Реформа пенсионной системы, получившая название AVS 21, стала главным вопросом состоявшегося в воскресенье референдума. Напомним, что на голосование были вынесены две предложенные властями меры. Одна из них предлагает обеспечить дополнительное финансирование фонда первой ступени пенсионного страхования AVS/AHV за счет увеличения НДС: пониженная ставка вырастет с 2,5 до 2,6%, а стандартная – с 7,7 до 8,1%. При стоимости корзины покупок в 100 франков дополнительные расходы составят около 40 сантимов. Эта мера должна принести 12 млрд франков в течение следующих десяти лет, то есть две трети того, что необходимо для поддержания пенсионной системы в равновесии. Второй же вопрос, вызвавший накануне голосования наибольшие споры, касается увеличения пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет, что, согласно расчетам властей, позволит сэкономить около 7 млрд франков в течение следующих десяти лет. Это чуть более трети средств, необходимых для стабилизации системы до 2032 года. Если бы одна из предложенных властями мер была отвергнута народом, то весь проект бы провалился.

Процесс подсчета голосов проходил в обстановке напряженного ожидания: судьба реформы зависела от мнения буквально нескольких цюрихских коммун. Результат показал, насколько сильно разделена Швейцария на два лагеря: повышение пенсионного возраста для женщин было принято 50,57% голосов, тогда как против выступили 49,43% избирателей. Разрыв, в итоге, оказался минимальным. В то же время за увеличение НДС проголосовали 55,07% граждан. Таким образом, обе меры были одобрены народом – пенсионная реформа прошла. Швейцарское объединение профсоюзов (USS) признало результаты голосования, выразив сожаление о принятии реформы.

Любопытно, что голосование в очередной раз выявило четкую разницу (так называемый Röstigraben) между немецко- и франкоязычными кантонами. Так, вся Романдия и Тичино совершенно однозначно отвергли повышение пенсионного возраста для женщин и, за исключением кантона Вале, не поддержали увеличение НДС. В немецкоязычной Швейцарии, напротив, жители проголосовали «за» практически везде, кроме Базель-городского и Шаффхаузена.

Другим вопросом голосования стала отмена налога с финансового источника на проценты по внутренним облигациям. Власти считали эту мини-реформу необходимой для повышения налоговой привлекательности страны, а противники нововведения называли ее подарком корпорациям и иностранным олигархам, а также еще одним шагом к «дефискализации капитала». 52,01% избирателей проголосовали против отмены этого налога.

Инициатива против интенсивного животноводства была отклонена 62,86% голосов. Как отмечают аналитики, это было поражение «по умолчанию». Многие люди с пониманием отнеслись к озабоченности авторов инициативы и, в целом, поддержали их требования, такие как выделение большего пространства для животных и более щадящие методы производства. Но этого оказалось недостаточно, чтобы инициатива прошла – она провалилась, как и несколько предыдущих сельскохозяйственных законопроектов. С одной стороны, это связано со стратегией Союза фермеров, который неоднократно подчеркивал, что животные на швейцарских фермах живут хорошо, подкрепляя эти заявления фотографиями счастливых кур и свиней. На настроения избирателей повлияла и текущая ситуация в мире. В условиях войны в Украине, энергетического кризиса, инфляции и неизбежного роста стоимости медстраховки многие люди вынуждены более внимательно следить за своими расходами. Органические продукты стоят дороже, чем произведенные традиционным способом, поэтому тот факт, что в случае принятия инициативы цены на мясо вырастут, видимо, сыграл свою роль. Кроме того, те, кто хочет питаться по органическим стандартам, уже сейчас могут это делать, приобретая продукты с соответствующей маркировкой. «Цена на мясо превалирует над благополучием животных», - резюмирует SRF.

Добавим, что, помимо вопросов федерального значения, на голосование были вынесены и некоторые кантональные инициативы. Так, кантон Берн не поддержал идею предоставления права голоса 16-летним подросткам – против проголосовали 67,2% избирателей. Таким образом, Гларус остается единственным швейцарским кантоном, где голосовать можно уже в 16 лет. В Невшателе 63,24% голосов была отвергнута инициатива по введению обязательной страховки для стоматологических услуг. А жители кантона Аппенцелль-Ауссерроден одобрили прогрессивный энергетический закон: в будущем при замене систем отопления необходимо будет использовать не менее 20% возобновляемых источников энергии. Наконец, в кантоне Во поддержали идею создания нового судебного надзорного органа, в компетенцию которого будут входить дисциплинарный надзор за всеми судьями и административный контроль за кантональным судом и прокуратурой.