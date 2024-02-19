Автор: Заррина Салимова, Берн, 19.02.2024.
3 марта граждане Швейцарии проголосуют по двум инициативам, предусматривающим поднятие пенсионного возраста до 66 лет и выплату тринадцатой пенсии.|
Le 3 mars 2024, le peuple suisse s'exprime sur l'initiative pour une 13e rente AVS et celle sur les rentes.
Когда в сентябре 2022 года швейцарцы с минимальным перевесом голосов поддержали идею повышения возраста выхода на пенсию для женщин до 65 лет, то многие противники этого решения предупреждали, что это будет только первым шагом, за которым последует дальнейшее увеличение пенсионного возраста – уже для обоих полов. Действительно, не прошло и двух лет, как этот вопрос снова был вынесен на референдум.
Где в Швейцарии лучше всего жить?Ответ на этот вопрос можно найти в новом исследовании City Statistics 2024.
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