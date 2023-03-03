Накануне первой годовщины начала войны в Украине министр иностранных дел Швейцарской конфедерации Иньяцио Кассис дал интервью газете Le Temps, в котором заявил, что «Россия получила противоположное тому, к чему стремилась», имея в виду укрепление позиций НАТО, в который стремятся теперь вступить Швеция и Финляндия, раньше об этом и не думавшие. Он также обмолвился, что «в рамках Международной Женевы с соблюдением максимальной секретности проходят переговоры, хотя пока еще не на самом высоком уровне». Эта информация мгновенно облетела другие швейцарские СМИ. Что за переговоры, когда все твердят, что вести их на сегодняшний момент не с кем и не о чем? Кто в них участвует? Как удалось Швейцарии вернуть себе роль переговорщика и поставщика «добрых услуг»? Разумеется, это интересовало всех, ведь в редком разговоре в эти дни не обсуждаются описанные нами варианты развития ситуации.

Телеканал RTS провел расследование и спустя несколько дней сообщил, что, действительно, вот уже несколько месяцев как две расположенные в Женеве организации работают над тем, чтобы заложить основы для новых переговоров между Россией и Украиной. Работают тихо, не используя официальные каналы, привлекая экспертов в области международных отношений и урегулирования конфликтов. Названы организации: речь идет о Центре гуманитарного диалога (HD Centre) и Центре по вопросам политики безопасности (GCSP). Обе организации – некоммерческие, обе получают финансирование от Конфедерации.

Цель их в данном случае проста, по крайней мере, на поверхности: поддерживать диалог между воюющими сторонами хотя бы в непрямой форме. «В нашей профессии это называется back channel (обходной канал для передачи секретной информации), то есть платформа для неформального, достаточно конфиденциального диалога, который должен дать возможность участвующим в конфликте сторонам когда-нибудь все же начать говорить друг с другом. В рамках этой инициативы мы уже трижды встречались физически, а также дистанционно», – рассказал директор GCSP посол Томас Гремингер.

Такая «параллельная» или частная дипломатия, инициатива в которой исходит не от государств, позволяет частично сглаживать нынешние промахи дипломатии официальной – как помнят наши постоянные читатели, самый первый материал Нашей Газеты назывался «Дипломатический мат». Директор HD Centre Дэвид Харланд напоминает, что «во время Холодной войны многие договоренности, например, прекрасное решение для Финляндии или развитие концепций разрядки и контроля за вооружениями, были достигнуты самими высшими чинами участвующих в конфликте сторон».

Однако сегодня, в силу ряда причин, такой вид дипломатии не представляется возможным, а потому подготовительная работа для нахождения таких решений должна вестись за кулисами, чтобы затем быть представленной сторонам и официальным переговорщикам, если таковые имеются.

Ни один из Центров не называет ни имен, ни должностей своих российских и украинских собеседников. Единственное, чем поделился Томас Гремингер, это что речь идет о «высокопоставленных экспертах, имеющих доступ к администрациям президентов обеих сторон».

Основываясь на прошлом опыте, наши коллеги из RTS полагают, что такие «эксперты» – это бывшие чиновники, политики или военные. Наверняка, обе организации встречаются также с «высокопоставленными лицами», еще находящимися на своих постах – в Женеву продолжают приезжать как российские, так и украинские делегации, в частности, для участия в мероприятиях ООН.

Суть переговоров пока покрыта тайной, Дэвид Харланд (новозеландский дипломат) указал лишь, что они ведутся по очень конкретным вопросам. «В марте прошлого года мы предложили обеим воюющим сторонам, а затем и Генеральному секретарю ООН, возможный договор об экспорте сельскохозяйственной продукции, чтобы снизить цены на продукты питания для миллионов людей в мире, зависящих от российского и украинского зерна», привел он пример одного такого конкретного вопроса, по которому стороны пришли к согласию, «чтобы не выглядеть ответственными за голод в мире».

Со стороны GCSP затрагиваются и более общие темы, в частности, обсуждается официальная риторика. «Неформальный диалог полезен для тестирования идей, которые могут быть использованы в дальнейших переговоров», – пояснил Томас Гремингер.

Хочется надеяться, что неформальные переговоры перерастут в формальные, и выход будет наконец-то найден. Разумеется, мы будем следить за развитием событий.