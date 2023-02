C 17 по 19 февраля в Мюнхене проходила конференция по безопасности – крупнейший международный форум с участием более ста президентов, премьеров и министров, но без официальных лиц России, не получившей приглашения. Логично, что центральной темой встречи стала война в Украине, и мнение тех, что считает, что Запад должен идти обеспечить победу Украины и идти для этого до конца, превалировало. При этом за стенами отеля Bayerischer Hof, где проходила конференция, оно было явно не единственным: по оценке телеканала Euronews, около 10 тысяч человек вышли на площадь Königsplatz с призывами прекратить войну, в то время как на Odeon Plaza собравшиеся требовали дальнейшей военной помощи Украине.

А что же маленькая Швейцария на фоне всех этих больших кораблей? Что может она ответить на заявление Анналены Бербок, министра иностранных дел Германии, своего ближайшего соседа и крупнейшего партнера, сказавшей: «Сколько стран еще не поняли, что, не помогая Украине, они играют на руку России, стремящейся уничтожить мировой порядок? Нейтралитет больше не опция. Быть нейтральным, значит встать на сторону агрессора. Те, кто хотят поддержать мир, мировой порядок, должны поставлять оружие Украине».

Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, в кого метила немецкий министр, состоящая в партии Зеленых: Наша Газета уже не раз и со всеми подробностями рассказывала о противостоянии между Швейцарской Конфедерацией и ее традиционными союзниками по поводу экспорта и реэкспорта оружия швейцарского производства в Украину. Однако подобных безапелляционных заявлений в ее адрес до сих пор не звучало. Следует ли понимать, что судьба Швейцарии уж решена, или ей еще дадут возможность сказать последнее слово, чтобы оправдаться, признать свои ошибки или найти компромиссное решение? Состоится ли референдум по вопросу о нейтралитете и окажется ли прав Филипп Хильдебранд, выразивший мнение, что «there is no way back», иными словами, что нейтралитет безвозвратно утерян?

Все эти важнейшие вопросы пока остаются повисшими в воздухе, а комментарии высших лиц швейцарского государства звучат, будем откровенны, не только не убедительно, но и противоречиво: министр иностранных дел Иньяцио Кассис уверяет, в данном в Мюнхене интервью, что позиция Швейцарии как нейтрального государства «хорошо понятна», что страна продолжает сотрудничать как с Украиной, так и с НАТО, и продолжает отстаивать свое решение на запрет экспорта оружия. В тот же день, в той же газете Le Temps появляется интервью министра обороны Виолы Амхерд, также участвовавшей в конференции в Мюнхене, в котором она признает, что «позиция Германии [ей] известна, и поясняет: «Я беседовала на эту тему с коллегами из разных европейских стран. Я смогла объяснить, что Швейцария не может экспортировать оружие в воюющую страны. Они это поняли. Что касается запрета на реэкспорт, то это более сложно. Тут они позицию Швейцарии не понимают».

Г-жа Амхерд сообщила также, что вопрос о запрете работы российских СМИ, считающихся органами кремлевской пропаганды, по которому Швейцария также заняла особую позицию, в Мюнхене не обсуждался, но положилась на здравый смысл своих сограждан, сказав: «Население Швейцарии обладает критическим умом как в отношении государства, так и в отношении средств массовой информации. Оно привыкло к обсуждению сложных тем благодаря нашем системе прямой демократии. Возможно, поэтому у нас более высокая сопротивляемость, чем у других стран».

Какая бы ни была сопротивляемость, создается впечатление, что сами швейцарцы не вполне понимают, куда клонит правительство, и это непонимание или недопонимание стало причиной расхождений как в обществе в целом, так и внутри политических партий. Думаем, многие наши читатели согласятся, что не хотели бы оказаться сегодня на месте членов швейцарского правительства, которым приходится лавировать между Сциллой и Харибдой (читай – молотом и наковальней), чтобы, с одной стороны, не потерять окончательно собственное лицо, а с другой – не оказаться в изоляции, которую Швейцария просто не переживет. Лучшим выходом для Швейцарии из этого щекотливого положения было бы скорейшее прекращение войны. (И не только для Швейцарии!)

8 февраля постоянный представитель Швейцарии при ООН в Нью-Йорке Паскаль Берисвиль, год назад описавшая свою страну как «Европу, только независимую», заявила в ходе обсуждения в Совете Безопасности о необходимости прекращения конфликта, начатого в результате военной агрессии России против Украины. Тогда же она представила план мирного урегулирования, в целях достижения которого дипломат вновь предложила услуги Швейцарии в качестве посредника, подчеркнув: «Нейтралитет Швейцарии не вызывает сомнений. Но нейтралитет невозможен в случае нарушения международного права или Устава [ООН]». Швейцария поддерживает усилия, направленные на документацию и наказание военных преступлений. Она присоединилась к обращению 39 государств в Международный уголовный суд с требованием начать расследование. Она также внимательно следит за созданием специального трибунала.

Ни для кого из вас не секрет, что на этой неделе, в первую годовщину с момента начала войны, весь мир ожидает чего-то, но никто не знает, чего именно. Зато точно известно, что 24 февраля состоится, с участием Швейцарии, обсуждение этого вопроса в Совете Безопасности ООН. Вчера швейцарский телеканал RTS сообщил, со ссылкой на французского дипломата, пожелавшего сохранить анонимность, что в пятницу Генеральная ассамблея ООН должна принять, «значительным большинством голосов», резолюцию в форме «призыва к выходу из конфликта». Стоит напомнить, что в марте 2022 года Генеральная ассамблея приняла резолюцию, требовавшую «немедленного прекращения Россией использования силы против Украины». Ее поддержало 141 из 193 государств; ее эффект известен. В октябре 2022 года была приняла еще одна резолюция, поддержанная 143 государствами, - она осудила «незаконную аннексию» украинских территорий. Эффект тот же. «В отличие от двух прежних голосований, на этот раз речь идет не просто об осуждении, но о призыве к выходу из конфликта и к консолидации международного консенсуса по вопросу параметров», - поделился с журналистами осведомленный источник. Хочется надеяться, что новый документ будет принят и окажется более действенным, чем предыдущие. Доживем до пятницы.