Автор: Пресс-служба МККК, Киев-Женева, 20. 04. 2020. Просмотров: 274
Повышение интенсивности боевых действий и пандемия коронавируса представляют двойную угрозу для гражданских лиц и учреждений здравоохранения на территории Украины, говорится в коммюнике, распространенном одной из старейших гуманитарных организаций мира, представитель которой принял на прошлой неделе участие в одновременном освобождении 38 лиц, содержавшихся под стражей.|
Les civils et les structures de soins font face à la double menace d’une recrudescence des hostilités et du Covid-19, souligne le dernier communique de presse de CICR dont le représentant a participé, la semaine dernière, à la libération simultanée de 38 détenus.
Конфликт в Донбассе продолжается уже седьмой год. В отличие от предыдущих лет, когда интенсивность боевых действий снижалась, а количество жертв среди мирного населения сокращалось, динамика конфликта в этом году демонстрирует тенденцию к ухудшению: более 20 гражданских лиц были убиты или получили ранения. Международный Комитет Красного Креста (МККК) стремится смягчить последствия боевых действий, а также мер, необходимых для сдерживания распространения COVID-19. Но тем, кто находится в изоляции, в этой ситуации по-прежнему приходится нелегко.
«Вспышка COVID-19 добавляет проблем жителям пострадавших от конфликта районов на востоке Украины, таких как Донбасс, при том что мирному населению и без того приходится тяжело, - сказала Флоранс Жиллетт, глава делегации МККК на территории Украины. - Для пожилых людей и инвалидов невозможность общаться с близкими и лишение физического социального контакта означают повышение уровня изоляции. Это плохо сказывается на психическом здоровье, грозит утратой источников пропитания и возможностей получать медицинскую помощь и социальную поддержку».
Повышение интенсивности боевых действий, которое МККК наблюдал в течение нескольких последних недель, также отрицательно влияет на работу служб и учреждений. В период пандемии COVID-19 наличие чистой воды как никогда важно для повседневной жизни и поддержания гигиены. Объекты системы водоснабжения Донбасса находятся рядом с линией соприкосновения и обслуживают пользователей по обе ее стороны. Все стороны должны обеспечить возможность сотрудникам, обслуживающим эту систему, добираться на работу, не подвергая свою жизнь опасности, а также оказывать им поддержку в их деятельности и принимать все предусмотренные международным гуманитарным правом меры для того, чтобы объекты системы водоснабжения не подвергались целенаправленным нападениям и им не причинялся сопутствующий ущерб. Всего лишь одно попадание в такой объект может обернуться катастрофой для нескольких миллионов жителей этого региона. Также важно, чтобы в ходе осуществления мер по противодействию COVID-19 принималась в внимание необходимость поддерживать работу основных коммунальных служб, таких как водоснабжение.
МККК напоминает всем вооруженным структурам о том, что международное гуманитарное право требует неизменного соблюдения принципов соразмерности и проведения различия. Кроме того, необходимо принимать все возможные меры предосторожности и щадить гражданских лиц и ключевые объекты инфраструктуры при ведении военных действий. Сейчас, когда население и власти столкнулись c проблемой глобальной пандемии, МККК также призывает все стороны учитывать вопросы здравоохранения при планировании и ведении военных действий, чтобы обеспечить возможность всем, в том числе жителям затронутых конфликтом районов Донбасса, своевременно получать медицинскую помощь, поддерживать гигиену и пользоваться основными услугами.
В рамках оказания помощи нуждающимся при поддержке украинского правительства МККК недавно отправил из Женевы в Киев медицинское оборудование и лекарственные средства для лечения инфицированных коронавирусом в Донбассе. Это явилось дополнением к той помощи, которая была доставлена в прошлом месяце 18 грузовиками и включала в себя продовольствие, гигиенические и медицинские материалы для лечения хронических заболеваний. Ее получили 24 тыс. человек по обе стороны линии соприкосновения. Сотрудники МККК принимают меры к тому, чтобы свести к минимуму контакты при доставке помощи, например, по возможности оставляют коробки у дверей домов и квартир в целях предотвращения потенциальной передачи инфекции.
Помимо этого, МККК распространяет информацию о соблюдении дистанции, мытье рук, поддержании гигиены, предоставляет медицинским учреждениям средства индивидуальной защиты для персонала, такие как хирургические маски, перчатки, а также мыло и спиртосодержащие средства для дезинфекции рук. МККК также поддерживает несколько больниц, куда поступают пациенты с COVID-19, предоставляя им предметы медицинского назначения, и при необходимости организует работу систем круглосуточной резервной подачи воды и электроэнергии, что крайне необходимо для лечения тяжелобольных.
МККК оказывает поддержку пенитенциарным учреждениям. Медикам, работающим в местах содержания под стражей, были переданы средства индивидуальной защиты, а в 28 следственных изоляторов на контролируемых правительством территориях были доставлены 7400 наборов гигиенических принадлежностей и чистящих средств. Совместно с Украинским Красным Крестом МККК предоставил мыло и информационные материалы о профилактике заболеваний в 121 тюрьму и иные места содержания под стражей, находящиеся в ведении министерства юстиции во всех областях страны.
Кроме того, 16 апреля МККК в качестве нейтрального посредника принял участие в одновременном освобождении 38 лиц, содержавшихся под стражей. Оно было проведено представителями украинского правительства и представителями неподконтрольных ему территорий Донбасса. МККК удостоверился в том, что эти лица изъявили желание участвовать в такой операции, а также предоставил базовые гигиенические наборы и продукты питания.
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