Пока политики, дипломаты и активисты обсуждают вопросы экспорта/реэкспорта оружия, практикам приходится решать проблемы гражданского населения – сложные и безотложные. К таким относится положение порядка 75 тысяч украинских беженцев, находящихся на территории Швейцарии. Еще в ноябре прошлого года мы поделились с вами прогнозом тогдашнего министра юстиции Карин Келлер-Суттер, сказавшей, что «не стоит рассчитывать на устойчивую стабилизацию положения в обозримом будущем». В связи с этим действие статуса S было продлено до 4 марта 2024 года. Развитие событий подтвердило правильность такой оценки ситуации на тот момент, а также вынудило власти всерьез задуматься о трудо- и жизнеустройстве украинцев на, вероятно, еще более длительный срок.

В течение 2022 года в маленькую Швейцарию прибыло в общей сложности около 100 тысяч человек, рассчитывающих получить здесь статус беженца: такого здесь не видели со Второй мировой войны. На Кристин Шранер Бургенер, главе Государственного секретариата по вопросам миграции (SEM), лежит основная ответственность по преодолению кризиса. В этом ей помогает специально созданный штаб, в который вошли представители кантонов, коммун и городов – для обеспечения качественной коммуникации на всех уровнях. «Мы обсуждаем положение дел каждую неделю, а в промежутках регулярно находимся на связи по телефону», - рассказала в эфире RTS эта не производящая впечатление хрупкой женщина, главная задача которой сегодня – жилье для беженцев. В поиске решения она опирается на армию, борясь за освобождение, по возможности, казарм и спортивных залов и приберегая размещение людей в палатках «на самый крайний случай». На сегодняшний день 40% украинских беженцев еще живет у частных лиц, включая саму Кристин Шранер Бургенер, приютившую молодую женщину.

Как вы знаете, особый статус S дает украинцам право на работу. Но право – это одно, а найти работу не просто, даже если есть искреннее желание. Как уже разъясняла Наша Газета, трудности с трудоустройством связаны не только с языковым барьером, но и с тем, что многие рассматривают свое пребывание в Швейцарии как временное и не стремятся к нахождению долгосрочной работы. По последним данным лишь 15% трудоспособных украинских беженцев трудоустроены – по сравнению с 70% в Нидерландах. Но Кристин Шранер Бургенер это не удивляет. «Если сравнивать с беженцами из других стран, то 15% – это уже много. В Нидерландах практически все говорят по-английски, в Швейцарии это не так», - прокомментировала она, пояснив, что именно английским, а не одним из национальных языков Швейцарии, чаще всего (и в разной степени) владеют приехавшие украинцы. А значит, делает она вывод, надо поощрять их к изучению «местных» языков, для чего Конфедерация выделяет кантонам «целевые» средства. «Я не думаю, что война закончится завтра, а потому надо как можно скорее их интегрировать», - заключила она, призвав швейцарские предприятия по возможности принимать украинцев на работу.

Интегрировать надо не только взрослых украинцев, но и подростков. Среди находящихся на территории Швейцарии беженцев насчитывается 5000 человек в возрасте от 15 до 20 лет. Всем им нужно учиться. Посовещавшись с представителями кантонов и другими социальными партнерами, недавно избранная федеральная советница Элизабет Бом-Шнейдер объявила о своем решении позволить тем, что начнет учебу в Швейцарии, завершить ее, даже если статус S будет отменен до окончания учебного процесса. «Набор тех, кто должен начать обучение этим летом, уже начался. Прежде чем заключать контракты, образовательные учреждения и сами молодые люди должны быть уверены в том, что процесс сможет быть завершен, даже если Федеральный совет отменит защитный статус S », - разъясняется в коммюнике Государственного секретариата по вопросам миграции (SEM). На сегодняшний день 300 молодых украинцев обучаются в швейцарских гимназиях и еще 1700 человек пользуются возможностью получить так называемое «переходное» или «транзитное» образование, которое поможет им в дальнейшем приобрести полноценную профессиональную подготовку. (Подробнее о «переходном образовании» в Швейцарии можно прочитать здесь.) Разумеется, у многих возникнет вопрос о том, что будет с родителями, чьи дети останутся учиться в Швейцарии после отмены статуса S? Официального ответа пока нет, но мы следим за развитием ситуации и будем держать вас в курсе.