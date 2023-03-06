Пространное интервью нашим коллегам стало третьим за прошлую неделю событием с участием федерального советника Алена Берсе, привлекшим внимание общественности. Вторым стала прочитанная им лекция в женевском Институте международных отношений и развития, а первым – телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По поводу последнего г-н Берсе сообщил, что, прежде всего, выслушал своего собеседника, после чего подтвердил ему поддержку Швейцарии всеми доступными ей гуманитарными средствами.

Рассуждая о вызванном войной в Украине геополитическом потрясении, президент Швейцарии заметил, что неверно думать, будто мир поменялся неожиданно. «С конца холодной войны мы подпитывали иллюзию о невиданных ранее стабильности и спокойствии», заметил он, добавив: «Драма, которую переживает Украина, показывает нам, что реальность иная».

Ален Берсе не считает, что происходящие радикальные изменения должны обязательно повлечь за собой радикальное изменение в поведении самой Швейцарии, имея в виду не только войну, но и пандемию коронавируса, падение покупательской способности и рост инфляции, климатические изменения. «Мы не должны уступать краткосрочному видению, концентрируясь на главном».

Среди «главного» - принцип нейтральности, впервые со Второй мировой войны подвергшийся переоценке в самой Швейцарии и, как писала недавно Наша Газета, не встречающий больше понимания у ее основных партнеров, полагающих, что с 1815 года, когда Швейцария получила свой особый статус на Венском конгрессе, изменилось слишком многое. Служит ли еще швейцарский нейтралитет интересам Европы? Такой прямолинейный вопрос задал президенту наш коллега Стефан Бюссар. И получил в ответ витиеватый ответ, в котором Ален Берсе выразил свою крайнюю озабоченность воинственным настроем, который царит сегодня почти везде в мире, включая Швейцарию. «Такое впечатление, что некоторые, даже бывшие пацифисты, словно охвачены опьянением войной», - признался он, напомнив, что в контексте войны в Украине Федеральный совет показал, что нейтралитет не является синонимом равнодушия. «Мы самостоятельно воспроизвели все европейские санкции, каждый раз напоминая об особой роли Швейцарии, построившей свою репутацию на международном гуманитарном праве, МККК и своем статусе депозитария Женевских конвенций».

Не менее осторожным был ответ президента страны на вопрос о реэкспорте швейцарского оружия, уже не раз освещавшийся Нашей Газетой. «Мы должны проявлять осторожность и не менять законы в разгар кризиса», - заявил он, добавив: «Швейцария должна найти золотую середину между необходимостью производить оружие для обеспечения своей собственной защиты и обязательством не вступать в противоречие с принципом нейтралитета. НАТО, ЕС, Швейцарии: роли разные и взаимодополняющие. В нынешней возбужденной информационной обстановке необходимо придерживаться четкой линии и гарантировать относительное спокойствие». Интересно, что в том же субботнем выпуске Le Temps было опубликовано интервью Жана-Марка Рикли, одного из руководителей женевского Центра по вопросам политики безопасности, без обиняков заявившего, что, продавая танки Германии, Швейцария не нарушит принцип нейтралитета. Так нарушит или нет? Хотелось бы уже определиться с «четкой линией». Сегодня обсуждением этого вопроса займется швейцарский парламент и, надеемся, даст ответ.

Но вернемся к нашему президенту.

Почему бы Швейцарии не запустить мощную дипломатическую инициативу, чтобы усадить украинцев и россиян за стол переговоров? - спросил наш коллега, отчаявшись, видимо, услышать что-то конкретное из уст федерального советника. И получил в ответ: «Не будем забывать факты: есть страна-агрессор, Россия, и страна, в отношении которой совершается агрессия, Украина. Что же мы можем поделать?» Так и видишь, как Ален Берсе разводит руками. «Но разве не должна Швейцария срочно и четко предложить свои услуги переговорщика на фоне обострения войны?», настаивал Стефан Бюссар с завидным спокойствием. Но с тем же результатом: «В краткосрочной перспективе это сложно. Но в какой-то момент надо будет выходить из этой ситуации. Мы готовимся к этому, благодаря имеющемуся опыту и знаниям в этой области. Наши контакты с Россией и Украиной открыты. Но мы не можем отправиться стучать в двери россиян и украинцев, чтобы вынудить их сесть за стол переговоров. Это так не работает». Завесу над тем, как именно «это» работает, мы частично недавно приоткрыли, но вопросов еще очень много. А вот Алену Берсе все, кажется, предельно ясно. «Швейцария давно выбрала свой лагерь. Это лагерь медиации, мира, уважения международного права и многостороннего сотрудничества, - поделился он, отвечая на вопрос о позиции Конфедерации 23 мая, когда ей предстоит председательствовать в Совете Безопасности ООН. – Мы не ожидаем, что будет легко. Но если нам удастся добиться прогресса в размышлениях, а не регресса, это уже будет позитивно».

Тем временем в прошлую субботу в Берне прошла антивоенная демонстрация, организованная Украинской ассоциацией Швейцарии. Под лозунгами в поддержку Украины и требованиями усилить ее в течение приблизительно сорока минут по улицам административной столицы страны вместе с «простыми смертными» шли представители швейцарских политических партий – Социалистической, «Зеленых», Либеральных зеленых и Центра. По оценке Tribune de Genève участников было порядка тысячи, по оценке Keystone ATS - около двух тысяч. Телеканал RTS уделил этому сюжету 19 секунд.