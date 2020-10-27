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среда, 28 октября 2020 года   

Подешевеют ли швейцарские лекарства?|Va-t-on réduire les prix des médicaments suisses?

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 27. 10. 2020. Просмотров: 519

Дженерик снотворного Stilnox © nashagazeta.ch

29 октября в Национальном совете начнется обсуждение предложенного правительством первого пакета мер по сдерживанию роста расходов на здравоохранение. Ожидается, что самые жаркие дебаты вызовет возможное введение системы референтных цен на дженерики.|
Le 29 octobre, le Conseil national entamera des discussions sur le premier volet de mesures du gouvernement visant à freiner la hausse des coûts de santé. Parmi ces mesures figure l'introduction d'un système de prix de référence pour les génériques.

Наша Газета не раз писала о ценах на лекарства в Швейцарии и, в частности, на дженерики, которые стоят здесь в среднем вдвое дороже, чем в соседних странах. Разница может быть и вовсе невероятной: в Дании упаковка от изжоги Pantoprazol Mepha (100 таблеток) стоит менее 6 евро, а в Швейцарии – 54,85 франка. С октября 2018 по сентябрь 2019 года выплаты швейцарских страховых компаний, покрывающие стоимость лекарств, достигли 6,9 млрд франков, за пять лет рост составил 26%.

Введение референтных цен на дженерики позволит сэкономить 310-480 млн франков, отмечается на сайте минздрава Швейцарии. К сожалению, высокая стоимость – не единственная проблема. В Конфедерации доля дженериков в общем числе лекарств составляет 23%, а в Германии – 80%. Система референтных цен будет работать так: препараты разделят на группы с учетом их действующих веществ, и страховые компании будут возмещать определенную сумму для каждой группы. Если пациент захочет купить более дорогое лекарство, то ему придется заплатить разницу из своего кармана.

За такие изменения выступают некоторые страховые компании и большинство политических партий, тогда как врачи, больницы и объединение производителей дженериков Intergenerika настроены против. Оппоненты подчеркивают, что пациенты будут часто переживать из-за того, что им приходится переходить на другие лекарства или доплачивать разницу в цене, а такие переживания обернутся дополнительными расходами в сфере здравоохранения.

Цены на дженерики уже обсуждались 25-26 июня 2020 года в комиссии по вопросам здравоохранения Национального совета. Тогда прозвучали самые разные предложения, в конце концов комиссия предложила обязать фармацевтов рекомендовать клиентам самые дешевые лекарства и рассчитывать свою маржу на основе таких препаратов. Узнав об этом, генеральный секретарь швейцарской ассоциации провизоров и фармацевтов PharmaSuisse Марсель Менил заявил, что такой подход означает гибель фармацевтов, так как они потеряют три четверти своего дохода, пишет газета Le Temps. Кроме того, на рынке останутся только дженерики, у пациентов не останется выбора и нельзя будет избежать дефицита лекарств, уверен эксперт. Впрочем, позднее член партии Зеленых либералов Йорг Мадер, первым выступивший за новые правила в отношении фармацевтов, отозвал свое предложение.

PharmaSuisse, ассоциация страховщиков Curafutura, Intergenerika и несколько других организций предложили контрпроект вместо системы референтных цен. Следует изменить систему расчета маржи продаж в аптеках, чтобы они не оказались в проигрыше, продавая более дешевые лекарства. Кроме того, необходимо снизить цены на дженерики, что позволит сэкономить около 270 млн франков. Директор Curafutura Пиус Зангерле подчеркнул, что в этом случае нужно внести изменения в некоторые постановления, поэтому все можно сделать гораздо быстрее, без пересмотра законодательства.

В августе комиссия по вопросам здравоохранения Национального совета (CSSS) поддержала вышеописанный контрпроект. Генеральный директор Intergenerika Аксель Мюллер заявил, что в странах, где действуют референтные цены, пациенты вынуждены регулярно переходить с одного препарата на другой, поскольку их стоимость меняется. Аксель Мюллер добавил, что цены на швейцарские дженерики снижаются каждый год и будут снижаться в дальнейшем; CSSS предлагает также создать благоприятные условия для импорта таких препаратов.

Со своей стороны, ассоциация страховых компаний SantéSuisse выступает за систему референтных цен, подчеркивая, что именно она позволит сэкономить больше всего средств. Федеральный наблюдатель за ценовой политикой Стефан Мейерханс отметил, что без такой системы пациенты по-прежнему будут платить за дженерики намного больше, чем жители соседних стран. Это скажется на расходах страховых компаний, что нельзя назвать хорошей новостью, так как 30% населения и так надеются на сокращение взносов по медстраховке, добавил эксперт.

А чью точку зрения разделяете вы? Поддерживаете ли вы проект введения системы референтных цен?

 

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