 млрд).Интересно, что AFD продолжает реализацию программы DaziT , в рамках которой оцифровывание услуг швейцарской таможни продлится до конца 2026 года. В апреле 2019-го Федеральный совет определил стратегические направления работы будущей Федеральной таможенно-пограничной службы (OFDF), в которую будет преобразована AFD. В прошлом году благодаря использованию частными лицами мобильного приложения QuickZoll от AFD (для самостоятельного декларирования товаров) в бюджет поступили 1,7 млн франков (0,6 млн в 2018-м), а программа Via, позволяющая платить сбор с грузовых транспортных средств, использовалось в 25% случаев при въезде на территорию Конфедерации. Кстати, портал bestofswissapps.ch признал Via лучшим приложением 2019 года в Швейцарии, как удачный пример дигитализации.