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пятница, 17 июля 2020 года   

Швейцарские производители оружия не страдают от коронакризиса|Les producteurs d’armes suisses ne souffrent pas de la crise sanitaire

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 17. 07. 2020. Просмотров: 247

© Will Porada/unsplash.com

В первом квартале этого года Конфедерация экспортировала почти вдвое больше оружия, чем за тот же период 2019-го, что вызвало критику со стороны неправительственных организаций.|
Les exportations d’armes suisses ont presque doublé au premier semestre de 2020 par rapport à la même période de 2019. Cette nouvelle a provoqué la critique de la part des organisations non-gouvernementales.

По данным Государственного секретариата по экономике (Seco), объем поставок вырос с 272 млн до 501 млн франков, самые крупные партии были отправлены в страны Европы (почти на 270 млн) и Азии (более 124 млн). Если говорить о конкретных государствах, то больше всех на швейцарское оружие потратили Индонезия (110 млн франков), Дания (более 80 млн), Ботсвана (64 млн), Румыния (57 млн) и Германия (около 26 млн). Наибольшим спросом пользуются бронетехника и боеприпасы.

Такие данные вызвали возмущение неправительственных организаций (НПО). В коммюнике организации «За Швейцарию без армии» (GSsA) отмечается, что объем экспорта в первом семестре этого года почти равен объему за весь 2018-й год (509 млн). Представитель GSsA в Женеве Томас Брюше подчеркнул в интервью газете Tribune de Genève, что такой рост шокирует на фоне роли, которую Конфедерация играет на международной арене. Кроме того, швейцарские производители оружия не первый год добиваются смягчения правил экспорта, жалуясь на свое непростое экономическое положение. Сегодня, когда многие компании борются за выживание, у оружейников дела идут прекрасно, что, по мнению Томаса Брюше, просто отвратительно. Особое негодование GssA вызвали поставки в страны, участвующие в боевых действиях в Йемене, в Бразилию (на 18 млн франков), где участились случаи нарушения прав человека, а также в Пакистан (491 тыс. франков), находящийся в натянутых отношениях с соседней Индией.

Представитель НПО Terre des hommes Suisse Андреа Зеллхубер заявила, что закупки оружия и репрессии порождают порочный круг насилия, и немалая часть ответственности за происходящее лежит на Швейцарии. Конфедерация не должна поставлять оружие в страны, где систематически нарушаются права человека.

Обе вышеупомянутые НПО являются членами коалиции, выступающей против экспорта боеприпасов и подобных товаров в государства, где идет гражданская война. В 2018 году коалиция запустила инициативу, предполагающую закрепление в Конституции правил выдачи разрешений на поставки оружия. Сегодня такие правила определяются в специальном постановлении. В случае одобрения инициативы на референдуме Федеральный совет потерял бы право вносить изменения в эти правила, а экспорт в страны, где идет война или часто нарушаются права человека, был бы запрещен.

Со своей стороны, правительство рекомендует отклонить инициативу, поясняя, что ее одобрение способствовало бы ослаблению технологической и промышленной базы, важной для безопасности Швейцарии. Федеральный проект подготовил контрпроект в двух вариантах: согласно первому сохранится возможность осуществлять поставки оружия в охваченные войной государства «в исключительных случаях», это предложение стало объектом критики авторов инициативы. В то же время, они согласны на второй вариант, согласующийся с основными пунктами инициативы, и в случае его одобрения парламентом готовы отозвать свой текст.

 

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