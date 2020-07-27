Впервые в истории двусторонних дипломатических отношений президент Швейцарии посетила Украину с государственным визитом. Трехдневная поездка Симонетты Соммаруги была направлена на укрепление связей между двумя странами.

Президент Конфедерации прибыла в Киев в прошлый вторник, 21 июля, и была встречена с воинскими почестями Владимиром Зеленским. В тот же день состоялись официальные переговоры, после которых был подписан ряд двусторонних документов, включая дополнительный протокол к соглашению о реадмиссии граждан и меморандум о сотрудничестве, на реализацию которого в 2020-2023 годах швейцарской стороной будет выделено 108 млн франков. Кроме того президенты двух стран подписали декларацию о намерениях по организации в Швейцарии в 2022 году международной конференции по реформам на территории Украины, а также заключили соглашение о поддержке борьбы с коррупцией. Комментируя достигнутые договоренности, Владимир Зеленский выразил надежду, что «Швейцария поможет нам в вопросах предотвращения коррупции и будет способствовать реальному возвращению в Украину похищенных активов».

В среду Соммаруга встретилась в Киеве с украинскими министрами и представителями гражданского общества, а на следующий день президенты Украины и Швейцарии отправились в Донецкую и Луганскую области. Поездка швейцарского президента в Донбасский регион, который находится в состоянии войны уже более шести лет, сопряжена с риском инструментализации как со стороны украинских, так и российских властей. В интервью RTS Соммаруга заявила, что не боится обидеть ни одну из сторон, потому что «позиция Швейцарии известна России и Украине». Напомним, что Конфедерация рассматривает аннексию Крыма как нарушение международного права, а также призывает к установлению мира в Донбассе.

Одним из способов избежать «подводных камней» во время посещения Донбасса стало привлечение внимания к гуманитарной роли Швейцарии, что и сделала Симонетта Соммаруга, доставившая в зону конфликта гуманитарную помощь. Важной частью поездки стало посещение коммунального предприятия «Вода Донбасса», которое при поддержке Швейцарии с 2015 года снабжает питьевой водой около 4 миллионов человек. Конфедерация активно участвует в проектах по очистке питьевой воды в Донбассе и доставке лекарственных препаратов и медицинского оборудования. «Вода Донбасса», например, с 2016 по 2019 годы получила помощь от швейцарского правительства для обеспечения качества питьевой воды для населения Донецкой области на сумму 49,8 млн гривен. Как отмечается на официальном сайте президента Украины, Швейцария остается фактически единственным государством, которое предоставляет гуманитарную помощь по обе стороны линии разграничения на востоке Украины.

Главы двух стран провели встречи с представителями международных организаций, включая Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Международный комитет Красного Креста и ООН, а также посетили контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) «Станица Луганская». По словам Соммаруги, линия разграничения разделяет семьи и друзей, но в то же время пять пунктов пропуска, которыми ежемесячно пользуются миллион человек, являются «местами надежды».

В ходе поездки Соммаруга неоднократно заявляла о приверженности Швейцарии усилиям по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и отметила важный вклад, вносимый ОБСЕ в восстановление гражданской инфраструктуры в регионе.

В целом, аналитики и швейцарские спецкорреспонденты в Киеве позитивно оценили итоги поездки. Во время украинского визита Соммаруги произошел важный политический прорыв: Трехсторонняя контактная группа, в которую входят представители Украины, России и ОБСЕ, договорилась о прекращении огня на востоке страны и сохранении перемирия до полного урегулирования конфликта. Соглашение, которое вступает в силу 27 июля, предусматривает запрет на разведывательную и диверсионную деятельность, использование летательных аппаратов, применение огня, размещение тяжелой артиллерии и военной техники в населенных пунктах, а также вблизи объектов инфраструктуры. Добавим, что с января этого года переговоры Трехсторонней контактной группы координирует специальная представительница действующего председателя ОБСЕ в Украине, швейцарка Хайди Грау.