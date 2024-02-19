Пенсионный вопрос снова на политической повестке |Les pensions à nouveau au centre des débats politiques

Когда в сентябре 2022 года швейцарцы с минимальным перевесом голосов поддержали идею повышения возраста выхода на пенсию для женщин до 65 лет, то многие противники этого решения предупреждали, что это будет только первым шагом, за которым последует дальнейшее увеличение пенсионного возраста – уже для обоих полов. Действительно, не прошло и двух лет, как этот вопрос снова был вынесен на референдум.