В год парламентских выборов одними из самых обсуждаемых политических вопросов станут нейтралитет и солидарность. Под последней многие политики понимают оказание Украине не только гуманитарной, но и военной помощи. Напомним, что нейтральный статус не позволяет Берну поставлять Киеву произведенное в Швейцарии оружие – ни напрямую, ни посредством реэкспорта через другие государства. Так, недавно поданная заявка Испании на разрешение передачи швейцарских вооружений Украине, как и предыдущие запросы Дании и Германии, была ожидаемо отклонена.

Давление усиливается не только со стороны международного сообщества, но и внутри страны. Согласно проведенному исследовательским институтом Sotomo по заказу газеты NZZ am Sonntag опросу, 55% швейцарских избирателей выступают за менее строгие правила в отношении экспорта оружия. Очевидно, что накануне выборов партии не могут игнорировать настроения электората и вынуждены занимать четкие позиции по этому вопросу.

За наиболее строгое понимание нейтралитета традиционно выступает Народная партия Швейцарии (UDC/SVP). Так, ее духовный лидер и «патриарх» Кристоф Блохер отметил в интервью RTS, что Берн не позволит европейским странам реэкспортировать в Украину закупленное в Швейцарии оружие, так как это противоречило бы швейцарскому нейтралитету. Но даже среди членов самой консервативной швейцарской партии, похоже, нет единства. По мнению Вернера Зальцманна, например, ситуация должна измениться. «Как нейтральная страна, Швейцария не может помочь Украине, но мы больше не можем блокировать страны, которые хотят ее поддержать», - заявил он в комментарии швейцарским СМИ. Давление на партию оказывает оружейное лобби: представители оружейной промышленности всерьез опасаются за свое будущее, так как другие страны грозятся перестать закупать швейцарские боеприпасы, если Берн будет и далее отклонять запросы о реэкспорте. Любопытно, что в упомянутом выше опросе Sotomo, 74% сторонников UDC/SVP не поддержали идею реэкспорта вооружений.

Социалистическая партия (PS/SP), видимо, решила отойти от пацифистских позиций. Именно социалисты предложили отменить действие декларации о не реэкспорте, если Генеральная Ассамблея ООН большинством в две трети голосов признает нарушение международного запрета на применение силы. Швейцарское правительство, впрочем, должно иметь пространство для маневра: Федеральный совет может сохранить запрет на реэкспорт, если его отмена затронет важнейшие внешнеполитические интересы страны. Как уже сообщала Наша Газета, это предложение было принято комиссией по политике безопасности Национального совета, хотя еще неизвестно, будут ли у этой идеи шансы в парламенте.

У других партий меньше внутренних разногласий. Так, президента партии «Центр» Герхарда Пфистера называют одним из самых ярых сторонников Украины в федеральном Берне. Напомним, что «Центр» поддерживает инициативу, согласно которой декларации о запрете реэкспорта должны стать недействительными, если военные материалы предназначены для Украины в связи с идущей сейчас войной. Эта поправка, которая должна быть объявлена срочной и оставаться в силе до 31 декабря 2025 года, будет рассматриваться на открывающейся 27 февраля весенней парламентской сессии.

В целом, на вопрос «Должна ли Швейцария разрешить другим странам передавать Украине оружие швейцарского производства?» в исследовании Sotomo «да» или «скорее да» ответили около 70% избирателей Социалистической партии, «Центра» и Либерально-демократической партии (PLR/FDP). Даже среди сторонников «зеленых» 45% ответили «да», а 24% – «скорее да», хотя партия выступает против передачи оружия Украине.

Добавим, что, по сообщениям Федерального департамента иностранных дел, Швейцария доставила более 1 000 тонн гуманитарных грузов в Украину и пожертвовала около 150 миллионов франков международным организациям. Кроме того, 4 765 тонн продовольствия были закуплены на месте. Еще 54 миллиона франков были внесены в фонд реконструкции Всемирного банка для поддержки Украины в энергетическом секторе, а гуманитарный фонд ООН получил 20 миллионов франков.